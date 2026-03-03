Скидки
Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Статьи

Балтика – Зенит – 0:1, видео, обзор матча 1/4 финала Пути регионов Кубка России, гол: Соболев, статистика, 3 марта 2026

Соболев затмил Дурана! За пять минут сломил «Балтику» – и Талалаев снял чемпионскую кепку
Георгий Илющенко
Соболев затмил Дурана!
Комментарии
«Зенит» испытал большие трудности в Калининграде, но всё-таки прошёл дальше в Кубке России.

Матч между «Балтикой» и «Зенитом» в четвертьфинале Пути регионов Фонбет Кубка России привлекал ещё больше внимания на фоне недавнего судейского скандала в МИР РПЛ. У калининградцев на прошлой неделе спорно отменили гол Андраде, после чего они пропустили и с минимальным счётом проиграли петербуржцам. Реванш не состоялся, а помешал этому Соболев!

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
03 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 79'    

По сравнению с пятничным матчем Андрей Талалаев не только символически примерил кепку с эмблемой «Балтики» и надписью «Чемпионы 2025», но и обновил половину состава. Место Бориско в воротах занял Кукушкин. Правый фланг (и роль «швырятеля» аутов) вместо Бевеева закрывал Манелов. Пару Менделю в центре поля составил не Беликов, а Илья Петров. За нападение отвечали Ковач, Йенне и Степанов.

Сергей Семак же традиционно выпустил в Кубке экс-балтийца Латышонка. Правым защитником неожиданно стал Дркушич, левым – Вега, центральными – Алип и Нино. На месте Вендела оказался Педро, а выше него расположился 17-летний Кондаков. Дурана по краям поддерживали Мостовой с Энрике. Да, колумбиец и тут не пустил в старт Соболева.

Принципиальность игры стала ясна уже по первым секундам, когда Барриосу крепко досталось от Ильи Петрова. «Балтика» старалась реже отдавать мяч, к перерыву владея им 55% времени. У «Зенита» за первый тайм можно отметить лишь один момент. Зато очень красивый. Дуран показал уровень и после скидки Энрике пробил в падении «ножницами». Однако Кукушкин крепко держал ближний угол.

Джон Дуран Подробнее

У балтийцев за тот же отрезок хитро под стенкой исполнил штрафной Йенне – прилёгший Мостовой устранил опасность. Манелов хлёстко палил с ходу и немного не попал в дальний угол. «Балтика» создавала больше подходов и чаще била по воротам – 3:1 по угловым, 5:2 по ударам, ещё три попытки соперники заблокировали. Хотя чего действительно было достаточно, так это единоборств и фолов: соотношение 10:9 в первой половине говорит о многом. Из-за не лучшего качества газона хватало брака. Порой грязь летела во все стороны.

Вендел вышел на второй тайм, заменив Педро. «Балтика» по-прежнему не отдавала инициативу, а потом Талалаев ещё и отправил Хиля додавливать гостей – вместе с Беликовым и Поспеловым (всего на 18 минут с обратной заменой). Позже вышли Максим Петров с Бевеевым. Причём второй – вместо Рядно на левый фланг. Мингиян усилил игру и проверил в ближнем углу Латышонка.

Ванья Дркушич

Ванья Дркушич

Фото: fc-zenit.ru

Дркушич справлялся здорово, однако получил повреждение и уступил место Мантуану. А Дурана заменил… Дивеев. Просто «Зенит» перестроился на тройку центральных защитников. Энрике вновь стал форвардом. На 10 минут, пока в дело всё-таки не вступил Соболев.

Впереди у сине-бело-голубых не клеилось. И вдруг первый же их удар во втором тайме стал голевым! На 79-й минуте! А нанёс его Соболев. Александр выиграл верх после аута Веги и отдал Кондакову, чтобы тот забросил в штрафную на Вендела. Бразилец развернул Гассама и катнул в центр на Мостового, Андрей сбросил мяч назад – Соболев завершил в касание. И показал жестами: я должен быть здесь, на поле.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Вскоре показали, как Талалаев снял чемпионскую кепку. «Балтика» не переставала давить, однако своего так и не добилась. По игре вопросов к калининградцам вообще никаких: практически ничего не допустили у своих ворот, много пёрли на чужие и создали задел 8:3 по ударам. Просто удивительно даже писать такое: у них не нашлось такого завершителя, каким сегодня стал Соболев. Который на радости ещё и заводил хозяйскую трибуну.

Как любили писать в еврокубковые времена про российские клубы, «Балтика» достойно вылетела. «Зенит» же прошёл дальше и в следующем раунде сыграет либо с «Ростовом», либо с махачкалинским «Динамо».

Календарь Кубка России
Комментарии
