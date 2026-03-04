Сенсация вечера случилась у «Ливерпуля». Проиграли последней команде АПЛ на 90+4-й минуте!

Салах забил в чемпионате Англии впервые с ноября 2025 года, но с «Вулверхэмптоном» этого оказалось мало.

В АПЛ снова играют в середине недели. Занимавший перед 29-м туром пятое место «Ливерпуль» приехал в гости к главному аутсайдеру лиги. Если вы ждали лёгкой победы гостей, то нам вас нечем порадовать.

Любопытно, что «Вулверхэмптон» сыграет с мерсисайдцами дважды за три дня. Сначала команды зарубились в чемпионате, а 6 марта их ждёт кубковая встреча. Кстати, в обоих случаях «Ливерпуль» выступает в роли гостей. Пятый клуб АПЛ справедливо считали фаворитом матча. Во-первых, мерсисайдцы гораздо выше в таблице. Во-вторых, одержали четыре победы подряд во всех турнирах. В-третьих, «Вулверхэмптон» проиграл им шесть раз в шести последних матчах.

0:0 по итогам первого тайма — наглядное отражение того, что происходило на поле. Да, «Ливерпуль» больше владел мячом (64% на 36%) и чаще атаковал, однако в целом опасных моментов не было. Хозяева и вовсе как будто не выходили на поле. Ни одного удара, всего пять касаний в чужой штрафной площади, один угловой. Мерсисайдцы пробили шесть раз, дважды попали в створ и даже наиграли на 0,21 ожидаемого гола.

Самый яркий момент первой половины — совместная акция болельщиков команды. На отрезке с 18-й по 20-ю минуту они аплодировали в память о бывшем игроке «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона» Диогу Жоте. Летом португалец и его брат Андре Силва скончались в результате ДТП. К акции с аплодисментами присоединился главный тренер хозяев Роб Эдвардс.

На старте второй половины чуть не забил вышедший в перерыве на замену Кёртис Джонс. Англичанин готовился занести мяч в ворота после углового, но его опередил… Коди Гакпо. Да, одноклубник. Нидерландец просунул длинную ногу и зацепил мяч, который влетел в перекладину. И сам не забил, и Джонсу помешал. 84% владения мячом у «Ливерпуля» за первые 10 минут второго тайма — это сильно.

В концовке встречи появилась новая забава — сосчитай Гомесов на поле. Джо Гомес вышел на замену у гостей, а у «Вулвз» в основе играли Жоао Гомес и Эйнджел Гомес (его убрали с поля на 60-й минуте), а потом появился Родригу Гомеш. И знаете что? Мы не зря их считали.

«Ливерпуль» не устоял в матче с «Вулверхэмптоном» Фото: Dan Istitene/Getty Images

На 78-й минуте длинный заброс на половину поля «Ливерпуля» привёл к тому, что Толу Арокодаре (звучит как заклинание) выиграл борьбу у Вирджила ван Дейка. Далее — пас на Гомеша, а тот аккуратно перебросил Алисона Бекера. Простите, а кто здесь фаворит? К слову, «Вулверхэмптон» забил первым же ударом в матче. Вау!

«Ливерпуль» очень быстро ответил. Правда, нерезультативно. Рио Нгумоа бил в дальний угол, а вратарь Жозе Са перевёл мяч в штангу. Было очень близко! Впрочем, спустя пять минут после пропущенного гола гости отыгрались. И кто же забил? Мохамед Салах! На этот раз мяч рикошетом от рук голкипера оказался в сетке. Возможно, вы удивитесь, но египтянин забил в АПЛ впервые с 1 ноября 2025 года.

На второй добавленной минуте «Ливерпуль» организовал неплохую атаку, которую завершил ван Дейк. Пробил головой — прямо в руки голкиперу. Забей защитник, наверняка смотрели бы повтор на предмет возможного офсайда. «Красные» не забили, а хозяева шокировали мерсисайдцев на четвёртой компенсированной минуте. На этот раз «Вулверхэмптону» помог Джо Гомес. Мяч срикошетил от англичанина после удара Андре Триндаде — Алисон не спас.

На прошлой неделе «Вулверхэмптон» обыграл «Астон Виллу» (2:0), теперь справился с «Ливерпулем». Что это такое? Ливерпульцы по-прежнему за пределами топ-4. Возьмут ли они реванш в кубковом матче?