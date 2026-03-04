Скидки
Главная Футбол Статьи

Барселона – Атлетико – 3:0, обзор полуфинального матча Кубка Испании, голы: Берналь, Рафинья, статистика, 3 марта 2026

«Барса» почти выдала невозможное с «Атлетико»! Кто верил в ремонтаду после 72-й минуты?
Георгий Илющенко
«Барса» почти выдала невозможное с «Атлетико»!
Но одного гола всё же не хватило.

«Барселона» «сгорела» в Мадриде «Атлетико» 0:4 в полуфинале Кубка Испании. Чтобы совершить чудо и всё-таки пройти дальше, в ответном матче, по словам Рафиньи, требовались 1% вероятности и 99% веры. Такой процентовки всё-таки не хватило. Хотя вероятность камбэка увеличивалась до предела!

Кубок Испании . 1/2 финала
03 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 0
Атлетико М
Мадрид
1:0 Берналь – 29'     2:0 Рафинья – 45+5'     3:0 Берналь – 72'    

Диего Симеоне максимально насытил оборону. Абсолютно все футболисты «Атлетико» обороняли преимущество на своей трети, поначалу совсем не стараясь взять мяч под контроль и отбиваясь в надежде на контратаки. В центре защиты на подборах отрабатывал даже Гризманн. Согласно статистике, каталонцы в первые полчаса устроились на владение в районе 73%. По ощущениям, были и все 80%.

Ханси Флик выпустил утюжить левую бровку Канселу. Уже на 13-й минуте пришлось перестраиваться: Кунде получил травму, и экстренный выход Бальде переместил португальца направо. Что заметно снизило его активность.

Мадридцы не давали свободных зон. Но три опасных момента за полтайма «Барса» всё-таки создала. Фермин Лопес от души лупанул издали и попал в перекладину. Судья настолько впечатлился, что назначил угловой, хотя Муссо мяча не касался. Феррана Торреса, как это обычно и бывает, пару раз подвела реализация. «Атлетико» даже организовал сочный контрвыпад, где нехитрую попытку Гризманна с близкого расстояния нейтрализовал Гарсия. Да и, как выяснилось, там в любом случае был офсайд. А чуть позже Антуан из вне игры и в штангу зарядил.

Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Фото: Adria Puig/Getty Images

К 30-й минуте давление всё-таки привело к голу. Муссо отразил выстрел Феррана. Затем Фермин разыграл угловой с Ямалем, который на дриблинге ушёл от Лукмана и прострелил на подставившего ногу Берналя.

Под конец тайма случился обмен шансами. Лукман мог исправиться, да неточно замкнул подачу Льоренте. А вот укол «Барсы» по центру оказался удачнее. Ферран в касание перевёл пас Ямаля на Педри, и того срубил Пубиль. Спорить было бесполезно, разобрались и без вмешательства VAR. Рафинья хладнокровно реализовал пенальти, и вот план-минимум осуществился: нет половины основного времени – нет и половины отставания.

Рафинья Рафаэл Диас Беллоли Подробнее

Бальде зачем-то решил поводиться вблизи своей штрафной, и Альварес чуть не наказал его – не смог из-за реакции Гарсии. Но Муссо, конечно, приходилось трудиться значительно больше. Особенно ему удался сейв после шикарного удара Канселу с передачи Ямаля в касание под дальнюю штангу. Также аргентинец обнулил выстрел Берналя с подбора. И заодно на всякий случай добивание Рафиньи, пусть и случилось оно из офсайда.

И всё же Муссо не всесилен! На 72-й минуте Канселу отправил закидушку в штрафную, и Берналь… вновь подставил ногу! Офсайд по руке не считается: все легитимные для касаний части тела Марка находились в правильном положении!

Отсутствие офсайда у Марка Берналя при втором голе

Отсутствие офсайда у Марка Берналя при втором голе

Фото: Кадр из трансляции

Оставалось 18 минут на подвиг! Целых 18! Плюс шесть добавленных. Был у Симеоне и другой повод для негодования: Канселу, уже имея жёлтую, грубо атаковал сзади Баэну, однако каким-то образом избежал удаления. Время продолжало стремительно таять, а «Атлетико» стойко сохранял уже шаткое, но всё ещё преимущество. Выносы, подкаты – неважно, избежать позора нужно было любой ценой. А поражение в противостоянии после 4:0 – в любом случае позор, даже если в соперниках «Барселона».

Ямаль с Рафиньей чувствовали лёгкие контакты и падали в чужой штрафной – второй 11-метровый каталонцам уже не дали. Из выгодной позиции выше цели пробил Мартин. 15 угловых, 21 удар (девять – в створ), 3,11 ожидаемого гола и три реальных. Всего этого не хватило. «Атлетико» заслужил этот финал – с «Реалом Сосьедад» или «Атлетиком». А «Барселона» – уважение за силу воли. Только в клубный музей его не поместить.

