«Барса» почти выдала невозможное с «Атлетико»! Кто верил в ремонтаду после 72-й минуты?

«Барселона» «сгорела» в Мадриде «Атлетико» 0:4 в полуфинале Кубка Испании. Чтобы совершить чудо и всё-таки пройти дальше, в ответном матче, по словам Рафиньи, требовались 1% вероятности и 99% веры. Такой процентовки всё-таки не хватило. Хотя вероятность камбэка увеличивалась до предела!

Диего Симеоне максимально насытил оборону. Абсолютно все футболисты «Атлетико» обороняли преимущество на своей трети, поначалу совсем не стараясь взять мяч под контроль и отбиваясь в надежде на контратаки. В центре защиты на подборах отрабатывал даже Гризманн. Согласно статистике, каталонцы в первые полчаса устроились на владение в районе 73%. По ощущениям, были и все 80%.

Ханси Флик выпустил утюжить левую бровку Канселу. Уже на 13-й минуте пришлось перестраиваться: Кунде получил травму, и экстренный выход Бальде переместил португальца направо. Что заметно снизило его активность.

Мадридцы не давали свободных зон. Но три опасных момента за полтайма «Барса» всё-таки создала. Фермин Лопес от души лупанул издали и попал в перекладину. Судья настолько впечатлился, что назначил угловой, хотя Муссо мяча не касался. Феррана Торреса, как это обычно и бывает, пару раз подвела реализация. «Атлетико» даже организовал сочный контрвыпад, где нехитрую попытку Гризманна с близкого расстояния нейтрализовал Гарсия. Да и, как выяснилось, там в любом случае был офсайд. А чуть позже Антуан из вне игры и в штангу зарядил.

Антуан Гризманн Фото: Adria Puig/Getty Images

К 30-й минуте давление всё-таки привело к голу. Муссо отразил выстрел Феррана. Затем Фермин разыграл угловой с Ямалем, который на дриблинге ушёл от Лукмана и прострелил на подставившего ногу Берналя.

Под конец тайма случился обмен шансами. Лукман мог исправиться, да неточно замкнул подачу Льоренте. А вот укол «Барсы» по центру оказался удачнее. Ферран в касание перевёл пас Ямаля на Педри, и того срубил Пубиль. Спорить было бесполезно, разобрались и без вмешательства VAR. Рафинья хладнокровно реализовал пенальти, и вот план-минимум осуществился: нет половины основного времени – нет и половины отставания.

Бальде зачем-то решил поводиться вблизи своей штрафной, и Альварес чуть не наказал его – не смог из-за реакции Гарсии. Но Муссо, конечно, приходилось трудиться значительно больше. Особенно ему удался сейв после шикарного удара Канселу с передачи Ямаля в касание под дальнюю штангу. Также аргентинец обнулил выстрел Берналя с подбора. И заодно на всякий случай добивание Рафиньи, пусть и случилось оно из офсайда.

И всё же Муссо не всесилен! На 72-й минуте Канселу отправил закидушку в штрафную, и Берналь… вновь подставил ногу! Офсайд по руке не считается: все легитимные для касаний части тела Марка находились в правильном положении!

Отсутствие офсайда у Марка Берналя при втором голе Фото: Кадр из трансляции

Оставалось 18 минут на подвиг! Целых 18! Плюс шесть добавленных. Был у Симеоне и другой повод для негодования: Канселу, уже имея жёлтую, грубо атаковал сзади Баэну, однако каким-то образом избежал удаления. Время продолжало стремительно таять, а «Атлетико» стойко сохранял уже шаткое, но всё ещё преимущество. Выносы, подкаты – неважно, избежать позора нужно было любой ценой. А поражение в противостоянии после 4:0 – в любом случае позор, даже если в соперниках «Барселона».

Ямаль с Рафиньей чувствовали лёгкие контакты и падали в чужой штрафной – второй 11-метровый каталонцам уже не дали. Из выгодной позиции выше цели пробил Мартин. 15 угловых, 21 удар (девять – в створ), 3,11 ожидаемого гола и три реальных. Всего этого не хватило. «Атлетико» заслужил этот финал – с «Реалом Сосьедад» или «Атлетиком». А «Барселона» – уважение за силу воли. Только в клубный музей его не поместить.