«Ответ Галактионова Тикнизяну — пятиэтажный бред и тихий ужас». Журавель — о главном в РПЛ

Мир Российская Премьер-Лига вернулась после зимнего перерыва! И сразу подарила нам множество сюжетов — хороших и не очень. Комментатор Тимур Журавель пришёл на подкаст «Премьер-лига несправедливости». Вместе с Андреем Панковым и Михаилом Рождественским они обсудили основные события 19-го тура РПЛ.

О судействе

— VAR сильнее всех соскучился по чемпионату России. Меня больше всего потряс момент с Шафеевым в матче «Локомотив» — «Пари НН». В других судейских эпизодах тура можно искать какие-то оправдания. Здесь же не может быть других интерпретаций. Удивительно, что Чистяков зовёт главного арбитра к монитору, а потом Шафеев соглашается с точкой зрения видеопомощника. Мне кажется, это плохая форма и какая-то внутренняя скованность. Страх перед начальством, полная несвобода. Его судейская квалификация придавлена вот этими фобиями. Это вопиющая ошибка.

В Краснодаре Фролов, по-моему, четыре раза ходил к монитору. Обнимашки Роналдо и Гонсалеса — на мой взгляд, это не пенальти. Мутный эпизод. Можно и нужно было не ставить пенальти. По этому эпизоду ещё можно спорить. А в случае с Шафеевым на 100% принято неверное решение. Офсайдные линии, которые сейчас чертят, они не устраивают никого. Правда, нет другого выбора. Нужно принять эти линии, потому что у нас нет других. Но хотелось бы слышать записи разговоров судей, чтобы понять, как они ставили эти точки и проводили линии. Думаю, если возникают такие моменты, когда тяжело расставить точки, то нужно просто сохранять то решение, что было принято в поле. Но тогда возникнет вопрос: «А на черта были куплены эти линии?»

Количество отправок на просмотр к монитору — запредельное. Судьи в плохой форме. Предположу, что в будущем арбитров в поле не будет. Они сядут в комнате за мониторами и займутся контролем искусственного интеллекта как судьи.

О «Балтике»

— У «Балтики» не такие гигантские потери. Система есть, подготовка есть. Талалаев прекрасно знает, как работать с командой зимой. Я вообще не увидел никакой разницы между осенней «Балтикой» и нынешней. Они второй тайм начали так, как будто находятся в лучшей форме. Загоняли «Зенит». Мне кажется, они играли содержательнее соперника. Пока не согласен со скептическим настроем в отношении «Балтики».

«Балтика» не удержала «Зенит» Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

О «Зените» и Дуране

— Дуран — человек, который может превратить любой момент в гол. Он «плевал» там в «Астон Вилле» из-за штрафной площади, справа, слева. Всё залетало. А здесь ему даже пробить не дали. Мне казалось, что его умение создать момент из ничего — очень крутая вещь для нашего чемпионата. Думаю, его физическая готовность ещё не на максимуме.

Семаку постоянно приходится жонглировать. Не просто выбирать состав, а ещё понимать, кто находится в каком настроении и кого оставить лишним. Тренер сразу выпустил и Джона Джона, и Дурана, чтобы они почувствовали доверие и попали в атмосферу домашнего матча.

Семаку нужно учитывать несколько факторов при выборе стартового состава. Тренер «Зенита» раздражается на судейские моменты. Подсказывает команде, но не так активно. Скорее, там есть делегирование. У каждого свои полномочия. Семак — такой босс скамейки, менеджер. По энергетике кажется, что всё в порядке. Все заряжены, делают своё дело. С одной стороны, тренер такого большого клуба устаёт морально. С другой – он думает, что завтра у меня такого может не быть. Он уже привык к этому ритму. Мне кажется, Семак боится оказаться без такой работы, где он востребован и находится в центре внимания.

О «Краснодаре»

— Для Фролова был тяжёлый матч, для «Краснодара» — обычный. При счёте 1:1 всё равно казалось, что чемпион победит. Даже когда «Ростов» затянул соперника в вязкий футбол, не было ощущения, что хозяева потеряют очки. «Краснодар» сейчас выглядит очень уверенно. Если Семак меняет линию атаки, то состав чемпиона можно назвать с закрытыми глазами. С одной стороны, это минус. С другой – мы видели, каким был «Краснодар» весной. Похоже, он хочет доехать на том же ресурсе. Стабильность состава, джокеры ясны, механизм работает. Если выражаться метафорически, то болид «Краснодара» пока выглядит самым безупречным. Всё на своих местах, машина.

«Краснодар» празднует победный гол в матче с «Ростовом» Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

«Краснодар» — претендент на титул ровно на столько, на сколько он выше в таблице. Если новички «Зенита» добавят, то это будет ещё одно психологическое воздействие на чемпиона. Вся борьба ещё впереди. Чемпионский потенциал у двух команд. ЦСКА и «Локомотив» просто способны обострить борьбу на каком-то этапе.

О «Локомотиве»

— Важно, что «Локомотив» к бегу, красоте добавляет стабильности. Сейчас выиграли тяжёлую встречу в меньшинстве, у них появилось больше уверенности. Футбол без Баринова — без просадки по качеству. У команды большой потенциал. Вопрос в том, как они сами в себя верят и хватит ли им стабильности. Пруцев — очень важный игрок для «Локомотива». Матч с «Пари НН» был прекрасным для закалки характера столичной команды. Отлично провели тайм в меньшинстве, не дали сопернику развернуться. Думаю, может, даже хорошо, что «Локо» остался вдесятером. Да, потратили больше сил перед Фонбет Кубком России, но они сильнее поверили в себя.

О батле Тикнизяна и Галактионова

— Мнительность Галактионова — очень уязвимое место. Я сначала отреагировал на слова Тикнизяна. Мне кажется, делиться своими обидами из прошлого — какой-то детский сад. Ты в другой команде, всё хорошо, ты доволен нынешним тренером. Резанула фраза: «Я себе и 5% не позволяю при Станковиче того, что позволял при Галактионове». Ё-моё, что это за строчка в резюме! То есть ты приходишь и сканируешь тренера. Этот с яйцами, значит, буду тише.

Приди и просто скажи: «Я недоволен тем, как со мной расстались в «Локомотиве». Сейчас показываю свою состоятельность в европейском клубе. Привет, Михал Михалыч!» И всё. Думаю, Тикнизяна просто понесло. Ты ведь сразу становишься токсичным, и любой другой клуб подумает, стоит ли с ним связываться.

Ответ Галактионова на пресс-конференции — шок-контент. Михал Михалыч умудрился в две минуты уместить пятиэтажный бред. Тихий ужас. Нужно было просто заготовить что-то вроде: «Это всё в прошлом. Наиру – удачи в новом клубе. Вопрос закрыт». А он мстительно прибивал игрока, с которым работал. Ты старше, умнее. Риторически Тикнизян был лучше в этой истории. Наговорил лишнего, но классно излагал мысли, звучал аргументированно. Слова Михал Михалыча выходят за рамки здравого смысла.

Мне говорили, что Галактионов много о себе читает. Подборки цитат, высказывания. Такая реакция выдаёт в нём ментальную слабость. Это плохо, когда ты работаешь в большом клубе. В батле с Тикнизяном Михал Михалыч забил в свои ворота. Да, мы тоже можем реагировать подобным образом на какие-то вещи, однако с нас спрос гораздо меньше.

О самых стильных тренерах в истории РПЛ

— В начале нулевых многие посмеивались над шапочкой-петушком Сёмина. Но потом ему кто-то подсказал, и он начал одеваться очень стильно. Шарфики, пальто. Не могу не вспомнить ботинки Спаллетти. Итальянец был очень стильным тренером. У Семака хороший стиль, топ. Манчини круто одевался, хотя и несколько предсказуемо. Йоканович смотрелся круто. Высокий мужик, на котором хорошо сидела одежда. Помню, у него тоже были какие-то дорогущие ботинки.

Новый имидж Ролана Гусева Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О «Динамо»

— Рубенс в центре поля — креатура Гусева. Нгамалё вышел в основе, а Бителло бегал не по флангу, а везде. Бразильцу дали полную свободу. На сборах Ролан наигрывал двух форвардов, но в официальном матче отказался от такого варианта. Есть несколько признаков, которые говорят о том, что это новая команда. Мне кажется, Гусев так нервничал, что сильно постарел за два прошедших месяца.

О матче «Ахмат» — ЦСКА

— Мы увидели, какой ЦСКА без Мойзеса и Облякова. Гигантские потери для армейцев. Мойзес — объём работы, спортивная злость, характер. Не зря Челестини после матча сказал, что команде не хватило агрессии. Обляков — весь креатив. Помните, как Черчесов зашёл в «Ахмат»? Сразу обыграл «Зенит». Матч с ЦСКА был очень похож на тот. «Ахмат» перебегал соперника. Мелкадзе, видимо, так впечатляет своей работой на тренировках, что Черчесову не остаётся ничего другого, кроме как ставить его в состав.

Есть ли вопросы по адаптации новичков ЦСКА? Есть. Конечно, проблемы будут, но потенциал там большой. Зимой все говорили, что у ЦСКА классная трансферная кампания. Один матч проиграли без пары лидеров — всё, не кампания, а лажа. Не нужно мерить ЦСКА по борьбе за чемпионство. Они бьются за тройку с «Локомотивом».

О «Спартаке»

— По составу — если бы не Зобнин слева, то можно было сказать, что это выбор Станковича. У Романа есть такое качество — он способен произвести хорошее впечатление на нового тренера своей пахотой, дисциплиной. Думаю, Карседо от этого по-хорошему обалдел. Интересно, что будет, когда вернётся Дмитриев. Куда тренер отправит Зобнина? Я слышал, что игрокам «Спартака» интересно работать с Карседо. Речь о его идеях, системности. Футболисты понимают, что им нужно делать. Станкович такого не давал… Карседо — крутой тренер. Вопрос, какой он управленец.