Топ-события четверга: «Динамо» — «Спартак» в Кубке России, Минск против СКА, НБА и биатлон

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».
Посмотреть все события 5 марта в Матч-центре
- 🎾 2:00*: Далма Галфи (Венгрия, LL) — Анна Блинкова (Россия), Индиан-Уэллс, первый круг
- 🏒 3:00: «Детройт Ред Уингз» — «Вегас Голден Найтс», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏀 3:00: «Нью-Йорк Никс» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА
- 🏀 3:30: «Бостон Селтикс» — «Шарлотт Хорнетс», регулярный чемпионат НБА
- 🏒 6:00: «Ванкувер Кэнакс» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ
- 🎿 8:00: Лыжные гонки, чемпионат России, эстафета, мужчины, 4x7,5 км
- 🏒 12:00: «Амур» — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ
- ⚽️ 18:30: «Арсенал» Тула — «Локомотив», Кубок России, Путь регионов, 1/4 финала
- 🎦 🎯 19:05: Биатлон, Кубок мира, этап 7, индивидуальная гонка, женщины, 15 км
- 🏒 19:30: «Динамо» Минск — СКА, регулярный чемпионат КХЛ
- ⚽️ 20:45: «Динамо» Москва — «Спартак», Кубок России, Путь РПЛ, 1/2 финала, первый матч
- ⚽️ 23:00: «Тоттенхэм Хотспур» — «Кристал Пэлас», АПЛ, 29-й тур
Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.
Время в материале указано по Москве.
*Время матча может измениться и будет уточнено
Интрига: что покажет Блинкова в матче с лаки-лузером из Венгрии?
В ночь со среды на четверг по московскому времени стартует первый в сезоне объединённый «тысячник» — в Индиан-Уэллсе. В рамках первого круга россиянка Анна Блинкова сразится с лаки-лузером Далмой Галфи из Венгрии. Теннисистки ранее встречались дважды, и счёт личных встреч пока равный — 1-1. В квалификации Окленда-2017 сильнее была Блинкова, а на ITF-80K в Оэйраше-2022 — Галфи. Победительница нового матча во втором круге Индиан-Уэллса сразится с шестой ракеткой турнира Амандой Анисимовой.
🏒 3:00: «Детройт Ред Уингз» — «Вегас Голден Найтс», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: прервут ли «рыцари» серию неудач?
Команда Брюса Кэссиди одержала победу в первом матче после завершения двухнедельной олимпийской паузы, но следом угодила в полосу неудач. «Вегас» потерпел три поражения подряд, забросив на этом отрезке всего четыре шайбы за три часа игрового времени. Смогут ли «золотые рыцари» прервать серию поражений в предстоящей встрече с «Детройтом»?
🏀 3:00: «Нью-Йорк Никс» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА
Интрига: чем закончится первая встреча в сезоне?
«Оклахома» возглавляет Запад, «Нью-Йорк» — третий на Востоке. Команды ещё не встречались между собой в этом сезоне. При этом у «Тандер» не до конца оправился от травмы Гилджес-Александер, пропустивший последнюю игру с «Чикаго». Может быть, «Никс» удастся воспользоваться этим себе на пользу?
🏀 3:30: «Бостон Селтикс» — «Шарлотт Хорнетс», регулярный чемпионат НБА
Интрига: команды на ходу — кто победит?
«Бостон» сильно впечатляет! Команда идет на серии из трёх побед и всего выиграла 12 из 14 матчей в последнее время. К тому же 7 марта должно случиться возвращение на паркет лидера Тейтума, но пока на пути «Шарлотт». «Шершни» после неудачного старта в чемпионате заметно прибавили. Теперь клуб бьётся за прямое попадание в плей-офф и не знает поражений на протяжении пяти встреч кряду. Кто окажется сильнее?
🏒 6:00: «Ванкувер Кэнакс» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: когда наконец победит «Ванкувер»?
«Ванкувер Кэнакс» безобразно выступает в нынешнем сезоне, а особенно плохо смотрится в 2026 году. Из последних 10 матчей канадский клуб выиграл лишь один, в том числе потерпев шесть поражений в последних шести встречах. Смогут ли «Кэнакс» прервать длительную серию поражений в матче с «Каролиной», которая решает совсем иные турнирные задачи?
🎿 8:00: Лыжные гонки, чемпионат России, эстафета, мужчины, 4x7,5 км
Интрига: сможет ли проиграть команда Большунова?
На чемпионате России в Южно-Сахалинске состоится мужская эстафета. С одной стороны, безоговорочным фаворитом выглядит команда Татарстана. Мощнейший состав — Антон Тимашов, Сергей Ардашев, Иван Горбунов и Александр Большунов. С другой – очень сильные составы выставили команды Тюменской области, ХМАО, Коми и Красноярского края. Если команда Большунова выиграет, то Александр станет 30-кратным чемпионом России.
🏒 12:00: «Амур» — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ
Интрига: продолжит ли Хабаровск погоню за плей-офф?
В начале марта хабаровчане на заказ добыли две подряд победы над клубом из Нижнекамска и сократили отставание от восьмого места в конференции всего до трёх очков. Теперь находящейся на четырёхматчевой серии поражений «Сибири» нужно приходить в себя и начинать набирать очки, иначе почувствовавший запах крови «Амур» вполне может заскочить на подножку кубкового поезда. Продолжит ли хабаровский клуб погоню за плей-офф?
⚽️ 18:30: «Арсенал» Тула — «Локомотив», Кубок России, Путь регионов, 1/4 финала
Интрига: «Локо» обыграет команду из второго российского дивизиона?
Тульский клуб — единственный представитель Лиги Pari на этой стадии Кубка России. «Локомотив» успешно провёл первый матч после зимнего перерыва — одолел дома «Пари НН» (2:1) в РПЛ. И это при том, что столичная команда провела весь второй тайм в меньшинстве. А вот «Арсенал» пока располагается в середине таблицы второго российского дивизиона. Фаворит понятен, но пройдёт ли «Локо» дальше?
🎦 🎯 19:05: Биатлон, Кубок мира, этап 7, индивидуальная гонка, женщины, 15 км
📺 Гонка с бесплатной видеотрансляцией
Интрига: кто возьмёт первое золото после Милана-2026?
В Нове-Место (Чехия) состоится первая биатлонная гонка после олимпийского турнира в Антхольце. Седьмой этап Кубка мира откроется женской индивидуальной гонкой на 15 км. Лидером общего зачёта и зачёта в этой дисциплине является француженка Лу Жанмонно. На ОИ в биатлонной классике она осталась в тени своей коллеги Жулии Симон. Интересно, получится ли у неё забрать золото сейчас?
🏒 19:30: «Динамо» Минск — СКА, регулярный чемпионат КХЛ
Интрига: реабилитируются ли динамовцы после поражения от «Металлурга»?
Накануне магнитогорский «Металлург» прервал трёхматчевую победную серию минского «Динамо», одержав сухую победу в столице Беларуси – 3:0. В свою очередь, СКА в последнем матче учинил погром «Барысу» (7:0), улучшив своё турнирное положение в Западной конференции. Кто окажется сильнее в предстоящей встрече?
⚽️ 20:45: «Динамо» Москва — «Спартак», Кубок России, Путь РПЛ, 1/2 финала, первый матч
Интрига: столичные команды снова сыграют вничью?
Московское дерби в первом полуфинале Пути РПЛ. И «Динамо», и «Спартак» вряд ли добьются чего-то интересного в чемпионате, а вот в Кубке можно попробовать замахнуться на итоговую победу. И те и другие одержали победу в первых матчах на весеннем отрезке. Бело-голубые раскатали «Крылья Советов» (4:0), а красно-белые не без проблем справились с «Сочи» (3:2). Две предыдущие очные встречи с участием столичных клубов завершились вничью.
⚽️ 23:00: «Тоттенхэм Хотспур» — «Кристал Пэлас», АПЛ, 29-й тур
Интрига: прервёт ли «Тоттенхэм» длительную серию без побед?
«Тоттенхэм» добрался до 1/8 финала Лиги чемпионов, однако опустился на 16-е место в АПЛ. До зоны вылета — всего четыре очка. Четыре предыдущих матча в чемпионате Англии — четыре поражения. Ни одной победы в турнире с 28 декабря 2025 года. «Кристал Пэлас» тоже находится в нижней части таблицы. Он одержал всего две победы в 13 предыдущих встречах в чемпионате. В последних трёх очных матчах «Тоттенхэма» и «Кристал Пэлас» забивает только одна из команд.