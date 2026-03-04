Скидки
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 5 марта 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события четверга: «Динамо» — «Спартак» в Кубке России, Минск против СКА, НБА и биатлон
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 5 марта 2026 года
Мощное 5 марта: «Нью-Йорк Никс» — «Оклахома-Сити Тандер», Дорофеев и Свечников в НХЛ, выезд «Локо» в Тулу, АПЛ, теннис и лыжные гонки!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 5 марта в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на «Чемпионате»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 2:00*: Далма Галфи (Венгрия, LL) — Анна Блинкова (Россия), Индиан-Уэллс, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
05 марта 2026, четверг. 02:00 МСК
Далма Галфи
Венгрия
Далма Галфи
Д. Галфи
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Интрига: что покажет Блинкова в матче с лаки-лузером из Венгрии?

В ночь со среды на четверг по московскому времени стартует первый в сезоне объединённый «тысячник» — в Индиан-Уэллсе. В рамках первого круга россиянка Анна Блинкова сразится с лаки-лузером Далмой Галфи из Венгрии. Теннисистки ранее встречались дважды, и счёт личных встреч пока равный — 1-1. В квалификации Окленда-2017 сильнее была Блинкова, а на ITF-80K в Оэйраше-2022 — Галфи. Победительница нового матча во втором круге Индиан-Уэллса сразится с шестой ракеткой турнира Амандой Анисимовой.

Сезон-2025 Анна завершила завоёванным титулом:
Блинкова в Цзюцзяне выиграла второй титул в карьере! Приданкина взяла трофей в паре
Блинкова в Цзюцзяне выиграла второй титул в карьере! Приданкина взяла трофей в паре

🏒 3:00: «Детройт Ред Уингз» — «Вегас Голден Найтс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
05 марта 2026, четверг. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервут ли «рыцари» серию неудач?

Команда Брюса Кэссиди одержала победу в первом матче после завершения двухнедельной олимпийской паузы, но следом угодила в полосу неудач. «Вегас» потерпел три поражения подряд, забросив на этом отрезке всего четыре шайбы за три часа игрового времени. Смогут ли «золотые рыцари» прервать серию поражений в предстоящей встрече с «Детройтом»?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Российские форварды забивают, но их команде это не помогает:
Видео
Голы Барбашёва и Дорофеева не спасли «Вегас» от поражения в матче с «Баффало»

🏀 3:00: «Нью-Йорк Никс» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
05 марта 2026, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чем закончится первая встреча в сезоне?

«Оклахома» возглавляет Запад, «Нью-Йорк» — третий на Востоке. Команды ещё не встречались между собой в этом сезоне. При этом у «Тандер» не до конца оправился от травмы Гилджес-Александер, пропустивший последнюю игру с «Чикаго». Может быть, «Никс» удастся воспользоваться этим себе на пользу?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Громкое расследование от ФБР и НБА:
Коррупционный скандал в НБА набирает обороты. Что же ждёт легендарного Биллапса?
Коррупционный скандал в НБА набирает обороты. Что же ждёт легендарного Биллапса?

🏀 3:30: «Бостон Селтикс» — «Шарлотт Хорнетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
05 марта 2026, четверг. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команды на ходу — кто победит?

«Бостон» сильно впечатляет! Команда идет на серии из трёх побед и всего выиграла 12 из 14 матчей в последнее время. К тому же 7 марта должно случиться возвращение на паркет лидера Тейтума, но пока на пути «Шарлотт». «Шершни» после неудачного старта в чемпионате заметно прибавили. Теперь клуб бьётся за прямое попадание в плей-офф и не знает поражений на протяжении пяти встреч кряду. Кто окажется сильнее?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Бывший игрок «Бостона» негодует:
Стриптиз вместо баскетбола? Игрок НБА негодует из-за тематического вечера команды
Стриптиз вместо баскетбола? Игрок НБА негодует из-за тематического вечера команды

🏒 6:00: «Ванкувер Кэнакс» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
05 марта 2026, четверг. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: когда наконец победит «Ванкувер»?

«Ванкувер Кэнакс» безобразно выступает в нынешнем сезоне, а особенно плохо смотрится в 2026 году. Из последних 10 матчей канадский клуб выиграл лишь один, в том числе потерпев шесть поражений в последних шести встречах. Смогут ли «Кэнакс» прервать длительную серию поражений в матче с «Каролиной», которая решает совсем иные турнирные задачи?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Неужели «Кэнакс» готовы расстаться со своей звездой?
«Детройт» пытается выменять Элиаса Петтерссона у «Ванкувера» — Ottawa Citizen

🎿 8:00: Лыжные гонки, чемпионат России, эстафета, мужчины, 4x7,5 км

Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Южно-Сахалинск
Мужчины. Эстафета 4x7.5 км
05 марта 2026, четверг. 08:00 МСК
Не началось

Интрига: сможет ли проиграть команда Большунова?

На чемпионате России в Южно-Сахалинске состоится мужская эстафета. С одной стороны, безоговорочным фаворитом выглядит команда Татарстана. Мощнейший состав — Антон Тимашов, Сергей Ардашев, Иван Горбунов и Александр Большунов. С другой – очень сильные составы выставили команды Тюменской области, ХМАО, Коми и Красноярского края. Если команда Большунова выиграет, то Александр станет 30-кратным чемпионом России.

Статистика чемпионата России
Команда Степановой смогла:
Степанова едва не совершила чудо в женской эстафете. Но до золота не дотянулась
Степанова едва не совершила чудо в женской эстафете. Но до золота не дотянулась

🏒 12:00: «Амур» — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 марта 2026, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжит ли Хабаровск погоню за плей-офф?

В начале марта хабаровчане на заказ добыли две подряд победы над клубом из Нижнекамска и сократили отставание от восьмого места в конференции всего до трёх очков. Теперь находящейся на четырёхматчевой серии поражений «Сибири» нужно приходить в себя и начинать набирать очки, иначе почувствовавший запах крови «Амур» вполне может заскочить на подножку кубкового поезда. Продолжит ли хабаровский клуб погоню за плей-офф?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Все интриги развязки регулярного чемпионата КХЛ:
Рубка за плей-офф на Востоке и побег от чемпиона на Западе. Интриги финиша регулярки КХЛ
Рубка за плей-офф на Востоке и побег от чемпиона на Западе. Интриги финиша регулярки КХЛ

⚽️ 18:30: «Арсенал» Тула — «Локомотив», Кубок России, Путь регионов, 1/4 финала

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
05 марта 2026, четверг. 18:30 МСК
Арсенал Т
Тула
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Локо» обыграет команду из второго российского дивизиона?

Тульский клуб — единственный представитель Лиги Pari на этой стадии Кубка России. «Локомотив» успешно провёл первый матч после зимнего перерыва — одолел дома «Пари НН» (2:1) в РПЛ. И это при том, что столичная команда провела весь второй тайм в меньшинстве. А вот «Арсенал» пока располагается в середине таблицы второго российского дивизиона. Фаворит понятен, но пройдёт ли «Локо» дальше?

Статистика Кубка России
«Локо» победил, несмотря на странное решение судьи:
«Локо» вытащил победу вдесятером! Их не сломил даже выдуманный пенальти
«Локо» вытащил победу вдесятером! Их не сломил даже выдуманный пенальти

🎦 🎯 19:05: Биатлон, Кубок мира, этап 7, индивидуальная гонка, женщины, 15 км

📺 Гонка с бесплатной видеотрансляцией

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 7, Контиолахти, Финляндия
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
05 марта 2026, четверг. 19:05 МСК
Не началось

Интрига: кто возьмёт первое золото после Милана-2026?

В Нове-Место (Чехия) состоится первая биатлонная гонка после олимпийского турнира в Антхольце. Седьмой этап Кубка мира откроется женской индивидуальной гонкой на 15 км. Лидером общего зачёта и зачёта в этой дисциплине является француженка Лу Жанмонно. На ОИ в биатлонной классике она осталась в тени своей коллеги Жулии Симон. Интересно, получится ли у неё забрать золото сейчас?

Статистика Кубка мира
Убедительная победа Симон:
Вот это да! Жулия Симон вырвала золото Олимпиады-2026 в индивидуальной гонке
Вот это да! Жулия Симон вырвала золото Олимпиады-2026 в индивидуальной гонке

🏒 19:30: «Динамо» Минск — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 марта 2026, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: реабилитируются ли динамовцы после поражения от «Металлурга»?

Накануне магнитогорский «Металлург» прервал трёхматчевую победную серию минского «Динамо», одержав сухую победу в столице Беларуси – 3:0. В свою очередь, СКА в последнем матче учинил погром «Барысу» (7:0), улучшив своё турнирное положение в Западной конференции. Кто окажется сильнее в предстоящей встрече?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Как минчане потерпели сухое поражение в последнем матче?
Лидер КХЛ пришёл в себя в Минске! «Динамо» ни разу не забило «Металлургу»
Лидер КХЛ пришёл в себя в Минске! «Динамо» ни разу не забило «Металлургу»

⚽️ 20:45: «Динамо» Москва — «Спартак», Кубок России, Путь РПЛ, 1/2 финала, первый матч

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: столичные команды снова сыграют вничью?

Московское дерби в первом полуфинале Пути РПЛ. И «Динамо», и «Спартак» вряд ли добьются чего-то интересного в чемпионате, а вот в Кубке можно попробовать замахнуться на итоговую победу. И те и другие одержали победу в первых матчах на весеннем отрезке. Бело-голубые раскатали «Крылья Советов» (4:0), а красно-белые не без проблем справились с «Сочи» (3:2). Две предыдущие очные встречи с участием столичных клубов завершились вничью.

Статистика Кубка России
Что изменилось в «Спартаке»:
4 тактических тенденции на старте РПЛ. Перемены «Спартака» и «Зенита», идеи Конте для ЦСКА
4 тактических тенденции на старте РПЛ. Перемены «Спартака» и «Зенита», идеи Конте для ЦСКА

⚽️ 23:00: «Тоттенхэм Хотспур» — «Кристал Пэлас», АПЛ, 29-й тур

Англия — Премьер-лига . 29-й тур
05 марта 2026, четверг. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Кристал Пэлас
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли «Тоттенхэм» длительную серию без побед?

«Тоттенхэм» добрался до 1/8 финала Лиги чемпионов, однако опустился на 16-е место в АПЛ. До зоны вылета — всего четыре очка. Четыре предыдущих матча в чемпионате Англии — четыре поражения. Ни одной победы в турнире с 28 декабря 2025 года. «Кристал Пэлас» тоже находится в нижней части таблицы. Он одержал всего две победы в 13 предыдущих встречах в чемпионате. В последних трёх очных матчах «Тоттенхэма» и «Кристал Пэлас» забивает только одна из команд.

Статистика АПЛ
Но будет ли вылет?
Зарплаты игроков «Тоттенхэма» ощутимо снизятся, если команда вылетит из АПЛ — Орнштейн
Все новости

