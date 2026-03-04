Евсеев выбил «Ростов», чудо-удар в девятку в Самаре. Итоги дня Пути регионов Кубка России

«Ростов» и «Оренбург» покинули турнир, а махачкалинское «Динамо» и «Крылья» прошли дальше. VAR снова в деле — три удаления на два матча.

4 марта мы узнали ещё двух участников следующего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России. По итогам матчей турнир покинули «Ростов» и «Оренбург».

Путь регионов Кубка России — место, где нет права на ошибку. Никаких вторых шансов или обходных путей: проиграл — вылетел. Первый тайм в Ростове-на-Дону получился достаточно событийным. Капитан махачкалинского «Динамо» Муталип Алибеков отыграл меньше 10 минут — травма.

А футболист «Ростова» Андрей Лангович продержался полчаса. Он влетел в голеностоп Темиркану Сундукову и сначала увидел перед собой жёлтую карточку. Но арбитр Владимир Москалёв поменял решение после того, как сбегал к монитору. Опять вмешательство со стороны VAR. Ланговича досрочно отправили в раздевалку, а его команда оказалась в непростом положении.

За несколько минут до этого хозяевам откровенно повезло. Вратарь Даниил Одоевский отметился «привозом», а Хазем Мастури наказал соперника за ошибку. Африканец прервал передачу голкипера, классно обработал мяч и попал в ближний угол. Но есть один нюанс. На повторе судейская бригада разглядела игру рукой со стороны Мастури. Отмена гола.

«Ростову», конечно, стало заметно тяжелее после удаления Ланговича. На 39-й минуте «Динамо» забило по всем правилам. Сундуков классно забросил на дальнюю штангу, а Хуссем Мрезиг в касание вонзил мяч в ближний угол — Одоевский не спас. Показалось, что чуть ранее Мохаммад Джавад Хоссейннежад мог сыграть рукой в атаке, но судьи не увидели никакого нарушения.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В добавленное к первому тайму время «Ростов» устроился на 0:2. На этот раз Мехди Мубарик подал на Мрезига, однако тот не дотянулся до мяча. Впрочем, африканец смутил Одоевского, и тот не выручил. Заброс Мубарика превратился в гол. Отыграть 0:2 в меньшинстве за один тайм — тяжелейшая задача.

После перерыва всё прошло в более спокойном режиме. Евсеев одержал вторую победу в двух встречах после назначения в «Динамо». А «Ростов» пока в весенней части только проигрывает.

Если в Ростове сообразили два гола в первой половине, то в Самаре команды ушли на перерыв при нулях. Впрочем, моменты были и у тех, и других. К примеру, Томасу Гальдамесу не хватило немного точности — мяч пролетел рядом со штангой. А вратарь «Крыльев Советов» Никита Кокарев справился с ударом Ду Кейроса. Никита Чернов зарядил из штрафной «Оренбурга», но немного не попал в створ.

На старте второй половины «Оренбург» остался вдесятером. Евгений Болотов агрессивно сыграл против Дани Фернандеса. Сергей Чебан изначально обошёлся без каких-либо санкций, однако удалил футболиста «Оренбурга» после просмотра повтора. Почти сразу после этого хозяева забили. На этот раз Фернандес с близкого расстояния переиграл голкипера Максима Рудакова. Первый гол в составе самарского клуба!

Позднее все вопросы о победителе матча снял роскошный удар Сергея Бабкина. Футболист «Крыльев» в касание положил мяч в ближнюю девятку — это было красиво! После такого в камбэк «Оренбурга» не верил уже, видимо, никто.

«Крылья» частично реабилитировались за провал в матче Мир РПЛ с московским «Динамо» (0:4). В концове Ираклий Квеквескири наговорил что-то Чебану, и арбитр наказал игрока второй жёлтой карточкой. Так что «Оренбург» завершал встречу вдевятером.

В следующем раунде Пути регионов махачкалинское «Динамо» встретится с «Зенитом». «Крылья» же сыграют с победителем пары «Арсенал» Тула — «Локомотив» (этот матч состоится 5 марта).