В Кубке остался один клуб Первой лиги. При нынешнем формате шансов нет и у Тулы?

«Арсенал» остался единственным представителем низших дивизионов в Фонбет Кубке России. Сегодня, 5 марта, в четвертьфинале Пути регионов туляки сыграют с «Локомотивом». К сожалению, новый формат практически исключает клубы нашего футбольного «подземелья» из борьбы за трофей, который особенно ценен в отсутствие еврокубков. Вспоминаем, как далеко заходили команды Первой или Второй лиги в кубковом турнире в предыдущих сезонах при этом регламенте. Вызов для «Арсенала» – превзойти достижение «Акрона».

Кубок России сезона-2022/2023

Новый формат Кубка России появился перед сезоном-2022/2023 после отстранения наших клубов от международных соревнований. Тогда представители низших дивизионов узнали, что до встреч с элитой смогут добраться всего четверо из них – по итогам шести раундов отбора в Пути регионов. Наверное, только тренерам и футболистам из РПЛ понравилась новая система, а многие более справедливым и интересным считают старый формат, когда команды разных лиг играли между собой с 1/16 финала.

В первом сезоне отбор через Путь регионов прошли три представителя Первой лиги – «Акрон», ульяновская «Волга» и «Уфа». А самой большой неожиданностью стал проход петербургской «Звезды», выступавшей во Второй лиге. Эту команду, к слову, тренировал экс-игрок сборной России и «Спартака» Дмитрий Комбаров.

Однако три команды вылетели сразу – уже после первого этапа 1/4 финала Пути регионов. «Звезда» не потянула дома уровень «Пари НН». Голы Никиты Каккоева и Даниила Корнюшина принесли нижегородцам победу со счётом 2:0. «Волге» не повезло попасть на «Зенит», который без особого настроя провёл групповой этап Пути РПЛ, но в плей-офф собрался. Команда из Ульяновска была разгромлена на своём поле – 0:3. Все три мяча забили игроки, которых уже нет в петербургском клубе – Зелимхан Бакаев, Матео Кассьерра и Иван Сергеев. «Уфа» дома уступила «Ахмату» (1:2), ответив на голы Гамида Агаларова и Лечи Садулаева лишь одним – Дилана Ортиса с пенальти.

Евгений Калешин с игроками «Акрона» в Кубке России — 2022/2023 Фото: Александр Щербак/ТАСС

Пошумел только «Акрон». Тольяттинцы показали себя РПЛ, прежде чем оказались в элите. На первом этапе 1/4 финала команда Евгения Калешина на своём поле в Жигулёвске обыграла всухую московское «Торпедо» (2:0) благодаря голам Константина Савичева и Абу-Саида Эльдарушева. На втором этапе разобралась дома с «Локомотивом» – 1:1 (7:6 пен.). В основное время забил Сергей Макаров. Хотя тогда «Локо» и вовсе грозило техническое поражение – Дмитрий Баринов по регламенту не мог принимать участие в той встрече.

В полуфинале на первом этапе тольяттинцы переиграли «Динамо» в Москве. «Акрон» опять выдал «сухарь» (0:0), а в серии 11-метровых ещё раз превзошёл команду РПЛ – 4:1. Ну а самой громкой сенсацией стала победа команды Калешина в Жигулёвске в матче со «Спартаком» (2:1) на втором этапе полуфинала. Красно-белые пропустили от Андреса Понсе и Никиты Салтыкова.

В том розыгрыше Пути регионов финал также состоял из двух этапов. «Акрон» выбыл на первом. Убрав с дороги четыре клуба РПЛ, споткнулся о пятый – «Краснодар». Впрочем, и в краснодарском матче не пропустил – 0:0. Но в серии пенальти победил уже фаворит — 4:2. «Акрон» образца сезона-2022/2023 – самое яркое явление Кубка России при новом формате. Так далеко больше никто не залетал.

Кубок России сезона-2023/2024

На следующий год отбор в Пути регионов успешно прошёл квартет из Первой лиги – «Волгарь», «Родина», хабаровский СКА и «Химки». Причём астраханцы в последнем раунде выбили «Акрон». Тем не менее ни «Волгарь», ни «Родина», попав на команды РПЛ, в Кубке России не задержались.

Андрей Талалаев (слева) в «Химках» в сезоне-2023/2024 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Волгарь» проиграл на своём поле «Ахмату» – 1:2. Гола экс-форварда ЦСКА Тимура Жемалетдинова оказалось мало, так как у грозненцев забили Иван Олейников и Владимир Ильин. «Родину» в домашнем матче с «Уралом» вывел вперёд Александр Юшин, но за 20 минут до конца Алексей Каштанов сравнял счёт с 11-метрового, и потом екатеринбуржцы забрали и серию пенальти – 4:2.

А вот армейцы, проведя домашнюю игру с «Сочи» на «Фиште», в серии пенальти победили – 4:2. Хотя хабаровчане уступали в счёте, их спас в концовке Альбек Гонгапшев. Однако на втором этапе СКА уступил московскому «Динамо» (1:2). Любопытно, что на сей раз из-за неготовности поля команда из Хабаровска проводила домашний матч в Санкт-Петербурге. Гонгапшев опять забил, но голы Вячеслава Грулёва и Фабиана Бальбуэны принесли победу номинальным гостям.

В том розыгрыше по-настоящему потрясли только «Химки». Команда Андрея Талалаев выкинула из Кубка России «Краснодар», выиграв дома со счётом 2:0 (забили Хетаг Хосонов и Олег Исаенко) – так нынешний тренер «Балтики» «уволил» Владимира Ивича. На втором этапе химчане на своём сыграли вничью 0:0 с «Ростовом», однако уступили в затянувшейся серии пенальти – 6:7. В тот день Исаенко допустил решающий промах.

Кубок России сезона-2024/2025

В прошлом сезоне через отбор в Пути регионов также прошли четыре клуба Первой лиги – «Тюмень», «Сочи», «Шинник» и «Урал». Никто из них не выстрелил так, как «Акрон» двумя годами ранее. Хотя перформанс «Тюмени» запомнился.

Эта команда, в которой доигрывал экс-вратарь «Зенита» и сборной России Станислав Крицюк, умудрилась вытащить матч с «Краснодаром», проигрывая к 57-й минуте со счётом 0:3. После гола Данилы Козлова и дубля Фёдора Смолова казалось, что хозяева уничтожены. Но нет – они вернулись с того света. Защитник Станислав Поройков внезапно ответил Смолову своим дублем, а Денис Ткачук забил третий мяч на 87-й минуте. Не повезло хозяевам только в серии 11-метровых, в ней «Краснодар» всё же победил — 4:2.

«Сочи» тоже уступил по пенальти – 3:4 — махачкалинскому «Динамо» на «Фиште». Хозяева вели после гола Артура Шушеначева, но пропустили незадолго до конца от Яна Джапо. А «Шинник» вылетел от… «Акрона» (0:1), забив в свои ворота на первой же минуте матча.

Олег Шатов (справа) в «Урале» в сезоне-2024/2025 Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Дольше остальных продержался в Кубке России «Урал». Екатеринбуржцы завершили вничью домашнюю игру «Химками» (1:1) – забил зимний новичок ЦСКА Максим Воронов, а в серии пенальти преуспели больше, чем «Тюмень» и «Сочи», – победили 4:3. Затем на втором этапе «Урал» переиграл на своём поле и «Рубин» (1:0) — благодаря голу Тимура Аюпова. Однако на первом этапе полуфинала Пути регионов екатеринбуржцы попали под «Спартак». Кристофер Мартинс, Маркиньос и Эсекьель Барко положили три мяча – и красно-белые разгромили команду Олега Шатова в Москве со счётом 3:0.

В нынешнем розыгрыше Кубка России на первом этапе четвертьфинала Пути регионов московское «Торпедо» проиграло «Балтике» (0:2), «Нефтехимик» уступил «Ростову» (1:3), а «КАМАЗ» потерпел поражение в матче с «Крыльями Советов» (1:1, 2:4 пен.). «Арсенал» в Туле сыграл 0:0 с «Рубином». Но команда Дмитрия Гунько победила в серии 11-метровых, приблизив тем самым отставку Рашида Рахимова. Удивят ли туляки снова?