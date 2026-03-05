«Челси» идёт на рекорд по красным карточкам. Откуда такая беда с дисциплиной?

«Челси» одержал важную победу в матче с «Астон Виллой» (4:1), но это не перекрывает общее впечатление от команды. У неё беда с дисциплиной. Лондонцы идут на рекорд АПЛ по количеству красных карточек. В этом сезоне уже 10 удалений: девять – у футболистов и одно – у тренера. Восемь красных – в АПЛ, одна – в Лиге чемпионов и одна – в Кубке лиги. Если брать только футболистов, то рекорд АПЛ – девять удалений («Сандерленд» в сезоне-2009/2010 и «КПР» в сезоне-2011/2012).

Фото: James Gill — Danehouse/Getty Images

И если в прошлом сезоне мы говорили, что проблемы с дисциплиной в первую очередь у Николаса Джексона, то сейчас он ушёл, а стало только хуже. Красных теперь ещё больше, и они равномерно распределились – по одной у 10 человек:

Фото: Chelsea FC via Getty Images

Причём по этим удалениям тяжело проследить какую-то закономерность. Есть и вполне игровые ситуации – например, Кайседо заехал шипами, а Кукурелья сорвал чистый выход один на один. И есть явное неспортивное поведение. Пожалуй, самая удивительная красная – у Делапа. Нападающий вышел на замену во втором тайме и дважды заехал сопернику рукой по лицу. В первом случае мяча не было и близко, во втором – разве что имитируя борьбу за мяч. Главный тренер «Челси» сразу после матча раскритиковал своего нападающего, назвав удаление «глупым». При этом тренер настаивал на том, что не видит смысла штрафовать футболистов.

В том же октябре случилось другое бестолковое удаление. Уже имея жёлтую карточку, Гюсто в подкате заехал по ногам соперника, не попав по мячу. И это был эпизод на чужой трети поля, когда воротам «Челси» ничего не угрожало. Более того, шла 86-я минута, а лондонцы к тому моменту вели со счётом 3:0. Удивительный эпизод.

Фол Мало Гюсто на вторую жёлтую Фото: Кадр из трансляции

Энцо Мареска экс главный тренер «Челси» «Я не из тех тренеров, которые наказывают футболистов. Этот путь мне не кажется правильным. Я помогаю игрокам понять их ошибки, чтобы в дальнейшем они поступали верно. У меня четыре ребёнка. Когда они делают что-то неправильно, я их не наказываю. Я учу их тому, как нужно делать. С футболистами у меня такой же подход – помогаю им разобраться. Это моё видение. Оно может быть правильным или нет, но такова моя позиция».



Возможно, тренеру чуть тяжелее наказывать футболистов за удаления, когда он и сам за один матч получает две жёлтые за неспортивное поведение: одну – за споры с арбитром, а вторую – за эмоциональный выход из технической зоны, когда он убежал к угловому флажку праздновать гол. К слову, сам Мареска получил от лиги штраф в £ 8000.

Дело явно не только в Мареске. В команде меняются тренеры, а проблема остаётся. При Росеньоре были удаления в двух матчах подряд. При Почеттино – те же проблемы. «Челси» в сезоне-2023/2024 стал лидером по количеству жёлтых карточек в АПЛ (109). В следующем сезоне «синие» снова оказались первыми по этому показателю (101). И даже в этом сезоне ни у кого нет больше предупреждений, чем у «Челси» – 73 (столько же у «Тоттенхэма», который ещё не сыграл в 29-м туре). При этом семь игроков получили красные карточки – это минимум на три больше, чем у любой другой команды АПЛ (у «Эвертона» четыре удаления, у остальных клубов не больше трёх).

Фото: Offside via Getty Images

Обычно в этот момент нужно говорить: у «Челси» же такая молодая команда! Такой аргумент объясняет проблемы с дисциплиной, но лишь частично. Если взять другие самые молодые команды в топ-5 лигах, то никто из них даже не в верхней половине таблицы по жёлтым карточкам. «РБ Лейпциг» делит 16-е место в Бундеслиге (меньше жёлтых только у мёнхенгладбахской «Боруссии»). У «Барселоны» и вовсе меньше всех жёлтых в Ла Лиге. «Парма» делит 12-14-е места по количеству предупреждений, а «Страсбург» – 10-11-е места в Лиге 1.

То есть самые молодые команды – далеко не лидеры по жёлтым. Реальная тенденция не в том, что самый молодой состав собирает много предупреждений, а в том, что топ-клубы, как правило, получают их меньше всего. Однако «Челси» это не касается. Логичнее было бы увидеть, чтобы лидерами по количеству жёлтых карточек в предыдущих сезонах АПЛ становились условные «Шеффилд Юнайтед» и «Ипсвич».

Фото: PA Images via Getty Images

Для «Челси» во многом показателен недавний матч с «Арсеналом». Нету вышел на замену и оперативно получил две жёлтые карточки. Одну из них – за споры с судьёй. Уже весьма глупая ситуация, но что случается дальше? Не проходит и 10 минут, как Энцо Фернандес эмоционально отшвыривает мяч в сторону. Судьи иногда прощают, если ты, как бы доигрывая эпизод, сразу выбиваешь мяч на пару метров. В случае с аргентинцем это было сделано нарочито экспрессивно, чтобы показать судье недовольство свистком в пользу «Арсенала». Не было даже попытки изобразить, что аргентинец не услышал судью. И даже последнем матче с «Виллой», когда всё складывалось отлично, Фернандес заработал жёлтую за саркастические аплодисменты арбитру. Есть ощущение, что футболисты «Челси» ничему не учатся в плане карточек.

Игроки и болельщики могут думать, будто судьи настроены именно против их команды. Хотя арбитры ошибаются относительно равномерно. Просто топ-клубы имеют больший вес и медийность, поэтому решения против них звучат громче. Похоже, что на самом деле больше всех в последних сезонах страдает «Вулвз», если брать официально признанные ошибки. В определённом смысле мы переоцениваем английских судей, если считаем, что у них есть выстроенная стратегия по противодействию какому-либо конкретному клубу. Если же говорить о «Челси», то в первом круге этого сезона, по версии комиссии Key Match Incidents (KMI), было допущено три ошибки VAR в матчах «Челси». И все три – в пользу лондонцев:

гол Джошуа Кинга нужно было засчитывать в матче «Челси» – «Фулхэм»;

Гюсто нужно было удалять в матче «Челси» – «Брайтон»;

нужно было назначать пенальти за фол Гюсто, но уже в матче «Челси» – «Борнмут».

То есть удалений должно было быть ещё больше. Например, Гюсто вообще заехал шипами по голове Янкубе Минте. При этом в мяч сыграл только нападающий. Однако судья не стал давать красную и даже не зафиксировал фол, который означал бы пенальти в пользу «Брайтона». И это в конце матча при ничейном счёте.

Опасная игра Мало Гюсто Фото: Кадр из трансляции

У «Челси» наступает ключевой отрезок в борьбе за место в зоне Лиги чемпионов. И команде стоит не оглядываться на возраст или судейство, а искать проблемы в себе.