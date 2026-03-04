0:1 и незабитый пенальти — до 45-й минуты. 3:0 с гениальным пасом Кисляка — после перерыва. От таких игр сносит голову, тут было всё!

Агкацев тащил всё, но во втором тайме ЦСКА смял «Краснодар»! И не без судейского скандала!

ЦСКА против «Краснодара» – в этом сезоне такая афиша стала ещё привлекательнее. Не зря оба клуба претендуют на чемпионство. Все их четыре очных матча за последние полгода проходили минимум с одним удалением – даже товарищеский на зимних сборах. Теперь они сошлись в полуфинала пути РПЛ Фонбет Кубка России. А принципиальность увеличилась со сменой стороны Козлова.

Данила, как и в Грозном, вышел за армейцев с первых минут. Но героями стали другие. И да, без красной снова не обошлось.

Фабио Челестини будто выпустил состав на Мир РПЛ. Кубковый формат выдавало лишь появление Торопа. Рейс с возвращением Мойзеса логично ушёл в центр обороны с левого фланга. Виктор и Гаич остались на месте. Кисляк, Обляков, Круговой, Глебов, Гонду – тоже вообще не резервисты.

Что касается гостей, ранее Агкацев по ходу сезона не играл в Кубке. Сегодня тренерский штаб «Краснодара» сделал исключение. Также из железно основных у Мурада Мусаева вышли с первых минут Коста с Черниковым, Аугусто и Батчи. Компанию им составили Жубал, Пальцев, Хмарин, Ленини, Кобнан и Боселли.

И надо же такому случиться, именно Хуан случайно попал снизу по ноге Гаича в своей штрафной на 17-й минуте. Решение VAR – пенальти.

Пенальти за нарушение Боселли Фото: Кадр из трансляции

Обляков обычно без проблем реализует 11-метровые. Агкацев – постоянно их отражает. Победителем из дуэли вышел Станислав, заранее начав двигаться в правый от себя угол и отразив удар на удобной высоте!

ЦСКА выглядел в атаке гораздо активнее, хорошо доставлял мяч к финальной трети, подавал множество угловых и часто бил, к 30-й минуте предприняв аж девять попыток. «Краснодар» терпел и стойко ждал шанса. А всё-таки дождавшись, не упустил его!

Вброс армейского аута и небрежная передача Кисляка назад привели к контратаке «два в три». Батчи рванул по центру. И ведь передача-то у него не совсем получилась, но пытавшийся прервать её Рейс случайно подыграл Кобнану. Нигериец не стал любезничать и катнул в угол.

Москвичи продолжали давить. Гонду, например, красиво бил с лёта и совсем чуть-чуть не попал в створ. А вот у «Краснодара» с креативом наблюдались проблемы. То ли из-за этого, то ли из-за жёлтой у Ленини Мусаев не стал ждать перерыва и вместо опорника из Кабо-Верде экстренно отправил на поле Сперцяна.

ЦСКА продолжал пороть моменты. Не реализовать выход «три в одного» – это вообще как? Круговой отреагировал на заброс и выиграл верх у Жубала, который вообще-то выше него на 15 см. Козлов устремился к воротам и вывел Глебова на свидание с Агкацевым. Станислав и тут справился, хотя у Кирилла хватало времени на принятие решения!

Не зря Гонду на нервах оттолкнул Пальцева и получил жёлтую. 0:1 к перерыву по такой игре – чистая аномалия.

Момент Глебова и спасение Агкацева Фото: Кадры из трансляции

К Сперцяну Мусаев перед вторым таймом добавил и Оласу с Кордобой. А вирус нереализации ЦСКА никуда не делся. Перехват Кисляка привёл к классному обводящему выстрелу Кругового – Данил немного не докрутил. Сам Матвей вообще пальнул в крестовину и схватился от шока за голову.

И всё-таки они забили. На 54-й минуте классным забросом Гаич предоставил Глебову новый выход один на один, и тот, на скорости ускользнув от Косты, красиво перекинул выдвинувшегося из ворот Агкацева. Вот форвард, вот это настоящий форвард, да?

Вскоре Глебов ещё и ассистировал Кисляку, да тот промазал в касание с 12 метров. Состав «Краснодара» тем временем всё больше напоминал основной: Кобнана и Пальцева сменили Са и Гонсалес.

Кисляку и Круговому было всё равно на перестановки соперника. Матвей хирургически разрезал всю оборону гостей и сделал для гола Данила максимум. Ну а тот поблагодарил и забил!

Даже по скриншоту видно, насколько гениален был такой ход.

Ассист Кисляка Фото: Кадр из трансляции

Тут бы «Краснодару» воспрять и проснуться. Гонсалес был иного мнения и за 11 минут схлопотал две жёлтые! Правда, тут большие вопросы к судейству Алексея Сухого. Борьба уругвайца с Козловым была обоюдной и совсем не грубой. Но куда уж в этом противостоянии без удаления?

Мусаев поднялся с лавки и, стоя близко к воротам, махнул мимо мяча с прострела Мойзеса. А Тороп несколько раз не дал «Краснодару» забить вдесятером, справившись с пальбой Батчи, Аугусто и Са. Южане дали жару и в меньшинстве. Оттого странное удаление Гонсалеса должно нервировать ещё больше.

Ну а точку с углового затылком поставил вышедший вместе с Мусаевом Алвес. Кто подал? Кисляк, разумеется. А помните, как он «привёз» гол в свои ворота? Исправился так исправился!

Чисто визуально ЦСКА провёл лучший матч в атаке при Челестини. 24:9 по ударам, 9:4 по угловым, 59% по владению, уйма моментов. Жаль, разговоры будут не только о футболе, но и о судействе. Впрочем, такое после зимней паузы стало уже до боли привычным.