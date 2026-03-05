Обвинения фанатов в расизме, разговоры о провокациях, жалобы на судей — всё, как мы любим! Главные спикеры — Мурад Мусаев, Кисляк и Сперцян.

«Если им за это не стыдно — пусть делают». Как же полыхает после ЦСКА — «Краснодар»!

Ну теперь-то российский футбол точно вернулся. Достаточно посмотреть на количество жёстких высказываний после матча ЦСКА с «Краснодаром» в Кубке России. Прилетает со всех сторон! А мы коротко пройдёмся по главным высказываниям.

«Краснодар» раздражён судейством

Начнём с главного тренера «Краснодара». Мурад Мусаев высказался не жёстко, хотя достаточно конкретно. Про судейство, конечно. Вряд ли кто-то думал, что гости будут молчать о спорном удалении Джованни Гонсалеса.

– Не получилась игра, плохо выглядели на единоборствах, не всё получилось по прессингу. С ЦСКА, даже если один человек выпадает, это сказывается. Сказалось и удаление, которого не было.

Такое судейство непозволительно. Давайте играть честно.

Когда остались вдесятером, создали несколько неплохих моментов, но надо играть все 90 минут», – сказал Мусаев на пресс-конференции.

О судействе высказался и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян: «Удаление Гонсалеса – это ужас. Такого не должно быть. Не понимаю, как это происходит. Есть чувство усталости от судейства».

Ещё он написал в своём телеграм-канале «Цирк» – и сопроводил его эмодзи с клоуном.

Сперцян спорит с судьями в матче с ЦСКА Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кисляк прибил футболистов «Краснодара»

Прилетело и «Краснодару». Неожиданно – от Матвея Кисляка и Матеуса Алвеса. Сначала – высказывание главного героя матча: «Это больше похоже не на футбол. Я заметил такую тенденцию у «Краснодара» всегда и не только с нами: они не любят проигрывать. Когда они проигрывают, начинается такой хаос в игре, они начинают давить на судью, на соперников, останавливать ход матча. Это выглядит очень смешно со стороны.

Но если они так делают, им за это не стыдно, пусть делают.

Мы спокойно играем в футбол. Как раньше говорили в детстве: надо уметь проигрывать и принимать поражение достойно. Самое главное, что победили. Всем понятно, что мы переиграли «Краснодар». И в первом тайме, и во втором. В первой половине не хватало чуть реализации. Но мы верили, что получится дожать. Однако не стоит расслабляться. Нас ещё ждёт ответный матч. Приятно победить, но надо думать о следующей встрече», — сказал Кисляк в эфире «Матч Премьер».

Матвей Кисляк в матче с «Краснодаром» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А вот обещанные слова Алвеса:

– Мойзес перед игрой сказал, что возможны провокации от «Краснодара». Возможны карточки, мы старались сохранять холодную голову. В том эпизоде не видел этого. Считаю, что «Краснодар» пытался спровоцировать нас. Мы не поддались. Нам удалось сделать так, чтобы «Краснодар» получил жёлтую карточку. Этот задел должен помочь нам в ответной игре. Разговоры Кордобы с фанатами ЦСКА — не сюрприз для нас. Мы знаем личность Кордобы, какой он игрок. Он часто любит общаться с соперником, судьями, болельщиками. В этой игре это не скрасило его, но для нас это не было сюрпризом».

Сперцян и Пальцев заявили о расизме в адрес Кордобы

Ну и главная по последствиям история – два высказывания от футболистов «Краснодара». Первое – от Сперцяна, более спокойное.

Эдуард Сперцян капитан «Краснодара» «На первый план выходит не футбол. Хочется попросить, чтобы рассмотрели поведение болельщиков ЦСКА на предмет расизма по отношению к Кордобе. Много журналистов было за воротами, и они всё слышали. Мы хотим, чтобы об этом знали, поэтому обратимся к руководству, чтобы они донесли».

Второе – от Валентина Пальцева. И здесь есть даже угроза бойкота матча: «Во втором тайме было непонятное удаление. За что вторая жёлтая? Вы видели повтор? Пересмотрите. По мне, не было. Не люблю говорить про судей. Но в этом матче подмечу, что трибуна ЦСКА кричала расистские высказывания в адрес Кордобы. Это ненормально. Судья не реагировал. Как должен был судья отреагировать? Успокоить болельщиков. Я считаю, что КДК должен наказать судью и болельщиков. Если такое ещё раз повторится, команда не будет играть . По мне, это ненормально».

Скучали по этому безумию?