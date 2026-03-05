«Арсенал» стал ближе к чемпионству благодаря курьёзному голу! И получил подарок от «Сити»

Лидер АПЛ нанёс за весь матч с «Брайтоном» всего два удара в створ. Но снова улетел в отрыв.

Лидер чемпионата Англии приехал в гости к середняку. Лучшая команда турнира в очередной раз набрала три очка, но победу никак не назовёшь убедительной.

«Арсенал» перед 29-м туром опережал «Манчестер Сити» на пять очков. Впрочем, лидер чемпионата Англии провёл на один матч больше. Вильям Салиба в состав лондонского клуба на игру с «Брайтоном» не попал из-за травмы. А вот Букайо Сака вышел на поле в 300-й раз в футболке «Арсенала». 40-летний ветеран «Брайтона» Джеймс Милнер остался в запасе, хотя появлялся в основном составе в двух прошлых турах АПЛ.

На первых минутах «привёз» вратарь «Арсенала» Давид Райя. Отдал пас точно на Карлоса Балеба (если что, они играют в разных командах) — дело было у ворот гостей. Камерунец забросил «парашют» за спину испанскому голкиперу, однако Габриэл Магальяйнс вынес мяч из пустого створа. «Арсенал» ответил перспективной атакой, но прострел Саки оказался безадресным.

Девять минут — именно столько держались нули на табло. Гол «Арсенала» получился довольно курьёзным. Сака, скорее всего, не бил, а забрасывал мяч в район 11-метровой отметки, а тот рикошетом от Балеба проскочил между ног Барту Вербрюггену. Безумно обидный гол для вратаря! А Сака получил прекрасный подарок на 300-й матч в составе «Арсенала»

До перерыва больше ничего интересного не произошло. Возможно, вас удивит статистика по итогам первой половины. «Арсенал» владел мячом 48% времени, нанёс всего один удар (он оказался голевым), наиграл на 0,01 ожидаемого гола и совершил четыре касания в штрафной площади «Брайтона». Хозяева пробили шесть раз (один — в створ) и коснулись мяча больше 10 раз в штрафной «Арсенала». «Брайтон» атаковал, однако опасных моментов у ворот Райи не было.

Испанский вратарь выручил «Арсенал» в начале второй половины — справился с непростым ударом Жоржиньо Рюттера. Правда, Райя получил повреждение плеча в этом моменте, но продолжил игру спустя несколько минут. В этот момент Микель Артета снял с игры и Габриэла Мартинелли, и Виктора Дьёкереша (не впечатлили ни тот, ни другой). Вместо них вышли Леандро Троссард и Кай Хаверц.

«Арсенал» одержал непростую победу Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Немец почти сразу чуть не удрал от всех защитников «Брайтона». В самый последний момент Балеба настиг Хаверца и заблокировал удар Кая. Спустя несколько минут уже Троссард оказался один в штрафной «Брайтона», но зарядил из хорошей позиции значительно мимо створа. В концовке основного времени Вербрюгген спас после того, как Хаверц влупил в ближний угол. Гости набрали три очка, хотя нанесли за весь матч всего два удара в створ ворот.

«Арсенал» одержал третью подряд победу в АПЛ и увеличил отрыв от «Манчестер Сити», который сыграл вничью с «Ноттингем Форест» (2:2). Очень неожиданный результат! Причём потерял очки «Сити» дома, два раза ведя в счёте. А на последней секунде защитник «Фореста» выбил мяч из пустых ворот!

Теперь первую команду отделяют от второй семь очков, хотя столичный клуб провёл на один матч больше. Доедет ли «Арсенал» до долгожданного чемпионского титула? 22 марта соперники зарубятся в финале Кубка английской лиги, а 19 апреля встретятся в 33-м туре АПЛ. Но в гонке снова появился фаворит.