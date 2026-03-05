Дурана в «Зените» критикуют уже после двух матчей. И зря

Самый статусный зимний новичок РПЛ Джон Дуран провёл свои первые матчи за «Зенит». Появился в стартовом составе в обеих встречах с «Балтикой» в чемпионате и Кубке России и сыграл по часу. На выходе – 0 результативных действий. Нападающего стоимостью € 77 млн (по крайней мере, столько «Аль-Наср» заплатил за него «Астон Вилле» год назад) уже критикуют. Отсутствие голов и голевых передач у колумбийца особенно раздражает на фоне того, что победные мячи забили его конкуренты за место в основе – Александр Соболев и универсал Луис Энрике. Не получил ли «Зенит» в лице Дурана «нового Жерсона» – немотивированную и не желающую пахать звезду? Давайте разбираться.

Так сложилось, что свои первые два матча за «Зенит» Дуран сыграл с командой, которая защищается лучше всех в России. «Балтика» пропустила меньше остальных в РПЛ – всего восемь мячей в 19 турах. На втором месте по этому показателю идёт, к слову, сам «Зенит» (12 голов). Более того, в роли единственного центрфорварда колумбиец вынужден был противостоять сразу трём центральным защитникам. Едва ли про какого-либо нападающего можно сказать, что он блистал, играя против «Балтики» в нынешнем сезоне. Но ведь это Джон Дуран – звезда, получающая от «Аль-Насра» € 20 млн в год. Поэтому и спрос с него, как с двух Джонов.

«Мы увидели то, что ожидали увидеть. «Балтика» – хорошая, неуступчивая команда… Новичкам «Зенита» Дурану и Джон Джону было очень тяжело. Они ощутили, что такое российский чемпионат, повиснув на оборонительных редутах «Балтики», – прокомментировал в эфире «Матч ТВ» дебют зимних новичков сине-бело-голубых экс-полузащитник «Зенита» и сборной России Игорь Семшов.

По статистике за 120 минут в двух матчах с «Балтикой» Дуран нанёс всего два удара по воротам. Оба – в створ. Особенно, конечно, запомнились его «ножницы» в кубковой встрече в Калининграде. Оценив ситуацию при дефиците времени и пространства в штрафной, колумбиец быстро принял решение – ловко сложился и пробил в ближний нижний угол. Если бы забил – был бы один из самых красивых голов Кубка России. Но получилось не идеально, и воспитанник «Зенита» Иван Кукушкин совершил сейв. Так что в сумме вес двух ударов оказался небольшим – всего 0,32 xG.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Дуран совершил 58 технико-тактических действий с приблизительно 55% успеха. Второй матч для нового нападающего «Зенита» в этом смысле сложился уже лучше, чем первый (59% против 50%). В чужой штрафной у колумбийца было восемь успешных действий. Джон отдал 25 передач с 68% точности. Включая восемь точных – вперёд. Дуран сделал одну передачу под удар, но при этом в штрафную «Балтики» не пасовал.

Сам колумбиец принял 30 передач, в том числе четыре – в чужой штрафной. У него набралось 10 потерь (шесть – на своей половине поля), однако Джон 12 раз вернул мяч (10 – на половине «Балтики»). Дуран вступил в 27 единоборств, выиграл 10 из них (то есть 37%), шесть – в воздухе и четыре – внизу. Помимо этого, у нападающего одна неудачная попытка обводки, по одному подбору мяча и офсайду, три заработанных на себе фола и пять совершённых. Это сухие цифры. Чего-либо поражающего воображение в них нет .

Продвинутые данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

И всё-таки, если внимательно наблюдали за действиями Дурана в этих двух матчах, вы могли заметить, что по-футбольному он всё делал правильно. Казалось бы, колумбиец на поле сам по себе, грубо говоря, оторван от команды. Но когда он понимал, что мяч может дойти до него, тут же давал предложение, пытался сыграть в пас в касание и снова открыться под передачу. Он не был статичен при атаках «Зенита», да и при обороне по ситуации включался в прессинг. Джон хорошо искал лучшую позицию в штрафной соперника с висящим на плечах защитником (свободы «Балтика» просто не давала).

Джон Дуран Фото: ФК «Зенит»

Проблема Дурана в том, что он пока не до конца понимает, во что играет команда Сергея Семака, а игра «Зенита» не подстроена под него. В первом же матче тренерский штаб вице-чемпионов как будто решил использовать колумбийца в роли Джона Кордобы. Голкипер Денис Адамов засылал длинные передачи на Джона из собственной штрафной (очевидно, тем самым хозяева разбивали прессинг «Балтики»), но центрфорвард проигрывал борьбу защитникам и терял мяч. Идея сработала плохо – не нужно использовать Дурана как «столба». Несмотря на приличные физические данные и рост 185 см, он не способен играть спиной к воротам так, как Кордоба. Это подметил в своём разборе и Антон Михашенок – автор тактических материалов на «Чемпионате».

Пока Дуран – жертва невыстроенной игры «Зенита» в атаке. Это помимо того, что сам он прибыл в петербургский клуб, находясь в неоптимальном физическом состоянии после травмы и паузы, связанной с трансфером. Колумбийцу нужно прибавлять с точки зрения работоспособности, выносливости. Ведь РПЛ очень требовательная к физике лига.

Если Семак хочет выжать из Дурана максимум, ему в первую очередь нужно самому улучшить коллективную игру «Зенита» в нападении, вывести на более высокий уровень взаимодействия между атакующими футболистами команды. Не просто надеяться на индивидуальное мастерство классного легионера. Колумбиец должен быть тем, кто завершает хорошо подготовленные комбинации. Хлеб Джона – рывки из глубины, завершение эпизода. Как забил Соболев «Балтике»? Именно так. Он поставил точку в редкой многоходовой комбинации «Зенита» после тонкого отыгрыша Андрея Мостового в касание, находясь лицом к воротам. Если такой момент решает Соболев, то Дуран с его техническим оснащением (при всём уважении к российскому нападающему) будет исполнять подобные эпизоды в два раза эффективнее.

Экс главному тренеру сборной России и «Локомотива» Юрию Сёмину хватило одного матча с «Балтикой» – не особо удачного для Дурана – чтобы оценить колумбийца и другого новичка «Зенита» Джона Джона.

Юрий Сёмин экс главный тренер сборной России «Видно невооружённым взглядом, что новые игроки «Зенита» Дуран и Джон Джон – очень качественные. Они хороши технически, со своими необычными решениями. Думаю, и для «Зенита», и для нашей лиги это очень хорошие приобретения. И для наших болельщиков, которые увидят неординарные действия игроков, увидят эту технику, которая, без сомнения, у них на высочайшем уровне».



Если что-то и может разрушить карьеру Дурана в «Зените», так это его задиристый характер. В матчах с «Балтикой» были эпизоды, когда казалось, что ещё чуть-чуть и у колумбийца «сорвёт крышу». Возможно, конфликты с соперниками тоже стали причиной замены Джона в Калининграде, хотя, скорее всего, в обеих встречах он отыграл только час из-за физического состояния.

Но в следующих матчах Дурану должно быть попроще. Он поднаберёт форму и сыграется с новыми партнёрами, а никто из оставшихся противников «Зенита» не защищается на таком уровне, как «Балтика». Возможно, свой первый гол в РПЛ колумбиец забьёт уже в ближайшем туре «Оренбургу». Либо через неделю – «Спартаку». После дерби двух столиц будет больше понимания, ошибся «Зенит» с Дураном или нет.