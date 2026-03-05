«МЮ» впервые проиграл с Кэрриком! «Привезли» пенальти, а потом пропустили на 90-й минуте

И это в большинстве! Рэмси самоликвидировался за симуляцию, а «Ньюкасл» всё равно не сдался и выдал сенсацию.

«Ньюкасл» после серии из пяти поражений в шести предыдущих турах вполне мог забить на АПЛ и сосредоточиться на других турнирах. Вылет всё равно не светит. Еврокубки на будущий сезон – скорее всего, тоже. Тем более уже в субботу ему играть с «Манчестер Сити» в Кубке Англии. Но как же не кольнуть поднявшийся в топ-3 «МЮ»? Даже с удалением за симуляцию!

Майкл Кэррик неожиданно оставил на лавке Дало, впервые за практически три месяца выпустив в старте Мазрауи. Второй раз подряд с первых минут по полю носился Шешко. Словенец убедил тренерский штаб, что способен забивать, не только поднимаясь со скамейки.

А помните Рамсдейла? В АПЛ экс-вратарь «Арсенала» не появлялся с декабря. Но Поуп совсем не впечатлял, что позволило Аарону вернуться в раму. Вольтемаде же приболел и вообще не попал в заявку, пока впереди у «Ньюкасла» привычно носился Гордон. Наверное, купи «сороки» Мбаппе, основным форвардом у них всё равно был бы Энтони. Да, Висса сидел в запасе.

Соперники категорически отказывались попадать в створ, тем не менее «Ньюкасл» поначалу атаковал больше и интереснее. Триппьер чуть не положил шальной голешник с навеса. Да угодил в штангу, пока Ламменс застыл на линии и наблюдал. Эланга после розыгрыша аута пальнул с лёта и чуть-чуть не попал. Потеря Каземиро привела к опаснейшему удару Барнса.

Что же «МЮ»? Если не считать неплохой выстрел издали от Майну, с которым справился Рамсдейл, Мбемо разом компенсировал «Ньюкаслу» все промахи вслед за ещё одним вратарским спасением – его организовал Кунья. Мяч от ноги Бёрна отскочил к Брайану, и тому осталось только добить с близкого расстояния. А он взял и отправил привет в космос.

Впрочем, самая жесть началась непосредственно перед перерывом. Рэмси понадеялся на лояльность арбитра и симулировал фол Ламменса. Уже имея жёлтую! Примите-распишитесь, удаление на ровном месте. Однако смешно не только это. «Ньюкасл» в меньшинстве тут же всё-таки заработал пенальти! Бруну снёс Гордона (помог так помог обороне), и пострадавший уложил с 11-метрового точно по центру.

Правда, португалец исправился всего через три минуты, идеально навесив со стандарта на Каземиро. 14 ассистов – с огромным отрывом лучший показатель в АПЛ. 1:1 и ураганный финиш первой половины матча!

Каземиро празднует гол «Ньюкаслу» Фото: Stu Forster/Getty Images

Дальше Эдди Хау сменил Барнса на Уиллока. А численный перевес «МЮ» будто и не был заметен: примерно равное владение, долгое отсутствие моментов что у одних, что у других. Временами даже казалось, что именно «Ньюкасл» действует в большинстве. Гордон после одного из угловых от Тонали остался свободен на дальней штанге и простил, не попав с ходу в угол.

После 65-й минуты «Юнайтед» всё-таки начал наседать. Мазрауи с выходом Дало переместился на левый край и отметился дальнобойной попыткой. Бруну, как он это умеет, отправлял шикарные закидушки в штрафную. С одной из таких Йоро проверил реакцию Рамсдейла, с другой – Угарте (он заменил Каземиро) промазал из выгодного положения. Вышли додавливать Диалло с Зиркзее. На подмогу отправился даже Маласиа. Это всего второй его выход в АПЛ-2025/2026.

Удары Угарте и Шешко заблокировали защитники, Зиркзее не дал забить в прыжке Рамсдейл. Казалось, «Ньюкасл» вот-вот дрогнет. А он вышел вперёд на 90-й минуте! Осула отправил отдыхать Гордона и убежал по правому флангу в контратаку. Оп, смещение в центр. Оп, Маласиа отыгран. «Пушка» из-под Магуайра в дальний угол – добрый вечер!

Так и завершилась серия Кэррика без поражений в АПЛ – семь матчей и шесть побед. Старый добрый «Манчестер Юнайтед» вернулся. Борьба за зону ЛЧ в этом году гораздо интереснее чемпионской: в трёх очках расположились «МЮ», «Астон Вилла», «Челси» и «Ливерпуль». А «Ньюкаслу» – браво за героизм. Кроме Рэмси: так подставить своих надо уметь.