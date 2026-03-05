Топ-события пятницы: Сафонов против Головина в Лиге 1, «Магнитка» — «Авто», НБА и фигурка

За чем следить 6 марта: Малкин, Кучеров и Панарин в НХЛ, матчи «Реала», «Баварии» и «Ливерпуля» в футболе, а также Единая лига и биатлон!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 6 марта в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на «Чемпионате»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Баффало Сэйбрз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 06 марта 2026, пятница. 03:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Баффало Сэйбрз Баффало Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сумеет ли «Питтсбург» прервать успешную серию «Баффало»?

«Клинки» долгое время прозябали на дне НХЛ, но в этом сезоне впервые за долгое время могут попасть в плей-офф. Команда идёт третьей на Востоке, и у неё приличный отрыв от идущего девятым «Коламбуса». «Питтсбург» также входит в топ-8, занимая пятое место в конференции, но он всё ещё не гарантировал себе попадание в плей-офф. Так что очки нужны обеим командам.

🏀 3:30: «Хьюстон Рокетс» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 06 марта 2026, пятница. 03:30 МСК Хьюстон Рокетс Хьюстон Не начался Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: удастся навязать борьбу без Карри?

«Голден Стэйт» на домашнем паркете со своими звёздами Карри и Батлером в ноябре проиграл «Хьюстону» (100:104). Сейчас лидеров в составе нет, поэтому будет крайне непросто справиться с соперником такого класса. Тем более «Рокетс» в последнее время выступают очень сильно, особенно Дюрант. Лёгкая победа для клуба из Техаса?

🏒 4:00: «Виннипег Джетс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 06 марта 2026, пятница. 04:00 МСК Виннипег Джетс Виннипег Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервёт ли «Тампа» неудачную серию?

«Лайтнинг» шли в лидерах Востока, но после трёх поражений подряд «молнии» ушли на второе место. Они всё ещё могут побороться за первое место, поскольку сыграли на два матча меньше, чем «Каролина», но для этого нужно постараться. Впереди встреча с «Виннипегом», который идёт на 12-м месте на Западе, однако ещё не лишился шансов на выход в плей-офф, так что легко команде Никиты Кучерова не будет.

🏒 5:30: «Лос-Анджелес Кингз» — «Нью-Йорк Айлендерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: приблизится ли Панарин к зоне плей-офф?

«Лос-Анджелес» потерпел пять поражений в последних шести встречах и серьёзно ухудшил свои шансы на выход в плей-офф. «Кингз» отстают от топ-8 на пять очков, и это всё ещё отыгрываемый разрыв. Правда, для этого команде Артемия Панарина нужно будет побеждать. А впереди матч с мощными «островитянами», которые выиграли пять из шести последних встреч. Получится ли у «королей» сохранить надежду на кубковую весну?

🏀 6:00: «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: чем закончится дуэль двух европейских суперзвёзд?

Наверное, ни для кого не секрет, что «Денвер» в последние годы чувствует себя как рыба в воде в матчах с «Лейкерс». Похоже, это достало «озёрников», потому что команда выиграла у «Наггетс» в последнем противостоянии со счётом 115:07. Причём на выезде! Удастся ли Йокичу отстоять свой паркет на этот раз в противостоянии с другой суперзвездой Дончичем?

⛸️ 16:30: Фигурное катание, Гран-при России — 2025/2026, финал

Интрига: Мишина/Галлямов или Бойкова/Козловский?

Программу соревнований в рамках финала Гран-при среди взрослых откроют спортивные пары. И здесь главная интрига закрутится, как и всегда, вокруг двух талантливых пар. Чемпионат России остался за Бойковой и Козловским. Но Мишина и Галлямов явно очень хотят взять реванш.

В танцах на льду фавориты не меняются — главными претендентами на победу по-прежнему являются Александра Степанова и Иван Букин. На Олимпиаду самые опытные танцоры страны не попали, однако они остались в спорте и смотрят вперёд — уже на следующие Игры, которые пройдут во Франции.

🏒 17:00: «Металлург» Магнитогорск — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 марта 2026, пятница. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервут ли магнитогорцы успешную серию «Автомобилиста»?

Клуб из Екатеринбурга одержал пять побед подряд и практически закрепил за собой четвёртое место на Востоке. Отрыв от «Салавата» аж восемь очков, так что вряд ли уфимцы догонят «Автомобилист». Но до идущего третьим «Ак Барса» шесть очков, так что побороться можно. «Металлург» же потерпел три поражения в последних четырёх матчах, так что сейчас уже не выглядит непобедимым соперником.

🏀 19:00: «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА, регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 06 марта 2026, пятница. 19:00 МСК Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как покажут себя после паузы армейцы?

Единая лига ВТБ, как и все европейские чемпионаты, была на паузе, связанной с играми сборных. ЦСКА уходил на перерыв после разгрома над «Локо» (92:63), а теперь непонятно, в какой форме находится команда. «Пари НН» не хватает звёзд с неба, но всегда может удивить. Это тот самый раз или армейцы слишком сильны?

🎦 🎯 19:10: Биатлон, Кубок мира, этап 7, индивидуальная гонка, мужчины, 20 км

📺 Гонка с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: кто заберёт первый «Малый глобус» у мужчин?

В Контиолахти состоится заключительная индивидуальная гонка у мужчин в сезоне-2025/2026. Лидером малого зачёта в этой дисципилине на данный момент является Эрик Перро, но всего на два очка от него отстаёт Йохан-Олав Ботн. Именно эти два биатлониста будут претендовать на первый «Малый глобус» у мужчин. Судьбу трофея может решить один неточный выстрел.

🏒 19:30: ЦСКА — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 марта 2026, пятница. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: вернётся ли ЦСКА в форму?

Подопечные Игоря Никитина после успешного отрезка вновь столкнулись с проблемами. ЦСКА потерпел два сухих поражения подряд и в концовке регулярки серьёзно напряг своих болельщиков. К тому же армейцы всё ещё могут упасть с пятого места ниже — вплоть до восьмого. Отрыв от «Спартака» всего четыре очка. Впрочем, продолжается кризис и у «Трактора». Челябинцы идут шестыми на Востоке и по-прежнему могут пропустить вперёд «Нефтехимик» и даже «Сибирь». Так что очки нужны обеим командам.

Как ЦСКА проиграл последний матч? Видео Дубль Маклауда принёс «Авангарду» победу над ХК ЦСКА в Москве

⚽️ 22:30: «Бавария» — «Боруссия» Мёнхенгладбах, Бундеслига, 25-й тур

Интрига: Кейн ещё больше оторвётся от конкурентов в борьбе за «Золотую бутсу»?

Гарри Кейн проходит Бундеслигу на сложности «новичок». В последних четырёх турах у него по дублю. В гонке за «Золотую бутсу» он заметно опережает и Килиана Мбаппе, и Эрлинга Холанда. Но лучше наращивать преимущество, чем надеяться на созданный ранее задел. В первом круге англичанин мёнхенгладбахской «Боруссии», несмотря на итоговые 3:0, не забивал. Нужно сделать это во втором.

⚽️ 22:45: «Наполи» — «Торино», Серия А, 28-й тур

Интрига: Конте отомстит за поражение в первом круге?

«Наполи» отстаёт от лидирующего «Интера» уже на 14 очков. О повторном чемпионстве, похоже, можно забыть. И во многом из-за таких потерь, как в матче первого круга с «Торино». Ни один из 22 ударов неаполитанцев не привёл к голу (0:1). Может, теперь они будут менее расточительны? Золото золотом, а борьбу за зону Лиги чемпионов никто не отменял: «Рома», «Комо» и «Ювентус» рядом.

С «Вероной» справились на последних секундах: Гол Лукаку в компенсированное время помог «Наполи» одолеть «Верону»

⚽️ 22:45: «ПСЖ» — «Монако», Лига 1, 25-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Головин против Сафонова

Совсем недавно они встречались в плей-офф Лиги чемпионов, но Головин быстро удалился в первом матче, причём после ассиста, и пропустил из-за дисквалификации второй. Именно Александр отдал победную голевую передачу во встрече первого круга Лиги 1 (1:0). Есть шанс вновь кольнуть парижан. Сафонов же, как кажется, окончательно задвинул в запас Шевалье, и противостояние с монегасками станет отличным шансом вновь показать себя.

Головин в последнее время особенно хорош: Головин высказался о своей результативности в «Монако», игрок сделал 5 ассистов в 6 матчах

⚽️ 23:00: «Сельта» — «Реал» Мадрид, Примера, 27-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: мадридцам нужно исправляться

Совсем недавно «Реал» воспользовался осечкой «Барсы» и взгромоздился на первую строчку Ла Лиги. Ненадолго, поскольку далее случились поражения от «Осасуны» (1:2) и «Хетафе» (0:1). Четырёхочковое отставание и «класико» впереди позволяют всё ещё надеяться на чемпионство, однако ошибаться больше нельзя. Учтут ли мадридцы ошибки прошлого без травмированных Мбаппе, Беллингема, Родриго и дисквалифицированного Каррераса?

⚽️ 23:00: «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль», Кубок Англии, 1/8 финала

Интрига: кубковый реванш Слота

Каких бы успехов ни добивался «Вулверхэмптон» в последнее время, он с отрывом худший в АПЛ. И даже так ему на днях уступил «Ливерпуль». Вот Салах сравнял счёт на 83-й минуте. Нужно идти вперёд и добивать соперника. А Триндаде на 90+4-й качнул результат не в пользу мерсисайдцев (2:1). Кубковый реванш как нельзя вовремя: пока ещё действующим чемпионам Англии необходимо выходить и доказывать случайность недавнего поражения.