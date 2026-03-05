В Кубке России больше нет клубов Первой лиги! «Локо» прибил «Арсенал» угловыми. Видео

И даже нереализованный пенальти от Батракова не помешал.

В Фонбет Кубке России оставался единственный клуб не из элиты — тульский «Арсенал». Играть ему выпало с одним из лидеров Мир РПЛ — «Локомотивом». Причём не на своём стадионе, а в Химках, поскольку натуральное тульское поле сейчас непригодно. Туляки достойно сопротивлялись и не ушли без забитого гола. Только пропустили больше.

Михаил Галактионов не стал прибегать к активной ротации и выпустил практически тот же состав, что и в недавней встрече с «Пари НН» (2:1). С той лишь разницей, что вместо Воробьёва с первых минут вышел Комличенко, а Бакаева сменил Пиняев. Сергей, увы дёрнул мышцу уже на первых минутах. Пришлось экстренно выпускать Веру.

Дмитрий Гунько обычно использует схемы 4-3-3 или 4-1-4-1. А тут, как показалось при изучении заявки, специалист выбрал расстановку с двумя центральными нападающими. Одним из них должен был стать Игнатьев. Его локомотивское прошлое увеличивало интригу. Однако Иван, как сам признался, почувствовал дискомфорт на разминке и остался на лавке.

Вместо него сыграл третий защитник Пуцко. Возможна ли такая радикальная смена формации прямо перед стартовым свистком? Сомнительно. Скорее всего, тренерский штаб туляков просто пытался запутать Галактионова. Тем более Игнатьев всё-таки вышел на 64-й минуте. Хитро!

Пусть «Арсенал» и быстро заработал угловой, «Локо» сразу обозначил территориальное преимущество и отметил его голом на 11-й минуте. Только вот его отменили: после навеса Батракова Морозов буквально смял Попова. Второй шанс Евгению тоже предоставился со стандарта. Там он уже не попал по воротам.

А вот другой он реализовал, и без нарушений! Третий угловой подряд Батраков конвертировал в удачную закидушку. Морозов продавил Пенчикова и завершил правой ногой под перекладину.

«Локомотив» не ослабил бешеное давление. Новый угловой — новый гол! Батраков подал уже с левого фланга. Цулая спас туляков от дубля Морозова, но вовремя на добивание подоспел Карпукас.

Если в Англии «Арсенал» кошмарит всех стандартами, то в России его тёзка, наоборот, терпел с них бедствие. Пока под конец первого тайма не ответил сам! Пенчиков пробежал мимо мяча и напоследок катнул его Брновичу. Черногорец забросил на дальнюю штангу, где Алинви выиграл верх у Ненахова и скинул Большакову на замыкание в одно касание.

Незадолго до этого Ненахов и Рейес болезненно столкнулись головами. У Максима пошла кровь, ему перевязали голову. А уже перед самым перерывом Максимов с навеса Пенчикова заставил потрудиться Митрюшкина. В последнем случае мяч, как выяснилось, ранее ушёл за пределы поля. И всё же «Арсенал» показал — ещё ничего не закончено.

В начале второй половины туляки играли с преимуществом. Но потом всё-таки вновь стало заметно, какой именно клуб среди лидеров РПЛ. Моментов появлялось уже немного, хотя Батраков едва не положил в девятку со штрафного. Тем не менее «Локомотив» лучше контролировал мяч и успешно действовал по счёту.

На 82-й минуте внезапно включился VAR: Большаков случайно выставил руку под выстрел Батракова. Сам же Алексей не приговорил туляков с пенальти, пробив низом вправо!

Цулая оставил «Арсеналу» шанс спастись. Игнатьев мог им воспользоваться и опасно бил с разворота, да попал прямо в грудь Митрюшкина. Других возможностей туляки не сконструировали.

«Локомотив» шагнул дальше в Пути регионов и посоперничает с «Крыльями Советов». Дальше в Кубке России трофей разыграют исключительно клубы Премьер-Лиги.