Сафонов против Головина, миланское дерби, выезды «Реала» и «Барсы». Главные матчи уикенда

Предстоящий уикенд подарит нам много яркого футбола в Европе. Будут решающие матчи за чемпионский титул и интригующие кубковые битвы, а во Франции друг против друга сыграют российские звёзды. Какую игру вы ждёте большего всего? Принимайте участие в голосовании. Мы отобрали для рейтинга 12 самых вкусных, на наш взгляд, футбольных блюд.
- Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
«Милан» — «Интер»: воскресенье, 8 марта, 22:45 мск
Интрига: определяющий матч для чемпионской гонки в Италии?
Миланское дерби всегда вызывает огромный интерес вне зависимости от того, какие места занимают команды в таблице. А уж тем более сейчас, когда они конкуренты в борьбе за титул. Правда, лидер «Интер» опережает занимающий второе место «Милан» на 10 очков. Так что команде Массимилиано Аллегри нужно побеждать, чтобы сохранить надежду на золото. Однако у «Интера» 15-матчевая беспроигрышная серия в чемпионате, включающая в себя восемь побед подряд с середины января по конец февраля. Остановить команду Кристиана Киву — труднейший вызов для «россонери». С другой стороны, в первом круге это получилось. «Милан» тогда выиграл формально гостевой матч со счётом 1:0, а единственный гол забил Кристиан Пулишич.
«Атлетик» — «Барселона»: суббота, 7 марта, 23:00 мск
Интрига: увеличит ли «Барселона» отрыв от «Реала»?
«Атлетик» и «Барселона» разочарованы вылетом в полуфинале Кубка Испании и готовы выместить злость друг на друге. Правда, каталонцы ушли красиво, едва не совершив камбэк с 0:4 в противостоянии с «Атлетико». Эмоциональное состояние у них получше, да и лишний день отдыха по сравнению с басками есть. Но, конечно, главная мотивация «Барселоны» — лидерство в чемпионате с отрывом в четыре очка от «Реала». Спад мадридцев даёт команде Ханси Флика хорошую возможность оторваться от конкурента. А вот «Атлетик» сейчас только девятый в Примере и рискует остаться без еврокубков на будущий сезон. У команды из Бильбао ещё и ужасная статистика встреч с чемпионом в этом сезоне. В первом круге «Барселона» победила дома со счётом 4:0, а затем разнесла басков в полуфинале Суперкубка Испании — 5:0.
«ПСЖ» — «Монако»: пятница, 6 марта, 22:45 мск
Интрига: Сафонов против Головина — кто победит?
В этом сезоне команды трижды рубились друг с другом. «Монако» одолел грозного соперника (1:0) в чемпионате Франции, а вот в Лиге чемпионов победа в стыках ушла к лучшему клубу Европы. Сначала «ПСЖ» превратил 0:2 в 3:2 в гостях, а потом команды забили по два мяча в Париже. Столичный клуб не только вернул себе первое место в Лиге 1, но и оторвался от «Ланса» на четыре очка. Других конкурентов у команды Луиса Энрике сейчас нет. Монегаски одержали три победы подряд в чемпионате и поднялись на седьмое место. Александр Головин отдал четыре голевые передачи в трёх последних матчах во всех турнирах. А вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов вышел в основе в восьми играх подряд.
«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: суббота, 7 марта, 23:00 мск
Интрига: битва двух топ-клубов АПЛ уже в 1/8 финала Кубка Англии
В 1/8 финала Кубка Англии будет матч, в котором сыграют два топ-клуба АПЛ. Уже на этой стадии турнира жребий свёл «Ньюкасл» и «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне команды Эдди Хау и Хосепа Гвардиолы встретятся в пятый (!) раз. В ноябре «Ньюкасл» победил дома в 12-м туре АПЛ (2:1), а после этого потерпел три поражения подряд. Сначала в обоих матчах полуфинала Кубка лиги — 0:2 на своём поле и 1:3 на выезде. А пару недель назад «Сити» переиграл дома «Ньюкасл» со счётом 2:1 в 27-м туре АПЛ. У Хау вообще кошмарная личная статистика против Гвардиолы: две победы, две ничьих и 18 поражений. В общем, фаворит в паре очевиден.
«Бенфика» — «Порту»: воскресенье, 8 марта, 21:00 мск
Интрига: Моуринью в погоне за своей бывшей командой
В чемпионате Португалии состоится большой матч — «Бенфика» примет «Порту». Лиссабонская команда всё ещё борется за титул и преследует лидера, который оторвался на семь очков. Между ними вклинился «Спортинг», отстающий на четыре очка от «драконов». Остроты этому противостоянию добавляет фигура Жозе Моуринью, возглавляющего «Бенфику». Легендарный для «Порту» тренер теперь свой среди чужих и стал чужим для своих. В первом круге только Моуринью притормозил команду Франческо Фариоли, заработав нулевую ничью на «Драгау». Остальные 18 матчей со старта чемпионата «Порту» выиграл. Потом, правда, лидер сенсационно уступил «Каза Пия» (1:2) и скатал ничью со «Спортингом» (1:1), но в остальном безупречен.
«Рексем» — «Челси»: суббота, 7 марта, 20:45 мск
Интрига: клуб из Чемпионшипа оставит «Челси» без трофея?
Вероятно, Кубок Англии — единственная возможность для «Челси» взять какой-либо трофей в новом сезоне, так как на будущего победителя Лиги чемпионов лондонцы пока не похожи. В 1/8 финала команду Лиама Росеньора ждёт вполне проходимый соперник — «Рексем» из Чемпионшипа. Валлийцы занимают шестое место во втором по силе дивизионе и надеются залететь в АПЛ. А пока что попытаются дать бой топ-клубу в кубковом турнире. «Рексем» уже выбил «Ноттингем Форест» (3:3, 4:3 пен.) и «Ипсвич Таун» (1:0). «Челси» же на предыдущих стадиях раскатал «Чарльтон» (5:1) и «Халл» (4:0). Интересно, что эти команды не встречались друг с другом с 1982 года. Тогда лондонцы победили в матче Кубка Англии на выезде со счётом 2:1.
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: суббота, 7 марта, 20:30 мск
Интрига: какой получится «репетиция» финала Кубка Испании?
На днях «Атлетико» и «Реал Сосьедад» стали финалистами Кубка Испании, но, прежде чем сразиться за трофей, команды Диего Симеоне и Пеллегрино Матараццо встретятся в Примере. «Репетиция» кубковой битвы назначена на субботу. В чемпионате «Атлетико» находится на третьем месте: вряд ли поднимется в топ-2 и почти наверняка не выпадет из топ-4. А «Реал Сосьедад» поднялся при новом тренере на восьмое место. Матараццо, возможно, проведёт ротацию после кубковой игры, так что ждём на поле Арсена Захаряна. В первом круге в Сан-Себастьяне команды сыграли вничью — 1:1.
«Наполи» — «Торино»: пятница, 6 марта, 22:45 мск
Интрига: прервёт ли «Торино» неудачную серию в гостевых матчах с «Наполи»?
«Наполи» пролетел мимо плей-офф Лиги чемпионов и покинул Кубок Италии. У команды Антонио Конте до конца сезона осталась одна цель — борьба за место повыше в Серии А. Пока южане находятся в топ-3, но «Рома» отстаёт всего на два очка. Интересно, что «Наполи» пропускает в семи матчах чемпионата Италии подряд. «Торино» пока что оторвался от зоны вылета на шесть очков. Команда одержала всего три победы в 13 гостевых матчах Серии А. Более того, она пропускает примерно по два мяча в каждой выездной встрече. «Наполи» же не проигрывал туринцам дома с 2009 года.
«Бавария» — «Боруссия» Мёнхенгладбах: пятница, 6 марта, 22:30 мск
Интрига: «Бавария» сделает ещё один шаг к чемпионству?
На прошлой неделе «Бавария» окончательно похоронила чемпионскую интригу. Команда Венсана Компани обыграла на выезде ближайшего преследователя — дортмундскую «Боруссию» (3:2) — и увеличила отрыв до 11 очков. Лидер почти наверняка не упустит такое преимущество за 10 туров, так что мюнхенцев уже можно поздравлять с очередным чемпионским титулом. «Боруссия» из Мёнхенгладбаха в прошлом туре прервала серию из семи матчей без побед в чемпионате Германии. Сейчас она располагается во второй половине таблицы. В последних пяти матчах с «Баварией» команда проиграла пять раз и забила в общей сложности всего два мяча.
«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: пятница, 6 марта, 23:00 мск
Интрига: «Ливерпуль» возьмёт реванш за поражение в чемпионате Англии?
3 марта «Ливерпуль» сенсационно проиграл худшему клубу АПЛ. Тогда «Вулверхэмптону» помог рикошет в добавленное время. Теперь соперники встретятся друг с другом снова. На том же месте, но уже в 1/8 финала Кубка Англии. Кстати, «Ливерпуль» прервал серию из шести побед в матчах с «Вулверхэмптоном». Команда Арне Слота уже не думает о чемпионском титуле. Плюс вылетела из Кубка английской лиги. С другой стороны, мерсисайдцы сохраняют шансы на победу в Кубке Англии. Ранее они разгромили «Барнсли» (4:1) и «Брайтон» (3:0), но провели оба матча на «Энфилде». Теперь «Ливерпулю» придётся сыграть на чужом стадионе.
«Сельта» — «Реал» Мадрид: пятница, 6 марта, 23:00 мск
Интрига: проиграет ли «Реал» «Сельте» во второй раз в сезоне?
Мадридский клуб проиграл два раза подряд в чемпионате Испании. Сначала команда Альваро Арбелоа не справилась с «Осасуной» (1:2), а затем уступила дома «Хетафе» (0:1). «Барселона» воспользовалась осечками соперника и оторвалась от него на четыре очка. «Сельта» одержала четыре победы подряд во всех турнирах и поднялась на шестое место в Примере. Да ещё и неожиданно обыграла «Реал» (2:0) в первом круге. Правда, перед этим команда из Виго потерпела 11 поражений подряд во встречах с мадридцами. Если «Реал» снова потеряет очки, то рискует прибить чемпионскую интригу.
«Мэнсфилд Таун» — «Арсенал»: суббота, 7 марта, 15:15 мск
Интрига: команда сына легенды против лидера АПЛ
«Арсенал» продолжает бороться не только за победу в АПЛ, но и за оба кубковых трофея. Если в Кубке лиги команда Микеля Артеты уже вышла в финал, то в Кубке Англии — пока сыграет в 1/8 финала. Но с большими шансами как минимум на четвертьфинал. Ведь лидера АПЛ на этой стадии розыгрыша ждёт скромный «Мэнсфилд Таун» из Лиги 1. В третьем по уровню дивизионе эта команда занимает 16-е место и с опаской поглядывает на зону вылета. Тем не менее в Кубке Англии уложила уже четверых — «Харрогейт Таун» (3:2), «Аккрингтон Стэнли» (2:2, 3:1 пен.), «Шеффилд Юнайтед» (4:3) и «Бёрнли» (2:1). «Арсенал», в свою очередь, расправился с «Портсмутом» (4:1) и «Уиганом» (4:0). Кстати, тренирует «Мэнсфилд Таун» Найджел Клаф — сын легендарного тренера Брайана Клафа.