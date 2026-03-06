Сафонов против Головина, миланское дерби, выезды «Реала» и «Барсы». Главные матчи уикенда

Предстоящий уикенд подарит нам много яркого футбола в Европе. Будут решающие матчи за чемпионский титул и интригующие кубковые битвы, а во Франции друг против друга сыграют российские звёзды. Какую игру вы ждёте большего всего? Принимайте участие в голосовании. Мы отобрали для рейтинга 12 самых вкусных, на наш взгляд, футбольных блюд.

Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали в этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.