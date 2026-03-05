Первое дерби Карседо — катастрофа! «Спартак» пропустил от «Динамо» ПЯТЬ! Видео

Это было типичное кубковое дерби, а потом в ворота Максименко залетело три мяча за семь минут.

Московское «Динамо» и «Спартак» выдали ураганный матч в первом полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Семь голов – и крупная победа команды Ролана Гусева! Первое дерби Хуана Карлоса Карседо в России завершилось шокирующе для испанского тренера.

Гусев и Карседо не стали делать большую ротацию в Кубке России после матчей в РПЛ. У «Динамо» в стартовом составе появились зимний новичок Дэвид Рикардо, Касерес и Кутицкий – Маричаль и Фомин не сыграли из-за дисквалификаций, а Зайдензаль остался в запасе. В основе «Спартака» было ещё меньше изменений. Всего два. Новичок Саусь и Литвинов заняли места перебравшего жёлтых карточек Солари и Ву, который присел на скамейку.

Начало матча заставило вспомнить классику: «Динамо» бежит?» – «Все бегут!» У «Динамо» бежали все. Команда Гусева стремилась атаковать на максимальных скоростях после того, как забирала себе мяч, прежде всего, через фланг Касереса и Нгамалё. И уже на 5-й минуте поймала «Спартак» в переходной фазе! Хозяева улетели три в три, Бителло мастерски покатил на свободного Нгамалё, и камерунец пробил в касание. Бело-голубые превратили в гол свой первый же удар. А Нгамалё сейчас очень мотивирован то ли сменой тренера, то ли истекающим контрактом.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Спартак» полтайма потратил на то, чтобы войти в игру. Команда Карседо постоянно допускала потери, никак не могла встать в позиционную атаку. Ошибалась в обороне. Вскоре мяч во второй раз влетел в сетку ворот Максименко. Однако, к счастью для красно-белых, гол был отменён из-за офсайда. Хотя находившиеся в момент подачи в положении «вне игры» динамовцы мяча не коснулись – Осипенко просто добил его. Тем не менее, с точки зрения судей, влияли на эпизод.

Футбол поменялся во второй половине первого тайма. «Спартак» наконец забрал мяч, а «Динамо» достаточно глубоко село в оборону. Это было объяснимо. Невозможно все 45+ минут держать такой темп – аритмия игры требовала взять паузу. Да и результат хочется удержать. На исходе получаса красно-белые нанесли первый удар по воротам Лунёва после хитрого розыгрыша штрафного (нам же обещали, что стандарты при Карседо будут крутыми) и затем отыгрались.

«Спартак» показал, насколько может быть хорош в позиционном наступлении при испанском тренере. Красно-белые провели классную многоходовую комбинацию, а Зобнин, которого тянуло с левого края в центр, подал из полуфланга к линии вратарской. Туда уже сместился, ловко отклеившись от Кутицкого, Угальде. Костариканец остался без опекуна и свободно пробил головой. Более того, перед перерывом «Спартак» создал ещё один голевой момент. Лунёв спас бело-голубых, когда Барко вывел Жерсона один на один. «Динамо» уже не выглядело хозяином своего поля.

Второй тайм стартовал с нового сейва голкипера «Динамо». «Спартак» опять прорвал оборону хозяев, Барко оказался на убойной позиции – Лунёв отразил удар аргентинца ногой. Неприятный отрезок для команды Гусева, тем не менее, пережив страшный эпизод, бело-голубые выровняли игру. Они продолжали искать свои шансы в быстрых атаках. А с поля первым ушёл Саусь – уже на 53-й минуте. Пока экс-лидер «Балтики» с трудом вписывается в спартаковский футбол. Вдобавок сразу после перерыва Владислав «присел» на карточку.

Гусев по истечении часа матча сделал двойную замену, и одним из вышедших на поле неожиданно стал 17-летний Маринкин. Тренер «Динамо» думает о результате, однако не забывает о молодёжи. И две пары свежих ног (вторым был Гладышев) помогли бело-голубым полностью перевернуть игру. Хозяева забили три гола за шесть минут! В первой результативной атаке Гладышев совершил проход и здорово сохранил уходивший мяч, а Маринкин вырезал голевой пас на Нгамалё. Правда, это был скорее неудачный удар. Но везёт тому, кто везёт.

После этого и «Динамо» показало, что его стандарты – не хуже спартаковских. Новичок Дэвид Рикардо забил в дебютном матче за бело-голубых. Бителло подал с углового, бразильский защитник выиграл воздух у Умярова и пробил, а потом сам же добил мяч в сетку.

«Спартак» «поплыл», а его центральный защитник Джику совершил самое настоящее футбольное преступление. Будущий участник ЧМ-2026 в составе сборной Ганы зачем-то решил сыграть пяткой у собственной штрафной под прессингом. Не было никакой причины для такого паса! Динамовцы наказали Джику за «понты». Гладышев отобрал мяч и покатил на Тюкавина, который расстрелял Максименко.

В концовке «Динамо» просто добивало «Спартак», который внезапно выключился. Карседо растерянно разводил руками, наблюдая за тем, как один мяч за другим влетает в сетку Максименко. Забил Бителло – гол отменили из-за офсайда. Отличился после очередного углового Осипенко – засчитали. Защитник сборной России без помех бил головой, находясь прямо перед воротами. Кто должен был держать его в этом эпизоде по замыслу тренерского штаба «Спартака»? Дух футбола? Непонятные действия в обороне.

Какую-то надежду «Спартаку» в ответном матче сохраняет гол Мартинса, забитый в компенсированное время. Теперь уже динамовцы раньше времени расслабились, потеряли концентрацию. Люксембуржец добил посланный в перекладину мяч – без шансов для Лунёва.

«Спартак» попробует взять реванш у «Динамо» и всё же выйти в финал Пути РПЛ 18 марта.