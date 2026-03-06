Головин — среди лучших ассистентов во Франции! Реально ли первое место и кто конкуренты?

Чемпионская интрига во Франции обычно не слишком живучая. И нынешний сезон, похоже, не становится исключением. «Ланс» как следует напрягал «ПСЖ», но допустил потери в двух последних турах — и вот парижане впереди уже на четыре очка.

Другое дело — гонки бомбардиров и ассистентов. Больше всех голов к 25-му туру — по 14 — настреляли Мэйсон Гринвуд из «Марселя» и Хоакин Паничелли из «Страсбурга». Рядышком с 12 мячами — Эстебан Леполь из «Ренна». Он, в отличие от конкурентов, набивает статистику без подходов к 11-метровой отметке.

Нас, впрочем, больше интересуют лидеры по голевым передачам. Ведь там в топе Александр Головин. Кому и как он ассистировал и кто оспорит с ним звание лучшего? Ждём сегодняшнее противостояние «Монако» с «ПСЖ» и прикидываем.

Кому, как и сколько раздавал ассисты Головин

Увы, как это обычно и бывает, Головин пропустил значительную часть матчей. С 4-го по 7-й тур россиянин залечивал травму подколенного сухожилия, в 8-м и 13-м — сидел на лавке, а в 23-м — отбывал дисквалификацию за удаление. При этом до конца ноября он оформил дубль в матче с «Нантом» (5:3), а вот ассистентский зачёт не пополнял. Зато потом с усердием включился в гонку.

Первый и, между прочим, победный ассист Александр отдал во встрече с «ПСЖ». Может, повторит и сегодня? Он спуртанул по левому флангу и мягонько закинул мяч на границу штрафной, откуда набежавший Такуми Минамино вторым касанием чётко пробил низом в дальний угол. Тот гол так и остался единственным в матче. Победе «Монако» не помешало даже удаление Тило Керера на 80-й минуте.

Права на трансляции французской Лиги 1 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

31 января Головин вместе с партнёрами разобрал «Ренн» (4:0). Ассист россиянина получился крайне забавным: он даже не пытался его сделать! Кассум Уаттара попал в штангу, и мяч срикошетил к стоявшему перед пустыми воротами Александру. Тот явно не ожидал такого поворота и не смог подстроиться под удар. Зато неловким движением случайно отпасовал Магнесу Аклиушу.

«Нант» — «клиент» Головина: два гола в первом круге сменились двумя ассистами во втором. На 28-й минуте Александр покатил в штрафную на свободного Симона Адингра.

А уже на 30-й сделал то же самое для Дениса Закарии! Правда, на 65-й россиянин умудрился схлопотать две жёлтые за несколько секунд: за фол и саркастические аплодисменты судье. Результат, впрочем, давно был сделан (3:0).

Отбыв дисквалификацию, Головин сыграл в матче с «Анже» (2:0). И помог Адингра передачей на левый край, откуда Симон сместился в центр и издали уложил в дальний угол.

Четыре из пяти голевых Александр организовал с 31 января. Ударный темп позволил ему вклиниться в топ-6 ассистентов Лиги 1. Или, если точнее, в топ-12, поскольку шестую строчку делят сразу семь человек. Примечательно, что россиянину для попадания туда хватило меньше всего матчей — 17. Такими темпами и на звание главного распасовщика можно замахнуться. Лишь бы не подводили здоровье и эмоции.

«Мои показатели в последних играх, безусловно, радуют. Надеюсь, они и дальше будут расти. В принципе, для этого и выхожу на поле — чтобы создавать моменты для команды, обострять, что-то придумывать у ворот соперника. Естественно, никто не отменял и участия в оборонительных действиях, но, разумеется, гораздо интереснее создавать ситуации, которые приводят к нашим голам», — сказал Головин ТАСС.

Пока что его личный рекорд в чемпионате Франции — девять ассистов в сезоне-2020/2021. Причём всего за 21 матч. Тогда его опередили только трое: Мемфис Депай («Лион», 12), Димитри Пайет («Марсель», 10) и Зинедин Ферхат («Ним», 10). Эх, если бы не травмы…

С кем конкурирует Головин?

Витинья («ПСЖ», 7 ассистов в 23 матчах)

Витинья Фото: Franco Arland/Getty Images

Техничный португалец на статус промежуточного лидера наработал всего в пяти матчах. Причём огорчал он в основном статусных соперников. Витинья оформил ассистентские дубли во встречах с «Лансом» (2:0) и «Лионом» (3:2), а по одной голевой раздал в играх с «Осером» (2:0), «Брестом» (3:0) и «Лиллем» (3:0).

Ранее полузащитник в Лиге 1 отмечался максимум четырьмя голевыми, уступая по их количеству многим партнёрам. Просто в этом сезоне он играет заметно больше Усмана Дембеле и других лидеров атаки парижан.

Людовик Ажорк («Брест», 7 ассистов в 23 матчах)

Людовик Ажорк Фото: Sathire Kelpa/Getty Images

32-летний нападающий сверкал в начале 2020-х за «Страсбург». Вернувшись в Лигу 1 из «Майнца», в прошлом сезоне он наклепал 13+2. А в нынешнем принялся за набивание не только голов, но и ассистов — у Ажорка сейчас 6+7 по системе «гол+пас». Четыре голевые из семи он отдал в матчах с «Ниццей» (4:1 и 2:2). Ещё по одной – с «Метцем» (3:2), «Осером» (2:0) и «Лиллем» (1:1).

Афонсу Морейра («Лион», 6 ассистов в 19 матчах)

Афонсу Морейра Фото: Pauline Figuet/Getty Images

Летом «Лион» приобрёл 20-летнего левого вингера у «Спортинга» за € 2 млн. Продаст же, судя по всему, значительно дороже. В последних трёх турах португалец не играл из-за травмы. В двух из них его команда уступила, пусть и сильным «Страсбургу» и «Марселю». А вот в каких матчах Афонсу отдавал ассисты: дважды – с «Парижем» (3:3) по одному разу – с «Нантом» (3:0 и 1:0), «Гавром» (1:0) и «Брестом» (2:1).

Адриен Томассон («Ланс», 6 ассистов в 23 матчах)

Адриен Томассон Фото: Sathire Kelpa/Getty Images

Только начался март, а 32-летний капитан «Ланса» всего на одну голевую передачу отстаёт от личного прошлогоднего показателя. Недурно. И это ему ещё ассист после результативной подачи с углового во встрече с «Лиллем» не засчитали из-за касания соперника. А вот где у Томассона их не отняли: по две передачи он отдал в матчах с «Осером» (2:1) и «Парижем» (2:1), по одной — с «Тулузой» (3:0) и «Монако» (2:3).

Матьё Юдоль («Ланс», 6 ассистов за 24 матча)

Матьё Юдоль Фото: Franco Arland/Getty Images

29-летний левый защитник раздавал много голевых передач за «Метц» в Лиге 2 — восемь в прошлом сезоне. И продолжил за «Ланс» в Лиге 1. Особенно ему удался ноябрьско-декабрьский отрезок, уместивший в себя ассисты в матчах с «Лорьяном» (3:0), «Страсбургом» (1:0), «Нантом» (2:1) и «Ниццей» (сразу два, 2:0). Уже в январе список пополнил и «Гавр» (1:0). Навесы Юдоля — легальный чит-код.

У кого, как и у Головина, по пять ассистов: Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель»), Диегу Морейра и Гела Дуэ (оба – «Страсбург»), Жонатан Клосс («Ницца»), Арсен Куасси («Лорьян»), Фелиш Коррея («Лилль»).

У кого по четыре ассиста: Усман Дембеле, Уоррен Заир-Эмери и Сенни Маюлу (все – «ПСЖ»), Билал Надир, Пьер-Эмиль Хёйбьерг и Мэйсон Гринвуд (все – «Марсель»), Мусса Аль-Тамари («Ренн»), Илан Кеббаль («Париж»), Валентин Барко («Страсбург»), Готье Эн («Метц»).