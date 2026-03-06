Риск «Спартака» и «Зенита» перед очной игрой, вопрос по «Краснодару». Интриги тура РПЛ

Быстро и скандально пронёсся 19-й тур Мир РПЛ, сыграны матчи Фонбет Кубка России, и вот мы снова в любимой лиге. В субботу будет проведено всего две встречи (опять же, из-за того что многие команды участвовали во втором турнире), зато в воскресенье нас ждёт уже четыре противостояния. А завершится всё в понедельник. «Спартак» и в этот раз сыграет последним.

Чего ждать от предстоящего тура? Кто его пропустит из-за травм или дисквалификаций? А кто «висит» на карточках? Узнаете, если дочитаете до конца.

Первый матч пройдёт в Ростове-на-Дону. И сразу между двумя максимально озлобленными командами. «Балтика» и «Ростов» начали весеннюю часть точно не так, как хотели. И если два поражения калининградцев от «Зенита» скорее прогнозировались, несмотря на достойнейшую игру, то вылет «Ростова» из Кубка особо не читался. Так что не удивляйтесь, если вскоре вновь пойдут разговоры о смене тренерского штаба или руководства.

У «Балтики» в этом плане больше стабильности. С вице-чемпионами они и правда провели два классных матча, пусть и не добились результата. Однако те, кто считал, что команда будет другой, ошибались. Нет, Андрей Талалаев отлично подготовил парней, которые готовы сражаться за место в топ-5.

Андрей Талалаев Фото: fc-baltika.ru

Однако перед «Ростовом» не обошлось без потерь. С «Зенитом» фатальную жёлтую словил Андрей Мендель, поэтому он не поможет команде в ближайшей встрече. Есть и те, кому следует последить за своими действиями: у Андраде уже семь предупреждений, а у Оффора, Беликова и Варатынова — по три. Но нападающему можно не переживать, он восстанавливается после травмы. Ещё Чивич точно пропустит встречу. Как и Талалаев, у которого как раз остался один матч дисквалификации.

У «Ростова» больше проблем. Красные карточки в игре с «Краснодаром» получили Чистяков и Вахания. Плюс Щетинин перебрал жёлтых. Огромные потери для Альбы. И ещё куча игроков с тремя предупреждениями — Сако, Голенков, Роналдо, Ятимов и Миронов. Так что с кадрами просто беда.

А вот в Нижнем Новгороде нас ждёт побоище. Ведь встретятся два аутсайдера РПЛ. «Пари НН» закончил первую часть в зоне стыковых матчей. Но поражение от «Локомотива» (при игре в большинстве весь второй тайм) и победа «Оренбурга» снова отправили команду на 15-е место. Да, всё совсем не безнадёжно, если побеждать тех, кто хуже, — то есть «Сочи».

Для команды Игоря Осинькина этот матч — чуть ли не важнейший в сезоне. Все понимают: в случае поражения отставание от 15-й строчки вырастет до восьми очков. А если учитывать количество оставшихся туров, можно будет заранее отправлять документы на лицензирование в ФНЛ. Тогда сочинцам не поможет даже чудо. Да, игра со «Спартаком» не была безнадёжной, особенно во втором тайме, однако и «Пари НН» смотрелся достойно. Если проиграют они, то борьба за выживание нас ждёт невероятно интересная.

У «Пари НН» по-прежнему недоступны Фаринья и Эктов. Но никто не пропускает матч из-за дисквалификации. Однако Шнапцеву, Лесовому и Каричу следует быть осторожнее. У «Сочи» в доступе все, но с тремя жёлтыми — Васильев, Макарчук, Марсело и Зиньковский.

Фан-факт: «Оренбург» только раз побеждал «Зенит». Это случилось в сентябре 2023-го, когда командой рулил ещё Давид Деограсия. Были ещё одна ничья и 13 поражений во всех турнирах. Но нынешние позиции оренбуржцев просто обязывают их цепляться за любые очки. Вне зависимости от соперника. В первом матче после паузы удалось победить «Акрон», дальше — вылет из Кубка. Так что теперь все силы будут брошены на чемпионат. Интересно, что в РПЛ команда всего дважды пропускала больше двух мячей с новым тренерским штабом. Получится ли сохранить тенденцию?

С «Зенитом» тоже всё понятно. Учитывая плотность в верхней части, терять очки, особенно с аутсайдером, категорически нельзя. Да, не в пользу петербуржцев точно будут погодные условия. В Оренбурге в субботу ожидается -4°C. Плюс искусственное поле. Всё это как раз поможет сопернику.

«Оренбург» Фото: fcorenburg.ru

У Ахметзянова, вероятно, не будет доступен Хотулёв, получивший травму во встрече с «Крыльями», однако это не должно стать проблемой, ведь вся потенциальная основа не играла в Кубке. А под угрозой дисквалификации — только Томпсон.

У «Зенита» все здоровы. Правда, непонятен статус Вячеслава Караваева, который даже не попал в заявку на кубковый матч с «Балтикой». Значит, справа снова ждём Мантуана. У него, кстати, три жёлтые. Как и у Барриоса. А ведь впереди встреча со «Спартаком».

Ещё одна драка команд из нижней части таблицы пройдёт в Самаре. «Крылья» после разгрома от «Динамо» (0:4) выглядели потерянными. Однако их явно оживил Кубок. Если до удаления с «Оренбургом» была примерно равная игра, то в большинстве они смогли показать, на что способны. И точно вернули себе уверенность.

Но проблема в том, что динамовцы наверняка вдохновлены ещё больше. Ведь с новым тренерским штабом под руководством Вадима Евсеева у них просто старт мечты. Сначала победа над «Рубином» в снежном матче, потом — над «Ростовом» в Кубке. А дальше в этом турнире Евсеев намерен потолкаться и с «Зенитом», чтобы перенести их празднование столетия на более долгий срок. В РПЛ, кстати, махачкалинцы уже выбрались из зоны стыковых матчей, отправив туда как раз «Крылья». Так что в их очном противостоянии ещё и решится этот вопрос: кто больше на этом этапе сезона достоин быть вне опасной зоны.

Евсеев скорректировал состав под Кубок, дав части основы паузу. Проблем с травмами у них нет, но Мастури, Агаларов, Джавад, Табидзе и Сундуков «подвисли» на карточках. У «Крыльев» продолжают восстанавливаться Сутормин и Раков, однако последний вот-вот должен попасть в заявку. Гальдамес пропустит встречу из-за дисквалификации. А Хубулову, Марину, Евгеньеву, Баньяцу и Рахмановичу лучше избегать грубых фолов.

Дальше мы переместимся в Казань, где наконец-то увидим обновлённую команду Артиги вне снежных условий. О «Рубине» действительно было сложно составить впечатление из-за погодного катаклизма в Махачкале. На своём поле явно будет понятнее, что удалось изменить за зиму. Интересно, что в прошлом сезоне Казань прервала победную серию «Краснодара», которая так и не стала рекордной, на своём поле, сыграв с ними вничью. Команда Мусаева с того момента впервые приезжает в гости.

И вряд ли в хорошем настроении. Ведь в середине недели они не просто получили три мяча от ЦСКА, но и сыграли на эмоциях. Большинство игроков после той встречи заявили, что в адрес темнокожих футболистов команды были расистские выкрики с трибуны. В том числе в адрес Кордобы. Клуб уже отправил жалобу, однако такой инцидент точно не добавил позитива. А как он отразится на самих игроках, мы вскоре узнаем — добавит ли он им мотивации или, наоборот, выбьет из привычного уровня.

Артига не сможет рассчитывать на Йочича, получившего четвёртое предупреждение в Махачкале. А при небрежной игре к нему могут присоединиться Сиве, Ходжа, Кабутов, Вуячич, Рожков и Шабанхаджай. У «Краснодара» игру 21-го тура в случае жёлтых карточек могут пропустить Ленини, Дуглас Аугусто и Сперцян.

Субботнюю программу завершит московское дерби — «Динамо» и ЦСКА. Команды по-разному начали весну. Первые играючи разобрались с «Крыльями», спровоцировали разговоры о продлении Ролана Гусева, и ото всех идёт сплошной оптимизм. ЦСКА, наоборот, не оправдал ожиданий. Впрочем, нужно учитывать потери Облякова и Мойзеса, которые к новому матчу будут доступны. Да и с таким «Ахматом» нелегко пришлось бы каждому.

Фабио Челестини Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Так или иначе, в середине недели команда Фабио Челестини добавила себе позитива, победив «Краснодар» в Кубке. Так что с уверенностью в себе у них всё должно быть нормально. Плюс в официальных встречах ЦСКА не проигрывал динамовцам с 2023 года. Такую тенденцию в клубе наверняка захотят поддержать. В этот раз у них нет игроков, которые не помогут из-за дисквалификаций. Проблем с травмами тоже нет. А на карточках «висят» Глебов и Кисляк. Учитывая, что потом предстоит выезд в Калининград, сейчас точно стоит быть осторожными.

В «Динамо» ждут возвращения Зайнутдинова и Чавеса. Все остальные поправились и готовы играть. По три предупреждения — у Кутицкого и Сергеева.

На понедельник вынесены две встречи. Обе пройдут в Москве. Сначала сыграет «Локомотив» — в гости к нему приедет колючий «Ахмат». У грозненцев точно будет преимущество в восстановлении, так как свой путь в Кубке они закончили на групповом этапе и теперь работают в недельном цикле. Поэтому просто с ними не будет никому.

Это как раз показал их первый домашний матч с ЦСКА. Да, в гостях они могут быть чуть менее убедительны, но и «Локомотив», несмотря на победу над «Пари НН», точно не кажется сверхсилой. Плюс эти самые силы были потрачены в середине недели во встрече с Тулой, хоть Галактионов и не использовал там основной состав. Из-за дисквалификации команде не поможет Руденко, так что шанс проявить себя в основе наверняка получит Пиняев, если кубковая травма не окажется серьёзной. По три карточки — у Ненахова и Погостнова.

Черчесов не сможет рассчитывать на Силву, который получил лишнее предупреждение с ЦСКА. Его примеру при неудачном стечении обстоятельств могут последовать Ибишев и Сидоров.

Как и неделю назад, завершать тур будет «Спартак». Но в этот раз — на своём поле с «Акроном». Для тольяттинцев сезон возобновился неудачно: поражение от «Оренбурга» стало третьим подряд в РПЛ. Да, за счёт классного осеннего отрезка команда Заура Тедеева держится в середине таблицы, но в случае ещё нескольких поражений ситуация может ухудшиться.

«Спартак», наоборот, покуражился с «Сочи». Да, в какой-то момент на табло была ничья, однако по игре преимущество в большей части матча казалось заметным. Лидеры, если мы говорим о Барко, Маркиньосе и Солари, — в хорошей форме. А Зобнин после возвращения Дмитриева сможет вернуться либо в полузащиту, либо на скамейку запасных. В ближайшей игре «Спартаку» не поможет Литвинов, получивший лишнюю жёлтую с «Сочи». А у Джику их три.

Тедеев же не сможет рассчитывать на Эшковала. А критическое количество жёлтых карточек — у Джаковаца.