Новый турнир во Второй лиге, «Алания» без Гогниева, а «Арсенал» — без Кубка. Главное в ФНЛ

Лига Pari и LEON-Вторая лига «А» вышли с зимней паузы. Вторая лига «Б» на подходе. Собираем всё самое важное за неделю в традиционном дайджесте «Чемпионата».

«Алания» дальше без Гогниева

Спартак Гогниев Фото: ФК «Алания»

Команда из Владикавказа находится в сложных условиях. По информации журналиста Сергея Ильёва, у клуба заморожены источники финансирования.

Отношения между владельцами клуба отцом и сыном Гуриевыми и главным тренером Спартаком Гогниевым были фактически разорваны. Руководство ожидало, что тренер уйдёт сам из-за высокой зарплаты (около 1 млн рублей в месяц), но специалист не хотел покидать пост без компенсации. В итоге Гогниев всё-таки ушёл. Однако финансовые вопросы ещё не закрыты.

С тренером клуб пока не рассчитался. Штабу предложили компенсацию всего в три зарплаты. Ассистенты на такие условия не согласились, поэтому история вполне может закончиться разбирательством в Палате по разрешению споров. В таком случае сумма выплат может вырасти примерно до 20 млн рублей.

Во Владикавказе уже ищут нового главного тренера. Несмотря на все проблемы, «Алания» в 1-м туре «Серебра» обыграла дома «Тюмень» (1:0). Команду на время подхватил тренер-аналитик Хасанбек Мисиков. Основной кандидат на замену Гогниеву – Дмитрий Фомин, известный по работе в команде «Кубань Холдинг». В прошлом году клуб из станицы Павловской выступал во Второй лиге «Б» и пошумел в Кубке России. С 2026-го «Кубань Холдинг» играет в чемпионате Краснодарского края.

«Арсенал» дал бой «Локомотиву»

Тульская команда оставалась последним представителем ФНЛ в Кубке России. Дорогу дальше преградил московский «Локомотив» (1:2). Все мячи были забиты в первом тайме. Команда Михаили Галактионова реализовала два угловых – забили Евгений Морозов и Артём Карпукас. «Арсенал» позже отыграл один мяч после стандарта – отличился Кирилл Большаков. В целом команда Дмитрия Гунько выглядела достойно. По сути, это был почти гостевой матч. Игра состоялась на «Арене Химки» из-за неготовности поля в Туле.

Во втором тайме у туляков был реальный шанс спастись. Вышедший на замену Иван Игнатьев на 87-й минуте пробил из отличной позиции, но попал прямо в Антона Митрюшкина. В концовке «Арсенал» устроил мощный штурм с подключением вратаря, однако сравнять счёт не удалось.

Отдельно стоит отметить голкипера «Арсенала» Михаила Цулая, который в концовке отбил пенальти от Алексея Батракова и оставил своей команде шанс на спасение. Тем не менее дальше идёт «Локомотив».

Маслов вернулся в «Чайку»

Трансферное окно в России закрыто, но клубы ещё могут заявлять свободных агентов. Одним из таких был Павел Маслов. В первой части сезона бывший защитник «Спартака» и «Тюмени» выступал за «Чайку». На счету 25-летнего футболиста – 10 матчей за клуб из Песчанокопского в чемпионате.

Маслов не поехал с «Чайкой» на зимние сборы. По разным слухам, у него были предложения от команд из РПЛ (в частности, от махачкалинского «Динамо»). В итоге Павел так и не нашёл новый клуб и подписал контракт с «Чайкой». Сейчас команда идёт на последнем месте в Первой лиге – в последнем туре проиграла «СКА-Хабаровск» (1:3).

Артём Концевой покинул «Родину»

Игрок сборной Беларуси выступал за московский клуб с лета 2024-го. За это время сыграл 38 матчей во всех турнирах и оформил 4+7 по системе «гол+пас». В этом сезоне был одним из лучших ассистентов Первой лиги (пять голевых передач). Концевой получил предложение от «МЛ Витебск». По данным Transfermarkt сумма сделки составила € 400 тыс.

Этой зимой «Родина» подписала парагвайца Теодоро Арсе и вернула из «Акрона» Солтмурада Бакаева. На фоне возросшей конкуренции переход в команду, которая выиграла чемпионат Беларуси – хороший шаг.

Во Второй лиге появился свой Марадона

Команды Второй лиги «Б» пока продолжают подготовку к новому сезону (стартует в конце марта) на сборах.

В одном из товарищеских матчей липецкого «Металлурга» произошёл курьёзный эпизод. В игре с дзержинским «Химиком» (0:2) после подачи углового Алексей Скворцов (защитник «Металлурга») отправил мяч в сетку чужих ворот. Рукой. Соперники сразу начали сигнализировать о нарушении, но главный арбитр указал на центр поля.

Лишь после подсказки бокового решение было пересмотрено, гол отменили.

Ещё один новый турнир внутри Второй лиги

Ещё одно новшество предстоящего сезона во Второй лиге «Б» – отдельный турнир для победителей групп. Теперь команды будут не только играть классический чемпионат в два круга внутри своих зон, но и бороться за общий титул.

После завершения сезона четыре победителя групп Второй лиги «Б» соберутся в Москве, где в ноябре 2026 года пройдёт финальный турнир. Именно там определятся чемпион и призёры лиги. Таким образом, у клубов появится дополнительная мотивация выиграть свою группу.