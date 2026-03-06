Топ-события субботы: РПЛ, «Бостон» — «Вашингтон» в НХЛ, теннис и возвращение Формулы-1

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

🏀 5:00: «Денвер Наггетс» — «Нью-Йорк Никс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: гости оставят за собой сезонную серию?

«Денвер» в феврале в овертайме уступил на выезде «Нью-Йорку» (127:134 ОТ). Настало время принимать «Никс» на домашнем паркете. В последнее время обе команды очень хороши. Все звёзды в строю, но у «Наггетс» вторая игра за два дня. Возможно, кого-то мы не увидим на паркете.

🏀 5:30: «Сан-Антонио Спёрс» — «Лос-Анджелес Клипперс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Леонард остановит Вембаньяму?

«Сан-Антонио» набрал невероятный ход в регулярке — команда выиграла 13 из последних 14 матчей. Лишь «Никс» удалось остановить Вембаньяму и компанию. «Клипперс» не такие грозные как раньше, но тем не менее Леонард и остальные всегда могут удивить. К тому же «парусники» выиграли три последних встречи в чемпионате. Мало ли?

🏒 6:00: «Вегас Голден Найтс» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: Капризов начнёт увеличивать отрыв от Габорика?

С предыдущего матча Кирилл – лучший снайпер в истории «Миннесоты». Гол в пустые ворота в матче с «Тампой» позволил россиянину обогнать Мариана Габорика и забраться на единоличное первое место в этом рейтинге. Сейчас Капризов идёт на серии из трёх матчей с голами – будет ли четвёртый?

🎾 7:00*: Анна Блинкова (Россия) — Аманда Анисимова (США, 6), Индиан-Уэллс, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: даст ли бой Анна двукратной финалистке ТБШ Анисимовой?

Анна Блинкова успешно стартовала на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе, справившись с лаки-лузером Далмой Галфи из Венгрии. Теперь за место в третьем круге россиянка сразится с шестой ракеткой турнира, двукратной финалисткой ТБШ — американкой Амандой Анисимовой. Девушки ранее уже встречались однажды, причём очень давно — в квалификации Сан-Хосе-2018 сильнее в трёх сетах оказалась Анисимова. Победительница нового матча в третьем круге Индиан-Уэллса встретится с кем-то из пары Эмма Радукану — Анастасия Захарова.

🎿 7:30: Лыжные гонки, чемпионат России, масс-старт, женщины, 50 км

Интрига: сможет ли Крупицкая повторить успех Спартакиады?

В Южно-Сахалинске на женский коньковый масс-старт на 50 км заявилась всего 41 участница. Вероника Степанова и Алина Пеклецова уже завершили чемпионат страны, как и многие другие. Среди тех, кто не побоялся и решил пробежать полтинник, выделяются лидер общего зачёта Кубка России Евгения Крупицкая, Елизавета Пантрина, Арина Кусургашева, Дарья Канева. Но Крупицкая выглядит явным фаворитом — два года назад она выиграла такую же гонку на Спартакиаде-2024.

🏎 8:00: Формула-1, Гран-при Австралии, этап 1, квалификация

Интрига: подтвердит ли «Мерседес» звание фаворита?

Болельщики Формулы-1 всегда с нетерпением ожидают первой квалификации нового сезона. Именно в ней все команды и мотористы перестают скрывать собственный потенциал и выкладывают карты на стол. Кто же лучше всех подготовился к новому регламенту Ф-1 и вступит в борьбу за титул в качестве фаворита? Больше всего ожидают от «Мерседеса», однако «Макларен» и «Феррари» где-то рядом, да и Макс Ферстаппен всегда способен удивить. Как никогда ждём квалификации и особенно её заключительного сегмента!

⚽️ 12:00: «Шанхай Шэньхуа» — «Далянь Инбо», Китай — Суперлига, 1-й тур

Интрига: как команда Слуцкого начнёт чемпионат?

С «Шанхай Шэньхуа» за старые грехи заранее сняли в чемпионате Китая аж 10 очков. Можно было ожидать, что Леонид Слуцкий после такого покинет команду. Но нет, он по-прежнему на месте. Неамбициозным тренером его не назвать. Значит, есть желание всё-таки побороться за высокие места. «Далянь Инбо» в прошлом сезоне занял 11-ю строчку. В таких условиях побеждать его нужно обязательно.

⛸️ 13:00: Фигурное катание, Гран-при России, финал

Интрига: кто из женщин захватит лидерство?

После Олимпийских игр Пётр Гуменник сразу же заявил о своих планах поехать на финал Гран-при. И если учитывать его прекрасную форму, у него есть отличные шансы на победу — даже несмотря на высокий уровень конкуренции в России.

А вот Аделия Петросян от соревнований отказалась — так что явного фаворита среди женщин нет. Победу могут одержать как Алиса Двоеглазова, вице-чемпионка России, так и Мария Захарова, и Дарья Садкова. В общем, интрига жива — и будет интересно посмотреть за раскладами после коротких программ.

🎿 13:30: Лыжные гонки, Кубок мира, этап 9, спринты, женщины и мужчины

Интрига: кто из шведок выиграет спринт?

В мужском спринте на этапе Кубка мира в Лахти интриги нет. Йоханнес Клебо может проиграть только самому себе. А вот в женском борьба будет интересной. И, скорее всего, развернётся между победительницами спринта на двух последних Олимпиадах шведками Линн Сван и вернувшейся на Кубок мира после болезни Йонной Сундлинг. И кто из них победит? Россияне Дарья Непряева и Савелий Коростелёв спринтерскую гонку решили пропустить.

⚽️ 15:15: «Мэнсфилд Таун» — «Арсенал», Кубок Англии, 1/8 финала

Интрига: ждём сенсации в Кубке Англии?

Кубок Англии прекрасен непредсказуемостью. Кто вот ожидал, что в нынешнем розыгрыше «Максфилд» из шестого по силе дивизиона вышвырнет из турнира действующего победителя «Кристал Пэлас»? Вряд ли даже сами футболисты «Максфилда». «Мэнсфилд» выступает в третьей по рангу лиге. «Арсенал» сейчас куда больше озабочен борьбой в других турнирах, так что к столь слабому для него сопернику может отнестись пренебрежительно.

🎯🎦 15:40: Биатлон, Кубок мира, этап 7, масс-старт, женщины, 12.5 км

Интрига: борьба француженок за трофей

В Контиолахти пройдёт предпоследний масс-старт в сезоне. На данный момент лидером малого зачёта Кубка мира в этой дисциплине является Лу Жанмонно, но в спину ей дышат ещё три соотечественницы: Жулия Симон, Камиль Бене и Осеан Мишлон. Скорее всего, борьба «трёхцветных» за трофей продолжится и на седьмом этапе КМ, а затем перенесётся и на его финал — в норвежский Хольменколлен. В то, что они запросто уступят первую позицию соперницам из других стран, мало верится.

⚽️ 16:45: «Ростов» — «Балтика», РПЛ, 20-й тур

Интрига: калининградцы останутся в претендентах на медали?

«Балтика» здорово смотрелась в обоих матчах с «Зенитом». Но с одинаковым счётом 0:1 уступила и в Мир РПЛ, и в Фонбет Кубке России. В первом случае – не без судейского скандала: гол Кевина Андраде отменили из-за спорного офсайда. Отставание от лидера в Премьер-Лиге увеличилось до восьмиочкового. И Андрей Талалаев, и его футболисты говорили именно о чемпионских притязаниях. Нужно их подтверждать.

🏒 17:00: «Ак Барс» — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: казанцы прервут неудачную серию?

Последние две очные встречи этих команд сложились по одинаковому сценарию – «Ак Барс» выходил вперёд с преимуществом в две шайбы, но затем новосибирцы неизменно отыгрывались и забирали победу в серии послематчевых бросков. У казанцев остаётся последний шанс взять реванш в этой регулярке – получится ли?

🎯 17:40: Биатлон, Кубок мира, этап 7, эстафета, мужчины, 4x7,5 км

Интрига: Норвегия возьмёт реванш у Франции?

Мужской квартет скандинавской сборной потерпел поражение на Олимпиаде-2026. В эстафете норвежцы отстали от французов на финише всего на 9,8 секунды, хотя до этого трижды победили в эстафетах по ходу сезона. Безусловно, Норвегия ещё помнит горечь той гонки и хочет взять реванш.

Здесь важно помнить и о том, что команды ведут борьбу за эстафетный зачёт Кубка мира и за первенство в тотале Кубка наций. Везде пока лидирует Норвегия, а значит, градус напряжения никто не собирается снижать.

🏀 18:00: УНИКС — «Зенит», регулярный чемпионат Единой лиги

Интрига: сине-бело-голубым удастся впервые обыграть казанцев?

В этом сезоне лишь ЦСКА обыграл УНИКС. Ни «Зениту», ни «Локо» пока этого не удавалось. Сине-бело-голубые при новом тренере выглядят намного лучше. Возможно, пауза помогла питерцам стать ещё сильнее. Посмотрим на это в первом матче топ-клубов после длительного перерыва.

⚽️ 19:00: «Пари Нижний Новгород» — «Сочи», РПЛ, 20-й тур

Интрига: одна из главных битв за выживание

Сыграют команды с 15-го и 16-го мест, о чём тут ещё писать? Если не побеждать здесь, то когда побеждать вообще? Особенно критична ситуация у «Сочи»: до зоны стыков южанам не хватает шести очков. Есть избитый термин «матч за шесть очков». Вот здесь он уместен как никогда. В первом круге сочинцы победили (2:1). Получится ли теперь? Дальше у них встречи с «Краснодаром» и «Балтикой», там будет куда сложнее.

🏒 19:30: «Динамо» Москва — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: СКА увеличит отрыв в таблице?

Благодаря последним результатам клуб из Санкт-Петербурга обошёл бело-голубых в списке лучших команд Западной конференции и забрался на шестое место, хотя у москвичей и есть игра в запасе. Нивелировать виртуальное преимущество соперника армейцы могут в очной встрече. Тем более что им нужно взять реванш за домашнее поражение.

🏒 20:30: «Бостон Брюинз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: прервут ли «Кэпиталз» серию поражений?

«Столичные» находятся в битве за уайлд-кард от Востока НХЛ, однако в последних двух матчах они потерпели поражения, что отдалило их от заветной путёвки. Но победа над «Бостоном», который замыкает кубковую восьмёрку конференции, может в этом помочь. Нужно лишь воспользоваться возможностью.

⚽️ 20:30: «Атлетико» Мадрид — «Реал Сосьедад», Примера, 27-й тур

Интрига: Захарян против гранда

Среди недели обе команды оспаривали путёвки в финал Кубка Испании. И сделали это успешно, так что предстоящий матч станет своеобразной репетицией. Но российских болельщиков больше интересует судьба Захаряна. Арсен не вышел на поле к кубковом дерби с «Атлетиком» и поэтому наверняка получит игровое время в Ла Лиге. Есть шанс показать себя на фоне Хулиана Альвареса и других звёзд.

⚽️ 20:45: «Рексем» — «Челси», Кубок Англии, 1/8 финала

Интрига: команда-сенсация вновь удивит?

Год назад «Рексем» – а его совладельцем числится исполнитель роли Дэдпула Район Рейнольдс – стал первым, кто прошёл три английских дивизиона кряду. Сейчас клуб вообще метит в АПЛ, находясь на шестом месте в Чемпионшипе. Удивлять эти ребята умеют. Ощутит ли это на себе «Челси», который явно не выпустит основной состав? Всё-таки Лига чемпионов на носу, да и в Премьер-лиге борьба в самом разгаре.

⚽️ 22:45: «Ювентус» — «Пиза», Серия А, 28-й тур

Интрига: туринцы вообще планируют побеждать?

За последние семь матчей у «Ювентуса» лишь одна победа. И то бесполезная, поскольку дальше в Лиге чемпионов всё равно шагнул «Галатасарай». Понятно, убийственный календарь, сложные соперники. Но и «Юве» всё-таки топ-клуб с могучей историей. «Пизе» не позавидуешь: туринцы выйдут на поле с желанием не просто взять три очка, а как следует покуражиться. Ждём разгрома?

⚽️ 23:00: «Атлетик» Бильбао — «Барселона», Примера, 27-й тур

Интрига: каталонцы создадут отрыв?

Как и «Атлетико» с «Реалом Сосьедад», «Атлетик» с «Барсой» среди недели играли в Кубке Испании. Только пролетели мимо финала. Зато перед «Барселоной» маячат прекрасные перспективы в Ла Лиге. Мадридский «Реал» снова в кризисе: поражение за поражением, травма за травмой. Надо пользоваться этим и отрываться. Что каталонцы и делают: в случае победы над басками отрыв может вырасти до семиочкового.

⚽️ 23:00: «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити», Кубок Англии, 1/8 финала

Интрига: самый статусный матч раунда Кубка Англии

Это плей-офф Лиги чемпионов или Кубок Англии? Сразу и не разберёшь, ведь оба клуба участвуют и там, и там. Но друг с другом сразятся именно во втором турнире. Кому больше нужна победа? Скорее, «Ньюкаслу», ведь в АПЛ он уже не решает никаких задач. А вот «Манчестер Сити» всё ещё надеется догнать лидирующий «Арсенал». Но скажется ли это или команда Гвардиолы покажет мускулы?