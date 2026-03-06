Пиняев усреднился. Главную звезду поколения затормозили травмы или тренажёрный зал?

Сергей Пиняев до совершеннолетия и сразу после: мечтает играть в европейском топ-клубе, разносит оборонцев Мир РПЛ за счёт скорости и нетривиальных решений, а также кажется звездой, которая не то что горит, а полыхает.

Сергей Пиняев в 21 год: получает третью травму за сезон, признаётся, что не расстроится, если не получится уехать в другую страну, и проигрывает конкуренцию Александру Руденко в «Локомотиве».

Главный вопрос: пора ли уже констатировать смерть выданного общественностью образа главного таланта России? И пора ли признать, что Пиняев стал обычным? То есть рядовым отечественным футболистом выше среднего, чей уровень позволяет играть в топ-клубе, но при этом не быть там на первых ролях. Или всё-таки кризис у Сергея временный и он совсем скоро из него выберется, чтобы доказать: все эти разговоры о перспективах были не зря?

Все теории будут гипотетическими. В голову самого футболиста не залезть. Да и сам он вряд ли сделает сенсационное признание в духе «я играю как умею и лучше не могу». Так просто не принято. Да и обществу всегда нужно оставлять надежду на лучшее. Тем более некоторые трудности и правда не навсегда. Но вот у Пиняева они затянулись.

Сейчас можно точно сказать, что в последний раз Сергей классно играл в футбол год назад. В весенней части прошлого сезона «Локо» валился, но Пиняев не обращал на это внимания. Выбил 3+3 и даже затмил Алексея Батракова, тональность игры которого тогда напрямую зависела от того, что происходит вокруг. Логично, что от Сергея ожидали ещё большего прогресса в нынешнем сезоне. А летний интерес от ЦСКА и переговоры с армейцами так и вовсе могли мотивировать к дальнейшему развитию и выходу на другой уровень. Однако ничего такого не наблюдается.

В сезоне-2025/2026 у Пиняева всего 133 минуты на поле в РПЛ плюс 112 в Фонбет Кубке России. Один гол в ворота несчастного «Пари НН», а вчера – новая травма. Всего во второй раз в сезоне Сергей вышел на поле в морозном матче с тульским «Арсеналом», но отбегал лишь 10 минут. Потом присел на газон, позвал врачей, а через четыре минуты его заменил Лукас Вера.

«Возможно, травма связана с искусственным полем. Он готовился, разминался, его ничего не беспокоило. Пока рано говорить о каких‑то диагнозах. Нужно дождаться результатов МРТ», – Михаил Галактионов после матча был краток. Но очевидно, что, когда звучит трёхбуквенная аббревиатура вышеуказанного метода исследования, чего-то хорошего ждать не стоит. Видимо, дело не в обычном ушибе.

Галактионов в последнее время в принципе мало говорит о Сергее. Да и сказать особо нечего. В единственном большом интервью зимы снова упоминались травмы, которые не позволяют игроку качественно провести хоть какой-то вменяемый отрезок. А когда повреждений нет, Сергей – игрок ротации. Объяснимо: тренер не будет выкидывать из состава Александра Руденко, который стабилен вдолгую, и менять его на Пиняева лишь потому, что последний когда-то считался чуть ли не главной звездой поколения. Доказывать свою состоятельность должен не созданный образ, а ты сам. У Сергея для этого просто нет возможности. Потому что как только он начинает набирать, случается очередная травма.

В чём их причина, должны разобраться в клубе. Потому что это не разовые случаи – это система. Инфлюенсер Тимур Гурцкая, который обычно знает всё, не стал строить теории относительно происхождения травм Пиняева. Но заявил, что спад в его игре связан с излишней мышечной массой.

Тимур Гурцкая блогер «Выходя на замену, он перестал выигрывать скоростные забеги. Были эпизоды, когда Пиняев трёхлетней давности просто пробросил бы и убежал, а сейчас Руденко, честно говоря, выигрывает у него конкуренцию. Слышал, что Пиняев очень большое внимание уделяет тренажёрам и перекачался, он потерял скорость. Мышечная масса появилась, скорость чуть-чуть пропала. Может быть, со временем, когда это адаптируется, он вернётся, но сейчас скорости нет. Это было его главное качество. Плюс от этой скорости, что он ещё что-то мог делать».

Да, это попытка разглядеть причины неудачного периода со стороны. Но если о них не рассказывают игрок и главный тренер, то появление подобных теорий неизбежно. Понятно, что в тяжёлый момент говорить о своих кондициях футболисту сложно. А ещё сложнее признавать, что ты стал обычным. Всё больше лечишься, и нет никаких гарантий, что даже если поправишься, то вернёшься в стартовый состав. И уже не от тебя зависит – временно или нет.