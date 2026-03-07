В футболе набирает популярность новая фишка при пенальти. Испробовали даже в РПЛ!

Как часто вы слышали, что в футболе не бывает мелочей и на них строится вся игра? Современные тренеры заточены на то, чтобы находить малейшие лазейки, которые приближают команду к победе. У каждого топ-клуба, помимо тренерского штаба, есть ещё свои аналитики. В некоторых клубах АПЛ это могут быть целые отделы из 10 человек. Если кому-то кажется, что в игре уже всё просчитано и невозможно найти ничего нового, то это не так. И вот новая фишка.

Выбегания при пенальти сбоку штрафной.

Пенальти «Порту» Фото: кадр из трансляции

Это стоп-кадр из 2026 года. В чемпионате Португалии нападающий «Порту» Оскар Петушевский расположился сбоку от штрафной площади, когда его партнёр Варела бил с 11 метров по воротам «Витории Гимарайнш». Тренер «Порту» Франческо Фариоли эмоционально на жестах двигал Оскара на краю штрафной, и футболист будто не совсем понимал, для чего это делается. Варела забил с пенальти, и задумка тренера ни на что не повлияла. Разве что Петушевский мог поздравить одноклубника с голом раньше других.

Однако игровой смысл тут тоже присутствует. Если вратарь отбивает мяч в сторону, игрок соперника на краю штрафной может первым добраться до мяча. Эту идею нельзя назвать абсолютно новой. Например, в прошлом сезоне АПЛ сбоку вбегал нападающий «Астон Виллы» Дониэлл Мален. Причём дважды за матч, но оба раза это ничего не дало атакующей команде, пускай даже Аарон Рамсдейл отбил и первый, и второй удары с 11 метров.

Пенальти «Астон Виллы» Фото: кадр из трансляции

И здесь важно вернуться к тому, что современный футбол всё больше становится похожим на шахматы, где стараются просчитать все возможные ходы. На стыке тысячелетий компьютер стал сильнее любого гроссмейстера. Вместе с тем открылись целые участки игры и идеи, на которые раньше не обращали должного внимания. Некоторые дебюты столетиями казались неопровержимыми, а позже выяснилось, что у них есть слабые места. В футболе накопился большой массив данных, но ещё не всё просчитано – до сих пор находят решения, о которых прежде не задумывались.

Раньше казалось, если это имеет значение один раз из 1000 случаев, то зачем вообще об этом думать? Однако сейчас топ-клубы стараются действовать идеально, насколько это возможно. И поставить футболиста с краю штрафной – в этом нет ничего сложного. Игроки не потратят больше сил, чем если бы так же вбегали с дуги или рядом с ней. Здесь вопрос скорее в том, куда должен отлететь мяч, чтобы игроку было ближе вбегать сбоку. Ответ на этот вопрос дал один из самых известных футбольных аналитиков – журналист The Athletic Майкл Кокс. Он подсчитал, что до угла вратарской удобнее бежать с привычной стороны. Но если мяч отлетает чуть в сторону, то уже ближе до него добраться с боковой линии штрафной.

Карта штрафной площади

Дистанция, отмеченная красной стрелочкой, равна 11 метрам, а синей – около 10,7 метра. То есть если мяч отлетает сюда или ещё дальше от ворот, то футболист на краю штрафной оказывается в более выгодной позиции. И не только из-за дистанции – ещё и корпус игрока будет явнее смотреть на ворота, что удобнее для продолжения атаки – будь то добивание или тем более пас.

Вот другой пример из прошлого сезона АПЛ. Сон Хын Мин исполнял пенальти, когда у «Тоттенхэма» не было никого на краях штрафной. И зря, потому что в этом случае после сейва Жозе Са отлетел мяч сильно в сторону, а Арчи Грей его подхватил уже почти на линии штрафной. Очевидно, бежать со стороны углового флажка ему было бы намного выгоднее.

Сейв Жозе Са Фото: кадр из трансляции

Арчи Грей забирает мяч Фото: кадр из трансляции

Тут нужно понять, как часто вратари отбивают мяч в сторону, куда ближе бежать сбоку штрафной. Ну или как часто туда отлетает мяч после попадания в штангу. Журналист The Athletic попробовал найти ответ, изучив последние 50 отражённых пенальти в чемпионате Англии.

Красными точками на карте отмечены места, где вратарь фиксировал мяч. Коричневые точки – место, где исполняющий пенальти первым успел на добивание. Зелёные точки – другой игрок атаки первым добрался до мяча. Синие – обороняющий полевой оказался первым на мяче.

Карта подбора мяча после отбитых пенальти

В девяти случаях из 50 игрок бьющей команды на краю штрафной был бы в более выгодной позиции, но его там не оказывалось. В данной выборке единственный футболист, который занял место на краю штрафной, это как раз Мален, однако тогда задумка оба раза не сработала. А какова вообще вероятность, что игрок на краю штрафной пригодится?

С начала сезона-2018/2019 в АПЛ было исполнено 784 пенальти. В 84% случаев 11-метровый приводил либо к голу, либо заканчивался ударом мимо. То есть мяч отскакивает в поле примерно в 16% случаев. А из них примерно в 18% ситуаций (9 из 50) мяч отлетает ближе к краю штрафной. При такой выборке получается, что примерно в 2,9% случаев отскока в поле ближе бежать именно с края (при учёте, что футболисты атаки будут на обоих флангах штрафной). Выходит, что это не 1 из 1000 случаев, а примерно 1 из 34. Похоже, это имеет смысл и в дальнейшем мы увидим такое чаще. Может быть, даже в чемпионате России.

Хотя постойте…

Пенальти «Спартака» Фото: кадр из трансляции

В последнем туре так уже попробовал «Спартак». Не пригодилось – Эсекьель Барко забил с 11 метров. Пабло Солари на краю штрафной ни на что не повлиял. Впрочем, тут можно допустить разные варианты. Теоретически позиция аргентинца могла сказаться на голкипере «Сочи», который завалился в сторону, откуда могло пойти нестандартное забегание аргентинца, хотя удар пришёлся в другой угол.