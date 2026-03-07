Единственный россиянин в истории «Атлетико». Конкурировал с Симеоне, сохранил клуб в элите

Забытый год Добровольского. Игорь ещё и ушёл не вовремя — прямо перед победой мадридцев в чемпионате и Кубке Испании.

Противостояние «Реала Сосьедад» и «Атлетико» будет самым обсуждаемым в испанском футболе в ближайший месяц, помимо дуэли мадридского «Реала» и «Барселоны» в «золотой» гонке. 18 апреля команды Пеллегрино Матараццо и Диего Симеоне сыграют в финале Кубка Испании, а сегодня встретятся в 27-м туре Примеры. Если Арсен Захарян завоюет трофей в составе басков, он сделает то, чего не смогли другие его соотечественники в клубе из Сан-Себастьяна – Валерий Карпин и Дмитрий Хохлов. А в «Атлетико» российских футболистов нет. Впрочем, и в истории клуба из Мадрида был один наш легионер – вспомните его?

Этот игрок – Игорь Добровольский. В целом мы хорошо знаем главные этапы карьеры бывшего полузащитника сборной страны. Олимпийский чемпион. Лучший футболист СССР по итогам сезона-1990. Победитель Лиги чемпионов в составе «Марселя», пусть и не участвовавший в решающих матчах еврокубка. Однако выступления Добровольского за «Атлетико» мало кто помнит в России. За мадридский клуб он отыграл только год.

Летом 1993-го Добровольский вернулся из Европы в московское «Динамо» и дома перезагрузил карьеру. Игорь играл с капитанской повязкой, забивал и отдавал голевые передачи. Доказывал, что всё ещё остаётся высококлассным футболистом. В результате привлёк внимание скаутов «Атлетико» и в 27 лет снова отправился в топ-лигу. Даже несмотря на то, что не попал в состав сборной России на ЧМ-1994 – из-за решения подписать «письмо четырнадцати».

«Я как раз находился в Москве, когда танки стреляли по Белому дому. Оставаться там было просто опасно», – рассказывал Добровольский об одной из причин своего отъезда из российской столицы в Мадрид.

Тот «Атлетико» не притягивал больших игроков, как нынешний. Сезон-1993/1994 мадридцы завершили только на 12-м месте. Хотя годом ранее вошли в топ-6. Российский полузащитник должен был помочь «Атлетико» вернуться в еврокубки. Однако Добровольскому не повезло – он приехал в команду, которую ждали неудачный сезон и борьба за выживание вместо великих дел.

Экстравагантный президент «Атлетико» Хесус Хиль не церемонился с тренерами. Но в тот год он превзошёл самого себя. Сменил четырёх по ходу чемпионата! Добровольский ехал к Франсиско Матуране, который возглавил мадридцев летом 1994-го. Тем не менее уже в начале ноября колумбийца сменил аргентинец Хорхе Д’Алессандро. Ещё через три с половиной месяца «Атлетико» принял его соотечественник Альфио Басиле. А доигрывала сезон команда под руководством испанского специалиста Карлоса Санчеса Агиара.

Помимо россиянина, в сезоне-1994/1995 за «Атлетико» поиграли пять легионеров. Среди них – один полузащитник. Как вы думаете, кто это был? Диего Симеоне! Аргентинец как раз в 1994 году перешёл в мадридский клуб из «Севильи» и оказался среди конкурентов Добровольского.

Игорь Добровольский в «Фортуне» из Дюссельдорфа Фото: Gero Breloer/Getty Images

Игорь то в стартовом составе выходил, то на замену, а в некоторых матчах оставался вне заявки. «Атлетико» играл нестабильно, а российский полузащитник вдобавок не совершал результативных действий. Спустя годы, вспоминая свою карьеру в мадридском клубе, Добровольский говорил:

«Я играл в основном составе, пока тренером не назначили аргентинца Альфио Басиле. Он привёз с собой соотечественника, которого выпускал вместо меня. Так я выходил на поле в последние 10-15 минут».

Первый круг «Атлетико» завершил на предпоследнем, 19-м месте. Во втором отметился неожиданной домашней победой над «Барселоной» (2:0) при участии сыгравшего 88 минут Добровольского. Но своё единственное результативное действие в составе мадридцев россиянин совершил только в 33-м туре. Игорь помог команде добыть важную домашнюю победу в борьбе за выживание – над конкурентом «Спортингом» (3:2). Вышел на замену за четверть часа до конца при счёте 2:2, а через четыре минуты забил победный гол. И как отпраздновал! Это было шоу!

«Как обычно, я разминался возле углового флажка, – рассказывал Добровольский. – Рядом стоял запасной вратарь гостей. Тогда я спросил его, как движется тореадор, когда на него нападает бык. Он мне показал. Я отблагодарил его и сказал, что сделаю точно так после того, как забью им гол… После того как забил, побежал к угловому флажку и начал имитировать тореадора прямо перед запасным вратарём гостей, который остался в шоке».

Между тем, для конкурента Добровольского – Симеоне – дебютный сезон в «Атлетико» сложился успешнее с точки зрения результативности. Диего забил шесть мячей и сделал одну голевую передачу в чемпионате Испании. Аргентинец оставил более глубокий след в истории клуба и как игрок, проведя за мадридцев 170 встреч.

Но благодаря в том числе голу Добровольского «Атлетико» финишировал на 14-м месте – всего в одном очке от угодившего в зону стыков «Альбасете». В «полосатой части» Мадрида выдохнули и постарались забыть прошедший сезон как страшный сон. А Игорь, по его словам, сам принял решение уйти из клуба и не стал продлевать истёкший контракт, хотя Хиль предложил россиянину новый договор на два сезона.

Как оказалось – напрасно. На следующий год «Атлетико» под руководством нового тренера Радомира Антича выиграл и чемпионат, и Кубок Испании. Добровольский же получил травму в сборной России, фактически потерял сезон и доигрывал в немецкой «Фортуне» из Дюссельдорфа.