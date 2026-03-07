«Мажич сдержал слово». Главное открытие сезона среди судей РПЛ

Первые официальные матчи 2026 года в России породили много вопросов к людям со свистками и их помощникам у мониторов. Тем удивительнее оказалось близкое к образцовому судейство Инала Танашева в потенциально взрывоопасном кубковом противостоянии «Балтики» и «Зенита». 28-летний рефери поразительно уверенно и внешне невозмутимо погасил все вспышки эмоций на поле и удостоился позитивных оценок как от профессионалов арбитража, так и от журналистов с болельщиками. Лучшей же косвенной оценкой работы нальчанина со стороны руководства стало назначение на понедельничную игру «Спартака» с «Акроном» в Мир Премьер-Лиге.

Пора познакомиться с одним из самых перспективных рефери страны поближе. Спецкору «Чемпионата» Олегу Лысенко такая возможность представилась на судейском сборе РФС в Турции. История судьи Танашева — перед вами.

«Даже о дубле «Спартака» из Нальчика мечтали все мальчишки Кабардино-Балкарии»

— Как обычно приходят в футбол, все плюс-минус знают. А как становятся судьями?

— С одной стороны, в судейство я попал случайно. А с другой — случайности часто неслучайны в жизни. Я занимался футболом в системе «Спартака» из Нальчика, играл за команду 1997 года рождения. Как-то раз в 11-м классе восстанавливался после травмы, и тренер попросил посудить товарищеский матч. Протянул свисток: «Инал, просто свисти, что видишь». Я вышел и вроде неплохо справился, тренеры похвалили. Позже история повторилась. Так потихоньку и переквалифицировался, со временем стал обслуживать матчи на республиканском уровне.

— Вторая половина нулевых — золотое время «Спартака» из Нальчика. Мечтали играть за главную команду республики?

— В то время даже о дубле «Спартака» мечтали все мальчишки Кабардино-Балкарии, неравнодушные к футболу. Для своего бюджета, ресурсов и уровня футболистов клуб максимально здорово выступал в Премьер-Лиге и стабильно собирал по 15 тысяч зрителей на трибунах. Конечно, и у меня такая мечта была.

— Когда осознали, что великим футболистом не стать?

— В 10-м классе. Из-за непростой травмы колена я пропустил чуть ли не полгода. Но буду честен: к тому времени я уже не проходил в стартовый состав по своему возрасту. В заявку-то попадал стабильно, однако игрового времени получал мало. В дубль «Спартака» меня не взяли, и в какой-то момент даже регулярно тренироваться мне стало негде и не с кем. Хорошо, у меня уже был какой-никакой опыт судейства — в основном помощником главного. Когда встал выбор, как быть дальше, я целенаправленно свернул на путь футбольного арбитра.

— Правда, что у вас есть своя команда?

— Да, это команда из моего родного села — называется «Урух». Я там и за руководителя, и, если нужно, за тренера. 10 лет уже возглавляю клуб — вроде бы неплохо получается. Играем в высшем дивизионе республики — элитный уровень по меркам Кабардино-Балкарии (улыбается).

«В судействе Мажич — глыба, а в жизни — очень простой человек»

— Наблюдая за работой Сергея Карасёва на крупнейших турнирах мира, могли представить, что будете с ним в одной обойме РПЛ?

— Честно говоря, мало верилось, хотя где-то в глубине души такие надежды, мечты таились. Цели для того и ставятся, чтобы их достигать. Слава богу, что всё сложилось и теперь мы с ним коллеги. Это не только Сергея Геннадьевича касается, но и других наших арбитров, которые работали и, надеюсь, ещё поработают на международной арене. Людей, на которых мы равнялись и у кого старались перенимать лучшее.

— Еще в 2024 году вы судили Вторую лигу. Чем для себя объясняете столь стремительный прогресс?

— В первую очередь мне хотелось бы поблагодарить Николая Владиславовича Левникова и других участников программы «Таланты и наставники». Реально очень крутой проект! Мы ни за что не платили — проживание, питание, качественную практику нам обеспечивал РФС. У меня было два-три ментора, вместе с которыми мы проделали очень большую работу. Этих людей я никогда не забуду. Мы реально очень много занимались — не было дня, чтобы чего-то не делали. Даже когда не было общих встреч, Николай Владиславович мог прислать в WhatsApp какое-то видео, и мы совместно его обсуждали. После этой программы я ощутил реальный скачок в профессиональном развитии. На турнире команд третьего дивизиона в Сочи меня заметил Милорад Мажич. Мы познакомились, пообщались, и он пообещал мне дать шанс. Человек сдержал слово и вскоре пригласил меня на сборы арбитров первого дивизиона. Признателен Милораду за доверие и возможность проверить себя на более высоком уровне. Влияние тех людей, которые вложили душу в моё обучение, я тоже искренне ценю. Программа «Таланты и наставники» уже доказала свою эффективность — выходят очень сильные ребята. Для судей это как Юношеская футбольная лига для футболистов — такой же трамплин.

Инал Танашев и Алексей Николаев Фото: Пресс-служба РФС

— Мажич действительно уделяет особое внимание молодым рефери?

— Он доверяет молодым, даёт шансы. Нет такого, что ошибся, и про тебя сразу забыли. Где надо, Милорад может напихать, встряхнуть, а где надо — по-дружески поддержать. В судейской профессии Мажич — глыба, а вместе с тем очень простой человек и прекрасный психолог. Обилие новых имён в судействе подтверждает его высокие профессиональные и личностные качества. Надеюсь, мы не испортим картины.

— Как вас Милорад наставлял, напутствовал? Какие-то слова запали в душу?

— Мажич — настоящий трудоголик. По общению с ним чувствуется, как много он делал для своей карьеры, когда сам судил. И сейчас он то же самое делает как руководитель — подчинённым не даёт расслабиться, требует максимальной отдачи. Бывает, внутренне ощущаешь, что хорошо отсудил, но Милорад хочет ещё большего. У него всегда самые высокие ожидания. Думаю, 95% судей испытывают определённое напряжение в день игры. Ты арбитр, а это давление, ответственность. Так вот Мажич может позвонить за несколько часов до матча и дополнительно проинструктировать, психологически настроить. Богатейший опыт позволяет ему подобрать слова, которые помогут снять давление и избежать перегорания. Минута-две разговора — и напряжённости как не бывало. Такая поддержка дорогого стоит.

Инал Танашев и Милорад Мажич Фото: Пресс-служба РФС

— Карасёв по-хорошему удивляется профессионализму молодого поколения. Вы тоже на ЗОЖ, вообще без вредных привычек?

— Мне в этом плане просто: я вырос и живу на Кавказе, в моей семье, слава богу, никто не пил и не курил. Я и в юношестве тяги к вредным привычкам никогда не испытывал, а сейчас — тем более. Я довольно рано принял ислам, а наша религия эти вещи запрещает. Меня вера только дополнительно организовывает и дисциплинирует.

«Для возрастных футболистов ты сопляк, но надо проявлять характер»

— Первый матч в РПЛ — «Оренбург» — «Динамо» Махачкала. Как и где узнали о назначении? Переживали?

— Как сейчас помню эти два дня. Я был на стадионе в Нальчике, помогал своему другу тренировать детишек, когда раздался звонок от Мажича. Он спросил: «Тренируешься, готов к работе?» Я ответил утвердительно. И тогда Милорад сказал: «Судишь в Оренбурге. Будет сложный матч. Готовься, конец связи». На следующий день смотрю: добавили в группу РПЛ в мессенджере. Думаю: «Может, резервным назначили». Открываю сообщение: Танашев — главный арбитр! Эмоциям не было предела — безумно обрадовался. Сразу позвонил родителям, жене. Супруга была в положении, уже лежала в роддоме. Всю предматчевую неделю меня не покидало ощущение, что всё пройдёт отлично. И слава богу, дебют прошёл ровно и гладко, получил хорошую оценку. 27 июля я дебютировал, а 4 августа у нас родился ребёнок.

Инал Танашев Фото: Пресс-служба РФС

— «Краснодар» — «Ахмат» — более экстремальное испытание?

— Хорошая проверка для меня была. Сразу было понятно, что игра намечается эмоциональная. Милорад тоже предупредил: будет непросто. Матч таким и получился — событийным, темпераментным, с удалением, пенальти. Но и тут вроде бы справился.

— Красная Ндонгу, жёлтая Сперцяну — всё по делу было?

— Да, и пенальти тоже был назначен правильно.

— Дерби «Спартак» — «Динамо» — пока самая статусная игра в карьере. Удалось накануне заснуть?

— Спал хорошо. Не сочтите за самоуверенность — мне это состояние в принципе чуждо. Но я шёл от игры к игре, всё получалось, чувствовал себя в хорошей форме, поэтому была надежда на назначение в заключительном туре 2025 года. Верил, что дадут какую-то игру. И мне дали попробовать свои силы в старейшем дерби страны. Думаю, именно после этой игры у меня и в республике поднялся авторитет. Даже если ты нашим футболом не очень увлекаешься, на игре «Спартак» — «Динамо» наверняка задержишься, если попадётся по ТВ. Эти команды знают все.

— На поле мандраж был?

— Первые пять-семь минут, не скрою, волновался, однако через несколько свистков это ушло. Спасибо ребятам за помощь. Вроде нормально вырулили.

Инал Танашев Фото: Пресс-служба РФС

— Что сказало руководство?

— Милорад указал на мелкие ошибки — совсем без них не бывает. Но верные решения тоже отметил. Сказал: «Продолжай работать».

— Вы поработали уже на играх большинства российских топов — «Зенита», «Краснодара», «Спартака», «Динамо». Опытные футболисты не пытаются порой поддавить молодого рефери авторитетом?

— Конечно, пытаются. Это нормально — в футболе всегда так было и будет. Одно дело, когда выходят Геннадич [Карасёв], Кирилл Левников, Кукуян, Иванов или Чистяков, другое — молодой парень. Для возрастных футболистов ты сопляк, грубо говоря. С такими бывает тяжело, но надо проявлять характер, управленческие качества, думать, опережать, где-то даже хитрить. Если же найти нормальный контакт в процессе диалога не удаётся, приходится применять карточки. Это самый эффективный инструмент воздействия.

— В РПЛ работать проще, чем в ФНЛ?

— Совсем не проще. Такого давления и ответственности, как в РПЛ, в Первой лиге нет. Я не делю в Премьер-Лиге игры на более или менее статусные. Для меня каждое назначение здесь — это огромная честь.

— VAR — серьёзное подспорье?

— Это большая страховка для судьи, однако ключевые решения всё же желательно принимать самостоятельно. Тогда и VAR будет намного проще помогать тебе.

— Для вас пять-шесть карточек за матч — в порядке вещей. Намеренно выбрали строгую манеру судейства?

— Я сам анализирую ситуацию и ищу ответ на этот вопрос. Наверное, наши ведущие судьи умеют разруливать самые сложные ситуации на поле без карточек, силой убеждения. Наверное, мне пока этого опыта, управленческих навыков не хватает. Но внутренней установки раздать как можно больше предупреждений у меня, конечно, нет. Думаю, любой судья хотел бы как можно реже лезть в карман за карточкой, однако при этом чтобы игра без скандалов, суеты и конфронтации дошла до логического завершения. К этому надо стремиться — и я стремлюсь. Но, например, я судил игру Нижнего с «Балтикой». За первые 15 минут показал три жёлтые, и все — железные: три безрассудных подката. Пропустишь такое — игра может выйти из-под контроля. Я же не на могу на чёрное говорить белое. В таких ситуациях по-другому не вырулить.

— Есть у вас образцы в профессии — в России и мире?

— Именно образцов нет. Я внимательно смотрю и РПЛ, и Лигу чемпионов. Стараюсь подмечать интересные, мудрые решения у каждого арбитра. Если что-то полезное или близкое мне вижу — жест или выбор позиции — беру на вооружение.

— О чём мечтаете — нашивка ФИФА, Лига чемпионов, Кубок мира?

— Первая мечта — стать надёжным арбитром Российской Премьер-Лиги, а потом, возможно, сделать шаг вперёд.