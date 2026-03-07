Головин вышел — и сразу забил Сафонову! «Монако» сенсационно оглушил «ПСЖ»! Видео

Парижан подставил «привоз». Но и им не ограничилось.

Совсем недавно «ПСЖ» и «Монако» пересеклись в плей-офф Лиги чемпионов. В 1/8 финала прошли парижане (с общим счётом 5:4), и сегодня монегаскам подвернулся шанс отомстить в Лиге 1.

Александр Головин неожиданно присел на лавку в пользу 21-летнего Кулибали и триумфально поднялся с неё в начале второго тайма. Возможно, Себастьен Поконьоли побоялся, что россиянин вновь получит красную, и захотел больше дисциплинированности с первых минут. Зато за парижан уже в девятый раз кряду сыграл Матвей Сафонов. Его подставил лютейшим «привозом» партнёр. А потом ещё и добил Головин!

Команды быстро обменялись голевыми шансами. И не реализовали их: Закария притаился на дальней штанге перед навесом Энрике и запустил мяч в небеса, а Хакими сыграл в стеночку с Баркола и не пробил между ног сократившего дистанцию Кёна.

А вот дальше темп явно снизился. «ПСЖ» владел инициативой, да не форсировал события. «Монако» поначалу спокойно оборонялся и временами интересно выбегал в контратаки. В одной из таких Аклиуш сместился справа в центр, качнул Пачо и перспективно зарядил чуть выше ворот.

Монегаскам пришлось экстренно менять Вандерсона на Тезе. Моральную компенсацию им на 27-й минуте подарил Заир-Эмери. Уоррен накрыл Камара недалеко от своих ворот, но дальней передаче или хотя бы выносу зачем-то самоуверенно предпочёл слаломный дриблинг в центр штрафной. Зачем? Почему? А кто знает.

Двоих соперников он обошёл. А вот Кулибали — не смог! Балогун воспользовался отскоком и отдал под расстрел Аклиушу. У Сафонова не было ни единого шанса на спасение.

Права на трансляции французской Лиги 1 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Сидевший на скамейке Дембеле пребывал в шоке. Как и Луис Энрике. До перерыва парижане ответить ничем не смогли, создавая лишь полумоменты с общим весом 0,34 xG. Ближе всех к голу был Дро: ему не хватило сантиметров, чтобы замкнуть прострел Мендеша.

На старте второго тайма Поконьоли пришлось убирать с поля ещё и травмированного Энрике. Заодно он заменил и Бамба на Головина. Как же получилось пророчески! Уже спустя полминуты Витинья неудачно прервал пас Кулибали на Балогуна. Мяч отлетел к Александру, и тот метров с 13 хлёстко зарядил в правый угол! Радуемся за одного россиянина и грустим за другого: оба первых удара в створ Сафонова стали голевыми.

Впрочем, не стал таковым третий! Тут же Головин едва не конвертировал ещё один отскок в дубль: его кручёный выстрел издали под перекладину в красивом прыжке потащил Матвей. Именно такую дуэль мы ждали!

Дальше — больше. И не менее эффектно. Камара не встретил сопротивления, добрался до чужой штрафной и от души пальнул в сторону левой девятки. Сафонов спас.

К тому моменту разница в счёте уже сократилась! Хакими ускользнул от Фаса и Керера, покатив левее на Баркола. Брэдли пробил низом, а Тезе подставил ногу и дезориентировал Кёна. Пошла жаришка!

И не закончилась! Всего через пару минут Ли Кан Ин потерял мяч, и тот достался Балогуну. Бам, новая пальба из-за штрафной! Сафонов выручил бы и здесь, да помешал рикошет от Пачо. Хотя ещё один сейв он добавил с тычком Головина из штрафной на 90+5-й минуте.

Кён не дал возродить интригу ни Дембеле, ни Рамушу, ни Мендешу. Если бы не Сафонов и попадание Адингры в перекладину, «ПСЖ» вполне мог бы вообще устроиться на разгром. А «Монако», между прочим, впервые аж с сезона-2004/2005 дважды обыграл парижан в чемпионате.

Монегаски временно пролезли в топ-5. «ПСЖ» гарантированно останется первым и после 25-го тура. Только в среду ему бодаться в ЛЧ с «Челси», и состояние команды вызывает вопросы.