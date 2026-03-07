«Реал» радовал «Барсу» результатом на тяжелейшем выезде. А потом наступила 90+4-я минута

Один из претендентов на чемпионский титул в Испании открыл 27-й тур матчем в Виго. «Барселона» радовалась результату, пока не наступила 90+4-я минута.

«Реал» одержал восемь побед подряд в чемпионате Испании и возглавил таблицу турнира. Правда, радость была недолгой. После этого столичная команда потерпела два поражения и отстала от «Барселоны» на четыре очка. Гостевой матч с «Сельтой» — серьёзное испытание. Всё-таки клуб из Виго забрался на шестое место в таблице и одержал четыре победы в пяти предыдущих домашних встречах.

Ужас, катастрофа — примерно так можно описать кадровые проблемы «Реала». Загибаем пальцы: Дин Хёйсен, Альваро Каррерас, Франко Мастантуоно — вся эта тройка дисквалифицирована. А кто травмирован? Давид Алаба, Эдуарду Камавинга, Эдер Милитао, Дани Себальос, Джуд Беллингем, Родриго и Килиан Мбаппе. Как вам такое?

Тибо Куртуа вступил в игру уже на шестой минуте — отразил удар Борхи Иглесиаса. А дальше «Реал» выдал приличный отрезок. Винисиус Жуниор вонзил мяч в штангу, после чего мадридская команда отлично разыграла угловой. Трент Александер-Арнольд отдал на Арду Гюлера, тот покатил на Орельена Тчуамени, а француз в касание направил мяч в ворота рикошетом от штанги. Элитный розыгрыш, прекрасный завершающий удар!

«Сельте» потребовалось всего 14 минут, чтобы отыграться. Перед этим Куртуа смахнул мяч рукой, когда Борха Иглесиас вышел с ним один на один. Впрочем, боковой поднял флажок. Но нужно отдать должное бельгийскому вратарю. А вот на 25-й минуте он оказался бессилен. Уиллот Сведберг (забил два «Реалу» в первом круге) легко выиграл единоборство у Трента и прострелил на Иглесиаса. Борха пробил в касание — Куртуа не спас.

В концовке тайма всё тот же Сведберг проверил вратаря «Реала» ударом в створ. На этот раз Тибо сыграл безупречно. На перерыв ушли при одинаковых цифрах на табло. «Реал» владел мячом на старте второй половины, но это не конвертировалось в опасные моменты. В одном из эпизодов Гюлер упал в штрафной площади «Сельты». На повторе показалось, что Оскар Мингеса в попытке отбора зацепил ногу турка. Однако этого не хватило для назначения пенальти.

«Реал» дожал «Сельту» в добавленное время Фото: Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images

Сразу после этого Альваро Арбелоа снял с игры Гюлера и выпустил вместо него 21-летнего Сесара Паласиоса. Парень дебютировал в Примере, хотя этот матч стал для него уже третьим за основную команду (ранее сыграл по разу в Кубке Испании и Лиге чемпионов).

Позже «Реал» претендовал на пенальти. Ферран Жутгла сыграл рукой в своей штрафной площади. Арбитр Исидро Диас де Мера Эскудерос сбегал к монитору, но пенальти не поставил. Показал, что был толчок. Где именно — вопрос. И Паласиос, и Тчуамени толкали соперников в спину в борьбе у ворот «Сельты».

На 87-й минуте фанаты «Реала» облегчённо выдохнули. Вышедший на замену 38-летний Яго Аспас всё сделал замечательно. Впрочем, ему немного не хватило точности — мяч попал в штангу. Будем честны, здесь «Реалу» очень повезло. Испанские телевизионщики немного «поплыли» и показали, что арбитр добавил 50 (!) минут. Потом исправились и оставили только пятёрку.

И на четвёртой добавленной минуте гости всё-таки вырвали победу. Федерико Вальверде оказался первым на отскоке и забил с рикошетом от Маркоса Алонсо. «Реалу» и здесь повезло. Мадридский клуб продолжает погоню за «Барселоной» — отставание сократилось до одного очка. Однако у лидера есть одна встреча в запасе.