«Рексем» устраивает Голливуд — выйти в элиту по силам уже в этом сезоне. А сегодня валлийский клуб играет с «Челси» в Кубке Англии.

Чудо Рейнольдса шумит в Кубке и рвётся в АПЛ. Но по составу еле пролезает в топ-15

Любителям прохождения карьеры в футбольных симуляторах знакомо такое: берёшь команду с низов, постепенно прокачиваешь её и каждый год поднимаешься в более статусную лигу, пока не пробиваешься в элитную. Ну чисто сказка же, да? Оказывается, не совсем. В реальности прямо сейчас такое творит «Рексем».

В апреле 2025-го валлийцы стали первыми в английской иерархии, кому удалось трижды подряд повыситься в классе. Теперь они идут в топ-6 Чемпионшипа и метят в плей-офф за право попасть в АПЛ. А сегодня сыграют в 1/8 финала Кубка Англии с «Челси», обставив по дороге «Ноттингем Форест» с «Ипсвичем». Как так получилось и кто за этим стоит?

Почему вообще взлетел «Рексем» и при чём тут Голливуд

Про этот феномен мы уже не раз писали, поэтому здесь будет покороче. На самом деле у «Рексема» богатая история. Это не выскочка а-ля «Краснодар», который уже на четвёртый год с момента создания попал в компанию местных грандов. Да простят нас поклонники чемпионов России.

Речь о старейшем валлийском клубе, основанном аж в 1864-м. И рекордсмене по завоёванным Кубкам Уэльса – их у него аж 23 штуки. Чемпионат страны создали только в 1992-м. Туда призвали все местные команды. Кроме тех, кто находился минимум в четвёртой по статусу английской лиге. «Рексем» не попал в список, как и более знаменитые «Кардифф» с «Суонси».

В XX веке клуб трижды добирался до четвертьфинала Кубка Англии. А один раз – и до аналогичной стадии в Кубке обладателей кубков. Ещё здесь выступал легендарный Иан Раш, а сын Алекса Фергюсона Даррен и вовсе отдал «красным драконам» восемь лет карьеры.

До сезона-2007/2008 «Рексем» провёл в четвёртом дивизионе аж 87 лет. А потом свалился в пятый. В 2011-м вообще застыл на грани банкротства. Если бы не помощь болельщиков, сейчас бы вы читали про подъём условного «Хартлпул Юнайтед». Однако клуб выжил и закрепился в середняках среди полупрофессионалов.

Всё закрутилось-завертелось в конце 2010-х, когда голливудский актёр Роб Макэлхенни («В Филадельфии всегда солнечно») пришёл в восторг от сериала про спасение «Сандерленда» Sunderland ‘Til I Die. Вскоре он заразил идеей сотворить нечто подобное друга – того самого «Дедпула» Райана Рейнольдса.

В футболе они совсем не разбирались. Тем не менее взвесили многие параметры – наличие большой фан-базы, географическое положение, инфраструктуру – и в 2020 году приобрели «Рексем». Получилось недурно. Успех пришёл и в кинематографе – сериал Welcome to Wrexham собрал девять премий «Эмми», – и в турнирных делах.

Роб Макэлхенни с Райаном Рейнольдс Фото: Joe Prior/Getty Images

Клуб стал для Макэлхенни и Рейнольдса не временной забавой, а реально любимым детищем. Хотя сперва они терпели значительные убытки. «Я продам одного ребёнка. У меня их четверо, даже не знаю их имён», – шутил Райан. Актёры окружили себя знатоками-советниками и увеличили за пять лет стоимость «Рексема» на, внимание, 7400%: с € 1,7 млн до € 138 млн!

Что по результатам до лета 2025 года:

сезон-2021/2022 в Национальной лиге – 88 очков в 46 матчах, второе место и поражение в плей-офф;

сезон-2022/2023 в Национальной лиге – 111 очков, первое место с абсолютным рекордом;

сезон-2023/2024 в Лиге 2 – 88 очков в 46 матчах, второе место и снова повышение;

сезон-2024/2025 в Лиге 1 – 92 очка в 46 матчах, второе место и опять прямой выход.

Когда «Красные драконы» взлетели в Чемпионшип, Райан подавал болельщикам пиво, с удовольствием употреблял его сам и эмоционально праздновал каждый гол. А ранее зарулил в бар вместе с Ченнингом Татумом («Мачо и ботан») и угощал напитками каждого посетителя.

И что, реально ждём «Рексем» в АПЛ? Кто там среди лидеров?

Рейнольдс не скромничал и изначально ставил целью попадание в АПЛ: «Это лучший опыт за всю мою жизнь, не считая семьи. Проект рассчитан на несколько десятилетий, и всё, что с ним связано, просто волшебно. Мы рассматривали кучу разных клубов, но «Рексем» был совершенен, ему просто не хватало немного внимания. План состоит в том, чтобы забраться в АПЛ. Если это теоретически возможно, то почему бы и нет? Это и есть наш ориентир».

Само собой, голливудские вложения стали большим подспорьем для стремительного подъёма. Тем не менее на уровне Чемпионшипа деньгами «Рексема» уже никого не удивишь. Оценочная стоимость его состава – € 66,08 млн. Это 15-й показатель среди 24 команд. Для сравнения, вот топ-6: у «Ипсвич Таун» – € 198,65 млн, у «Ковентри Сити» – € 193,9 млн, у «Саутгемптона» – € 157,6 млн, у «Лестера» – € 145,15 млн, у «Шеффилд Юнайтед» – € 132,5 млн, у «Мидлсбро» – € 128,9 млн.

«Рексем» перед заходом в Чемпионшип пытался поиграть мускулами на трансферном рынке и привлечь многих звёзд, в том числе Джейми Варди с Кристианом Эриксеном. Покидать высшие лиги суперветеранам не захотелось. Первый в итоге выбрал Серию А («Кремонезе»), второй – Бундеслигу («Вольфсбург»).

«Драконы» всё равно затарились на внушительные € 39 млн. Больше потратили только вылетевшие из АПЛ и латавшие дыры после потерь лидеров «Ипсвич» с «Саутгемптоном». При том что «Рексем» никого не продал. Разве что отпустил бесплатно или раздал по арендам балласт. Причём с некоторыми новичками расстались уже зимой. Бывшего защитника «Вулверхэмптона» Конора Коуди вот купили у «Лестера» за € 2,3 млн, а уже через полгода отдали «Чарльтону».

Тем не менее дороже € 8,7 млн детище Макэлхенни и Рейнольдса никого не брало. И поначалу страдало: за первые 10 туров получилось обыграть только «Миллуолл» с «Норвичем». Что привело к промежуточному 18-му месту вблизи зоны вылета. Оно и не удивительно, когда собираешь, по сути, свежую команду из 16 новобранцев.

Руководство «Рексема» не поспешило с выводами и не убрало тренера Фила Паркинсона, с которым клуб как раз поднимался с низов. Хотя могло подумать: так, ну этот мужчина и раньше не феерил в Чемпионшипе с «Болтоном», «Чарльтоном» и «Халлом», да и сейчас у него результаты посредственные: пора что-то менять.

Фил Паркинсон Фото: Jasper Wax/Getty Images

Отсутствие перемен принесло положительную динамику: с середины октября «Рексем» уступил всего четыре раза, выбрался в 1/8 финала Кубка Англии и зону плей-офф лиги, где держится ещё с января. Многие победы добыты на характере:

1:2 с «Куинз Парк Рейнджерс» к 80-й минуте? А итоговые 3:2 не хотите?

«Ипсвич» рвётся за прямой путёвкой в АПЛ и в начале второго тайма оформил 3:2? Получил 3:5;

«Шеффилд Юнайтед» забил третий раз к 24-й минуте? Держите ответку, те же 5:3;

лидирующий «Ковентри Сити» Фрэнка Лэмпарда быстро повёл? Киффер Мур остудил их хет-триком (3:2).

К слову, о Муре. Именно 33-летний валлиец – лучший бомбардир «Рексема» с 11 голами, это восьмой результат во всей лиге. Летом возрастного нападающего забрали за € 2,3 млн. На уровне АПЛ он выступал мало и совсем не феерил: забил пять раз в 35 матчах за «Борнмут» с 2022 по 2023 год. Да и в Чемпионшипе давно не показывал класс: в прошлом сезоне отметился на табло те же пять раз за «Шеффилд Юнайтед». И вот такой ренессанс.

В Чемпионшипе-2020/2021 у него 20 голов за у «Кардифф Сити». Возможно, получится повторить то достижение.

Киффер Мур Фото: Jess Hornby/Getty Images

Девять мячей, а заодно и пять голевых передач настрелял атакующий полузащитник Джош Уиндасс. 32 года, свободный агент, 13+5 за «Шеффилд Уэнсдей» – проверенное качество для Чемпионшипа. Его англичанин и демонстрирует. Именно он отдал три ассиста на Мура по ходу камбэка с «Ковентри Сити».

Вот кто ещё заметен в «Рексеме».

Рулит игрой центральный полузащитник Льюис О'Брайен. Сделал 4+4. 27 лет, купили у «Ноттингем Форест» за € 3,5 млн.

Левый полузащитник Джордж Томассон. Сделал 1+4. 25 лет, взяли у «Болтона» за € 1,4 млн.

Правую бровку закрывает арендованный у «Манчестер Сити» и поигравший в «Марселе» 24-летний буркиниец Исса Каборе. У него 4 ассиста.

Атакующий полузащитник Оливер Рэтбоун начинал сезон глубоким запасным, а потом за 582 минуты забил шесть раз. 29 лет. Играл за «Рексем» ещё в Лиге 1.

Нападающий Сэм Смит, 27 лет. Всего семь матчей начал в старте, зато отлично выходит на замены и за 800 минут положил те же шесть голов. Взяли год назад у «Рединга» за € 2,4 млн.

Атакующий универсал Натан Бродхед. Валлиец, сделал 5+4, взяли у «Ипсвича» за € 8,7 млн.

Опорник Джордж Добсон. 28 лет. Совершает за матч в среднем по 2,5 отбора. Тоже играл за «Рексем» ещё в Лиге 1.

Центральные защитники Макс Клеворт (23 года) и Доминик Хайам (30 лет) – лидеры по количеству сыгранных минут среди полевых игроков. Первый – собственный воспитанник, второго купили у «Блэкберна» за € 3,1 млн.

Вратарь Артур Оконкво. Воспитанник «Арсенала», 24 года. Играл за «Рексем» ещё в Лиге 1. В Чемпионшипе выиграл конкуренцию у Дэнни Уорда (экс-«Лестер»), за 31 матч пропустил 38 раз и взял два пенальти в кубковой серии с «Ноттингем Форест».

По звёздности лидеров «Рексем» вообще не сравнить с конкурентами. Аналитики из Opta прогнозировали клубу 21-е место – всего на одно выше зоны вылета. А эти ребята рвутся в АПЛ и плотно закрепились в топ-6. Да и от третьего места их отделяют всего-то шесть очков.

Игроки «Рексема» Фото: Jon Hobley/Getty Images

Помешать заходу в плей-офф пытается звёздный «Саутгемптон» – отстаёт на четыре очка. Однако огненный темп «драконов» – девять побед и две ничьих за последних 13 туров – позволяет рассчитывать на многое. Во время жеребьёвки 1/8 финала Кубка Англии Рейнольдс сидел рядом с Хью Джекманом и мечтал о встрече с грандом. Скоро такое вполне может стать обыденностью.

«Чемпионшип – одна из самых популярных и смотрибельных лиг в мире. Быть там – это мечта. Теперь нам нужно доказать, что мы можем жить в такой компании. Точно так же, как мы сделали это, оказавшись год назад в Лиге 1. Мы доказали, что способны на многое, и теперь нам нужно повторить это», – говорил Фил Паркинсон.

Что ж, действительно доказали. В плей-офф, если они туда всё-таки пробьются, возможно всякое. В сезоне-2018/2019, к примеру, «Астон Вилла» опередила «Мидлсбро» с седьмой строчки на три очка. А потом залетела в АПЛ и до сих пор там шумит. «Рексем» гремит и в Кубке – сегодня играют с «Челси».

Едва ли «Рексем» в случае повышения сохранит действующий костяк. Скорее, перекроит состав в стиле «Ноттингем Форест» образца 2022 года. И всё же нынешней команде тоже по силам многое. Она уже пишет голливудскую историю – не хватает последнего штриха.