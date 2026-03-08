Скидки
Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Главная Футбол Статьи

Оренбург — Зенит: прямая онлайн-трансляция матча 20-го тура РПЛ, где смотреть, 8 марта 2026, ЦСКА — Динамо Москва

Дерби ЦСКА и «Динамо», непростые выезды «Зенита» и «Краснодара»! LIVE 20-го тура РПЛ
Георгий Илющенко Никита Паглазов
,
20-й тур РПЛ. LIVE
А «Крылья» и махачкалинское «Динамо» ждёт важнейший матч в борьбе за выживание.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, в праздничный день 8 Марта, нас ждут четыре матча 20-го тура Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 12:00 мск в воскресенье стартуют «Оренбург» и «Зенит». В нынешнем сезоне команды уже встретились три раза (один раз в РПЛ, дважды — в Кубке России). «Зенит» во всех матчах забивал минимум пять мячей (5:3, 5:2, 6:0). Грустная статистика для команды Ильдара Ахметзянова. И в этот раз петербуржцы также планируют одержать уверенную победу. Цена осечки — подарок для «Краснодара».

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Следом в Самаре начнётся встреча «Крыльев Советов» и «Динамо». Махачкалинцы под руководством Вадима Евсеева одержали дебютную победу тренера в команде над «Рубином» (2:1). Дагестанцы обошли в таблице как раз «Крылья Советов», уступившие московскому «Динамо» (0:4). Но сейчас у самарцев есть возможность вынырнуть из зоны стыков. А Махачкала же постарается ещё сильнее оторваться от 13-го места.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодар» после непростой победы в РПЛ над «Ростовом» (2:1) уступил в скандальной встрече Кубка ЦСКА (1:3). Злая команда Мурада Мусаева теперь едет в Казань. «Рубин» провёл невыразительный матч чемпионата с «Динамо» Махачкала (1:2): дебют Франка Артиги не удался. Но в первой домашней встрече 2026 года испанский тренер и его команда постараются реабилитироваться. Впрочем, у лидирующего «Краснодара» задача одна — остаться первым и после 20-го тура. Правда, вопрос состоится ли матч пока остаётся открытым: в Казани холодно и при -15 гости имеют права отказаться от игры.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Закроет воскресенье дерби на «ВЭБ Арене». ЦСКА после шумной зимы в 19-м туре неожиданно уступил «Ахмату» (0:1). Команда Фабио Челестини уже на семь очков отстаёт от «Краснодара». Больше оступаться нельзя, иначе придётся забыть о борьбе за золото. От «Динамо» же весной не ждут многого. Однако под руководством Ролана Гусева команда сначала прихлопнула «Крылья Советов» (4:0), а затем разгромила в Кубке «Спартак» (5:2). Теперь тренеру «Динамо» предстоит матч с важным клубом для его игровой карьеры. И Гусев может серьёзно испортить настроение ЦСКА.

«Чемпионат» будет следить за всеми матчами в онлайн-трансляции!

