Энрике нужен Бразилии, но в «Зените» — проблемы. И что делать?

Новость, которую вы могли пропустить на фоне информационного безумия после матча «Зенита» и «Балтики» в Мир РПЛ: по данным ESPN Brasil, Карло Анчелотти окончательно определился с 18 игроками, которые гарантированно получат вызов в сборную на ЧМ-2026. Помимо прочих, в ней оказались два футболиста «Зенита» – Дуглас Сантос и Луис Энрике. Оба во второй части прошлого года стабильно приглашались в национальную команду и, похоже, убедили тренерский штаб в собственной необходимости.

Информации можно не верить на все 100%. Но какая-то доля истины там наверняка есть. Анчелотти и его помощники точно размышляют над списками «А» и «Б», чтобы потом не метаться в случае удачного матча одного игрока или провала другого. Можем ли мы искренне считать, что Энрике оказался в первом списке? Да легко. Главный тренер бразильской сборной не только вызывал его на четыре встречи прошлого года, но и публично похвалил. Не про каждого игрока сборной Карло отзывался в таких тональностях. Следовательно, действительно на него рассчитывает. Плюс недавно травму получил Родриго – из-за разрыва крестообразных связок ЧМ конкурент Энрике пропустит.

Карло Анчелотти главный тренер сборной Бразилии «Луис Энрике обладает исключительным талантом. Он очень силён физически, фантастически играет один в один. Он изменил ход матча своей свежестью. Футболист с таким талантом, когда он полон сил, а соперник уже подустал, меняет ход игры. Для сборной очень важно иметь такого игрока в составе»

Финальное подтверждение доверия мы получим совсем скоро. Ведь в конце марта – очередное окно для встреч сборных. Следовательно, Энрике может оказаться в составе. Луис вышел на замену в первой игре сезона, а потом – в основе во второй. Так ещё и забил гол. Кажется, это достаточное подтверждение тому, что он в неплохой форме и может представлять сборную в конкретный отрезок времени. Другой момент – перспективы. Ведь сейчас всё идёт к тому, что в РПЛ бразильский полузащитник станет запасным и будет в лучшем случае выходить на замену. А полноценное игровое время сможет получать только в играх Кубка России.

Хотя полгода назад это прозвучало бы смешно. Энрике – самый дорогой трансфер «Зенита» и всей РПЛ с 2019 года. Как он может проиграть кому-то конкуренцию? В 2025 году даже тренерский штаб показывал, что это невозможно. Пусть и хитрыми методами, используя игрока в разных ролях и уводя его с привычной позиции правого вингера. В итоге Луис поиграл как в центре поля, так и слева, однако почти всегда был на поле и набрал восемь результативных действий.

Но теперь ситуация стала сложнее. Ведь у «Зенита» добавилось два игрока впереди – Джон Джон и Джон Дуран. Соответственно, выросла конкуренция, которая ещё и сталкивается с лимитом. И выбор в атаку на первый матч с «Балтикой» от Семака оказался предсказуемым: Джон – Педро – Глушенков – Дуран. Выпустить Энрике вместо Глушенкова Семак никак не мог из-за лимита. Да и вряд ли в своей нынешней форме бразилец хоть в чём-то превосходит россиянина. Да, он пластичный и мощный, однако футбольный интеллект Максима точно не уступает. А его действия куда разнообразнее. Так что своё место на поле в старте он получил точно не из-за паспорта, но при этом он ему помог.

Да, можно посадить Джона Джона или Педро. Но первый только пришёл, пока выглядит полезно, да и позиция на левом фланге не профильная для Энрике. А второй – один из лучших игроков «Зенита» в первой части сезона. Семака просто не поймут. Поэтому в нынешней конфигурации, когда все здоровы и в хорошей форме, для Энрике и правда нет места на поле.

Да, есть Кубок России. Но весной у «Зенита» там может быть максимум пять матчей. Если предположить, что Энрике сыграет во всех оставшихся четырёх, будет выходить на замену в РПЛ – всё равно совсем не выдающееся игровое время. И представьте этот логический парадокс: в заявку сборной Бразилии на финальную часть ЧМ-2026 попадёт игрок со скамейки российского клуба. Понятно, что вряд ли болельщики осудят Анчелотти. Об уровне Луиса судят совсем не по карьере в России. Его знают как Короля Америки, звезду «Флуминенсе» и «Ботафого». Так что удивляться будем мы, а не они.

В любом случае всё может измениться одномоментно. Если, например, кто-то из конкурентов получит травму. Тогда игровое время Энрике кратно увеличится. И тогда уже вопросов будет куда меньше.