«Арсенал» с трудом прошёл середняка третьей лиги. И потерял сразу двух футболистов

«Арсеналу» в 1/8 финала Кубка Англии достался «Мэнсфилд» – середняк из третьего по силе дивизиона. Скромный клуб из центра страны на предыдущей стадии выбил другой клуб АПЛ «Бёрнли», но теперь ему пришлось заметно сложнее.

Поскольку «Арсеналу» играть в среду в ЛЧ на выезде против «Байера», то вполне стоило ожидать ротации. И она оказалась весьма внушительной. С первых минут у лондонцев не вышел ни один железный игрок основы. По сравнению с предыдущим матчем в старте остались только Москера и Мартинелли, которых принято относить к числу запасных. С первых минут нашлось место в том числе 16-летним Сэлмону и Доумену, который стал самым молодым игроком «Арсенала» в истории Кубка Англии.

Вероятно, ротация была обусловлена в том числе газоном, который был не в лучшем состоянии и повышал риск травм. И уже в первом тайме вынужденная замена потребовалась Троссарду, а во втором – ещё и Калафьори.

Леандро Троссард из «Арсенала» получает медицинскую помощь Фото: Cody Froggatt/Getty Images

Что касается самой игры, то сразу чувствовалось, что «Мэнсфилд» – другой уровень. Много брака в передачах и легко проигранных единоборств. Однако каждое удачное действие на трибунах отмечали как что-то особенное.

И на самом деле моменты у хозяев так или иначе возникали. Особенно в начале встречи. Например, уже на 10-й минуте у «Мэнсфилда» прошла атака по левому флангу и у ворот «Арсенала» завязалась какая-то суматоха. В результате мяч отскочил к Риду, который опасно бил с линии штрафной, однако Кепа дотянулся.

Удар по воротам «Арсенала» Фото: кадр из трансляции

Хотя опасных моментов у гостей было больше. Особенно хотел забить Мадуэке. Вингер даже попал в крестовину прямым ударом с углового! А незадолго до перерыва как раз Мадуэке и открыл счёт, приложившись со средней дистанции. Англичанину помог небольшой рикошет от защитника.

Однако второй тайм начался с гола хозяев. Сэлмон грубо ошибся с пасом назад на своей половине поля. В результате Уилл Эванс вышел практически один на один с Кепой и пробил его – 1:1. Сразу после этого в трансляции показали, как владелец «Мэнсфилда» Джон Рэдфорд целуется со своей женой Кэролин.

Владелец «Мэнсфилда» Фото: кадр из трансляции

«Арсенал» пошёл отыгрываться, и у него сразу же появились отличные моменты. Доуман на фирменном дриблинге ушёл от защитников, но с ударом справился вратарь. Затем атака гостей «пять в два» закончилась ударом Жезуса, и защитнику «Мэнсфилда» пришлось выбивать мяч с лицевой линии. А затем уже никто не смог остановить вышедшего на замену Эзе, который подработал себе мяч под правую и мощно приложился в девятку.

В конце моменты были у обеих команд, и хозяева трижды рассчитывали на пенальти. Правда, судью убедить не смогли. В третьем случае арбитр показал защитнику Маклафлину жёлтую за симуляцию. В компенсированное время почти забил Мартинелли, однако мяч чуть-чуть разминулся с воротами. Итоговый счёт на табло – 1:2.

В понедельник пройдёт жеребьёвка 1/4 финала Кубка Англии. Всё ещё не будет сеяных команд, так что соперником «Арсенала» может стать в том числе «Ливерпуль».