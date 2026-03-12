Главные джокеры сезона в РПЛ. За талисманом «Краснодара» гонятся сразу четверо!

По итогам прошлого тура МИР РПЛ полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов возглавил список лучших джокеров. Это единственный футболист турнира, который забил четыре мяча после выхода на замену. Его главные преследователи отличились по три раза.

Никита Кривцов («Краснодар»)

Полузащитник утвердил себя в роли джокера чемпиона России. Никиту не назовёшь игроком стартового состава «Краснодара» — пять выходов в основе за 19 туров. В среднем за встречу он проводит на поле по 34 минуты. Согласитесь, далеко не самый впечатляющий результат. Но даже при таком игровом времени Кривцов забил пять мячей в РПЛ. Это третий результат в команде (речь о голах в чемпионате). Четыре из них Никита оформил после выхода на замену.

Никита Кривцов Фото: ФК «Краснодар»

В Самаре Кривцова выпустили на 70-й минуте, когда его команда уже вела с преимуществом в три гола. Чемпион забил ещё три раза, а Никита установил окончательный результат. Во встрече с «Сочи» (5:1) полузащитник вышел на второй тайм. Любопытно, что на тот момент на табло горели два нуля. Вторая половина — настоящее веселье. Кривцов снова забил — на этот раз при счёте 3:1. Эти голы можно назвать «мусорными».

Однако в двух других случаях Никита приносил «Краснодару» победу. Так было в матче с «Оренбургом» (1:0), где полузащитник забил спустя пару минут после выхода на поле. А в прошедшем туре Кривцов положил победный гол во встрече с «Ростовом» (2:1). На этот раз Никита сделал это через четыре минуты после замены. Кстати, единственный гол полузащитника после выхода в основе тоже оказался победным. Тогда «Краснодар» одолел «Акрон» (2:1), а Никита бегал на месте «ложной девятки».

Александр Соболев («Зенит»)

Нападающий «Зенит» забил три мяча в нынешнем сезоне РПЛ, все — после выходов на замену. Соболев выходил в стартовом составе (семь раз) чаще Кривцова и провёл на поле больше игрового времени (751 минуту). Два из трёх голов Соболева пришлись на матчи с топ-клубами. Во встрече с ЦСКА (1:1) Александра выпустили на поле на 62-й минуте, и он реализовал пенальти на 76-й. В матче со «Спартаком» (2:2) Соболев отыграл вторую половину. Получилось успешно — нападающий забил, а его команда ушла от поражения.

Александр Соболев (второй справа) Фото: ФК «Зенит»

Соболев прекрасно вышел на замену в игре с «Оренбургом» (5:2). Сергей Семак выпустил футболиста на 73-й минуте, а тот забил на 74-й. К тому моменту сине-бело-голубые вели с преимуществом в два гола. Если Соболев выходит в основе «Зенита» в чемпионате, то не забивает. Любопытно, что один из трёх голов Александра в Фонбет Кубке России пришёлся на матч, где он вышел на замену. Это было во встрече с «Балтикой» (1:0), которая состоялась несколько дней назад.

Андрей Мостовой («Зенит»)

Ещё один футболист «Зенита», который заскочил в список. Мостовой — второй бомбардир команды в РПЛ (шесть голов). Андрей трижды отличился и после появления в стартовом составе, и после выхода на замену. Кому он забивал, когда появлялся по ходу встречи? «Ростову», «Сочи» и «Локомотиву». В двух случаях Мостовой реализовал пенальти, а в матче с московской командой отличился с игры. Именно тогда Андрей отпраздновал гол в балаклаве. Это была отсылка к неудачной попытке похищения игрока «Зенита».

Андрей Мостовой Фото: ФК «Зенит»

Правда, в пяти предыдущих турах Мостовой не забил ни одного мяча. Более этого, в двух случаях его так и не выпустили на поле. Если учитывать высокий уровень конкуренции в атакующей группе «Зенита», вряд ли ситуация изменится в лучшую для Андрея сторону. В 11 предыдущих турах РПЛ россиянин появился в стартовом составе всего один раз. За первой игрой «Зенита» после зимней паузы Мостовой наблюдал со скамейки.

Чинонсо Оффор («Балтика»)

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев видит Оффора в качестве футболиста, выходящего со скамейки запасных. В этом сезоне африканец отбегал 17 матчей в РПЛ, но вышел в основе всего один раз. Любопытно, что в этой встрече клуб из Калининграда потерпел поражение. Нападающий прекрасно стартовал в РПЛ — два гола в двух матчах. Оффор забил и «Спартаку», и «Оренбургу». Во втором случае его гол оказался победным.

Чинонсо Оффор Фото: ФК «Балтика»

В следующий раз Чинонсо напомнил о себе в 11-м туре. Тогда «Балтика» обыграла махачкалинское «Динамо» (2:0), а нигериец установил окончательный результат в добавленное время. Если Оффор забивает, то клуб из Калининграда обязательно побеждает. Кстати, это правило работает и в Кубке России. Там нападающий оформил по голу в двух победных встречах. Оффор пока ни разу не сыграл после зимнего перерыва — травма.

Владимир Игнатенко («Крылья Советов»)

15 матчей (три — в стартовом составе), 330 минут — статистика Игнатенко в этом сезоне РПЛ. Но даже при таком скромном игровом времени он забил четыре гола. В среднем за встречу Владимир проводит на поле по 22 минуты. Единственный гол нападающего, когда он вышел в основе, пришёлся на матч со «Спартаком». Впрочем, самарская команда всё равно проиграла (1:2).

Владимир Игнатенко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кроме того, Игнатенко забивал «Ахмату», «Сочи» и «Оренбургу». В первом случае его выпустили на замену на 83-й минуте, во втором — на 77-й, в третьем — на 64-й. Правда, Игнатенко не забивал в семи предыдущих турах. Как правило, он вступает в игру во второй половине второго тайма. На один гол ему требуется примерно 83 минуты.