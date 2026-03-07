Топ-события в Женский день: дерби ЦСКА — «Динамо», гонка Формулы-1, хоккей, теннис и UFC

Яркое 8 Марта: матчи «Краснодара» и «Зенита» в РПЛ, «Милан» — «Интер», Мирра и Медведев в Индиан-Уэллсе, фигурное катание, лыжи и НБА!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 8 марта в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на «Чемпионате»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

⚽️ 0:30: «Ди-Си Юнайтед» — «Интер Майами», МЛС

Интрига: «Интер Майами» одержит вторую победу в сезоне?

«Интер Майами» одержал одну победу и потерпел одно поражение на старте сезона МЛС. Впереди — выезд в Вашингтон. «Ди-Си Юнайтед» также набрал три очка в двух турах. Однако с июня 2023-го команда ни разу не обыгрывала «Интер Майами». Продолжится ли удачная серия для клуба из Флориды?

Чемпион МЛС посетил президента США: Фото Месси встретился с Трампом во время чествования «Интер Майами» в Белом доме

🏒 1:30: «Питтсбург Пингвинз» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 08 марта 2026, воскресенье. 01:30 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Филадельфия Флайерз Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: что покажет «Питтсбург» без Малкина и Кросби?

Сидни Кросби на травме ещё несколько недель, а Евгений Малкин получил дисквалификацию на пять матчей за удар по горлу Расмусу Далину. Всё это очень невовремя для «Питтсбурга», который и так проиграл последние две встречи, а теперь рискует ухудшить своё турнирное положение. Справится ли команда с таким ударом, как потеря сразу двух главных звёзд?

🎾 1:30*: Мирра Андреева (Россия, 8) — Солана Сьерра (Аргентина), Индиан-Уэллс, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Мирра Андреева начнёт защиту титула в Индиан-Уэллсе?

Первая ракетка России Мирра Андреева приступает к защите прошлогоднего титула в Индиан-Уэллсе. На старте розыгрыша-2026 ей в соперницы досталась 65-я ракетка мира — аргентинка Солана Сьерра, которая на три года её старше. Девушки ранее друг с другом не играли. Будущая победительница матча сразится в третьем круге с кем-то из пары Катержина Синякова — Лейла Фернандес.

🏒 3:00: «Лос-Анджелес Кингз» — «Монреаль Канадиенс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: будет ли «Лос-Анджелес» биться за плей-офф?

«Лос-Анджелес» месяц назад выменял из «Рейнджерс» Артемия Панарина, но потом уволил главного тренера за неудовлетворительные результаты, в дедлайн расстался с Кори Перри, а Андрей Кузьменко перенёс операцию и пропустит остаток сезона. Продолжит ли команда борьбу за место в восьмёрке, от которой её отделяют всего три очка?

🏒 3:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 08 марта 2026, воскресенье. 03:00 МСК Торонто Мэйпл Лифс Торонто Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: возобновит ли Кучеров борьбу за «Арт Росс»?

В феврале Никита Кучеров набрал такой мощный ход, что всерьёз угрожал лидерству Коннора Макдэвида в гонке бомбардиров и подвинул на третье место Натана Маккиннона. Но в последнее время сбавил обороты, за четыре матча он сделал только две передачи и уже отстаёт от капитана «Эдмонтона» на 10 очков. Начнёт ли Никита возрождать интригу?

🏀 4:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: серия Гилджес-Александера продолжится?

Со 2 ноября 2024 года лидер «Оклахомы» Гилджес-Александер набирал как минимум 20 очков в каждой из игр НБА. 124 матча кряду! Шею осталось провести всего две такие встречи, чтобы догнать легендарного Уилта Чемберлена, который удерживает данный рекорд в лиге. Удастся ли действующему MVP продлить свою серию в игре с «Голден Стэйт»?

🎾 6:30*: Даниил Медведев (Россия, 11) — Алехандро Табило (Чили), Индиан-Уэллс, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: получится ли у Медведева удачно стартовать в Индиан-Уэллсе после приключений в Дубае?

Даниил Медведев на прошлой неделе завоевал титул в Дубае, но добираться до Калифорнии ему и товарищам по сборной России Карену Хачанову и Андрею Рублёву пришлось с приключениями. В итоге теннисисты всё же добрались до Калифорнии, но как это скажется на стартовом матче — вопрос. Тем более Даниилу в соперники достался непростой чилиец Алехандро Табило. Теннисисты ранее друг с другом не играли, однако отметим, что Табило — левша, а с ними у Медведева в матчах не всегда всё бывает гладко. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Себастьян Баэс — Иржи Легечка.

🏎 7:00: Формула-1, Гран-при Австралии, этап 1, гонка

Интрига: умчится ли Расселл в сторону чемпионского доминирования?

По итогам квалификации Гран-при Австралии определён фаворит как гонки в Мельбурне, так и всей стартовой части сезона. Лидер «Мерседеса» Джордж Расселл убедительно завоевал поул-позишен и теперь уже официально стал главным претендентом на чемпионское звание. Сможет ли с ним как следует побороться молодой напарник Андреа Кими Антонелли? Как далеко окажутся «Ред Булл», «Феррари» и «Макларен»? Что у всех будет с надёжностью? И самое главное: насколько адекватно будут смотреться гонки, в которых нужно постоянно, даже на прямых, подзаряжать батарею силовой установки? С нетерпением ждём старта и первых кругов.

👊 7:00*: Макс Холлоуэй (США) — Чарльз Оливейра (Бразилия), UFC 326

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: бой за пояс BMF

Конечно, у пояса BMF и близко нет того же статуса, что у полноценных титулов UFC. Но это всегда интересные бои, и новый титульник BMF вряд ли станет исключением: ведь в нём будут выступать Макс Холлоуэй, который давно ассоциируется с максимальной зрелищностью, и Чарльз Оливейра, удерживающий рекорд лиги по бонусам. Оба бойца максимально мотивированы, ведь в случае победы теоретически можно будет претендовать и на полноценный титул. В любом случае нас ждёт яркий поединок, который вряд ли дойдёт до судейского решения.

🎿 7:30: Лыжные гонки, чемпионат России, масс-старт, мужчины, 50 км

Интрига: кто выскочит на трассу под ноги лыжникам?

Женский «полтинник» в Южно-Сахалинске превратился в гонку на выживание: спортсменки пытались по сугробам убежать от соперниц, собак и бились с неработающими креплениями. Во время мужского «полтинника» обещают ещё более сильный снегопад, крепления могут так же подмерзать, но предсказать появление животных на трассе просто невозможно. Если без форс-мажоров, то до финиша должны дотерпеть пять-шесть лыжников, а там уж – кто окажется резче.

⚽️ 12:00: «Оренбург» — «Зенит», РПЛ, 20-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: отберёт ли «Оренбург» очки у претендентов на чемпионство?

«Оренбург» и «Зенит» 15 раз встречались во всех турнирах, и всего дважды будущие хозяева отбирали очки у соперника. В последний раз это случилось в 2023 году, когда команда Давида Деограсии победила со счётом 3:1. В этот раз у всех достаточно мотивации – вице-чемпионам нельзя терять очки, учитывая интенсивную гонку с «Краснодаром», как и оренбуржцам, которые толкаются в нижней части таблицы и стремятся сохраниться в элите. Всего раз при Ильдаре Ахметзянове команда пропустила два мяча. Так что петербуржцам точно не будет просто.

🎿 12:30: Лыжные гонки, Кубок мира, этап 9, классический стиль, женщины и мужчины, 10 км

Интрига: смогут ли Непряева и Коростелёв побороться за медали?

Пожалуй, классические разделки в Лахти будут последним шансом для россиян Дарьи Непряевой и Савелия Коростелёва побороться за медали в текущем сезоне Кубка мира. В Драммене будут только спринты, в Хольменколлене — коньковые «полтинники», а в Лейк-Плэсид они не поедут. Так что либо сейчас, либо до следующего сезона. Соперницы и соперники — очень серьёзные, но так и во всех предыдущих гонках было. Вперёд. ребята!

🥇⛸️ 13:00: Фигурное катание, Гран-при России, финал

Интрига: будет ли битва квад-выбросов?

Самая захватывающая борьба в российской фигурке выходит на новый уровень. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский стабильно на каждом старте заходят на четверной выброс. На чемпионате России именно он принёс подопечным Станислава Морозова титул. Но и Анастасия Мишина/Александр Галлямов не отстают — и тоже, кажется, готовы, удивить публику ультра-си.

В танцах на льду также заранее можно предугадать победителей и серебряных призёров — Александра Степанова/Иван Букин и Василиса Кагановская/Максим Некрасов свои лидирующие позиции вряд ли готовы отдать. Так что основная борьба будет за бронзу, на которую претендуют как минимум три пары.

🏒 14:30: «Металлург» Магнитогорск — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 марта 2026, воскресенье. 14:30 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Трактор» впервые в сезоне обыграть «Магнитку»?

Тяжело даётся «Магнитке» финиш регулярного сезона. Задачу по выходу в плей-офф они давно выполнили, возглавляют турнирную таблицу и теперь маются в ожидании кубковых заруб. Могут себе позволить расслабиться и не слишком стараться. У «Трактора» же другая ситуация – шестое место ещё не гарантировано, а в последних четырёх матчах было четыре поражения, включая два с сухим счётом. Может, хотя бы «Магнитка» станет хорошим раздражителем, которую челябинцы в этом сезоне ещё ни разу не обыгрывали?

С голами у команды Корешкова сейчас туго: Видео ЦСКА с минимальным счётом победил «Трактор»

⚽️ 14:30: «Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала, РПЛ, 20-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Евсеев идёт к третьей победе подряд?

У Махачкалы всё слишком здорово после возобновления сезона. Сначала на своём поле победили «Рубин» и выскочили из зоны переходных матчей, а потом хлопнули «Ростов» в Кубке России и теперь сыграют с «Зенитом». Дальше выезд в Самару, где их ждёт матч с «Крыльями». У команды Магомеда Адиева не всё так здорово: разгром от «Динамо» наверняка в памяти до сих пор. Да, в середине недели удалось реабилитироваться в Кубке, однако форма команды всё ещё вызывает вопросы. И Махачкала в этом противостоянии точно не аутсайдер.

🎯🎦 15:30: Биатлон, Кубок мира, этап 7, эстафета, женщины, 4x6 км

📺 Гонка с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: Швеция борется за Кубок наций

Шведские биатлонистки следуют по пятам за француженками — они уступают Франции в Кубке наций 250 очков. Это немного. И женская эстафета в Контиолахти может помочь шведкам догнать соперниц и впервые в истории выиграть командный трофей. Сейчас для этого сёстрам Эберг и Ко нужно быть рядом или выше звёздной французской сборной. Справятся ли они с этой задачей? Покажет гонка!

⚽️ 17:00: «Рубин» — «Краснодар», РПЛ, 20-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто лучше справится с морозом?

Накануне встречи появилась информация, что «Краснодар» не хочет лететь в Казань из-за аномальных морозов. Но до города они всё-таки добрались. А перед матчем главный арбитр будет принимать решение о целесообразности проведения встречи с учётом погоды. Температура может опуститься до -15℃. Понятно, что «Рубин» едва ли нацелен на перенос, так как мороз может помочь им в противостоянии с действующими чемпионами. У «Краснодара» же, помимо чемпионата, ещё и кубковые встречи. Так что график плотный. Однако едва ли они захотят рисковать своими лидерами в таких погодных условиях.

🎯 18:55: Биатлон, Кубок мира, этап 7, масс-старт, мужчины, 15 км

Интрига: кто помешает Эрику Перро?

Лидер мужской сборной Франции продолжает путь к «Большому хрустальному глобусу». Он — главный фаворит масс-старта в Контиолахти. Уверенная победа француза в индивидуальной гонке разбила предположения о спаде его формы после Олимпиады-2026. Эрик готов биться за каждую медаль. Вопрос лишь в том, кто сможет ему помешать в этом?

⚽️ 19:30: ЦСКА — «Динамо» Москва, РПЛ, 20-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Гусев снова всех удивит?

Когда «Динамо» заколотило четыре «Крыльям» – это посчитали стечением обстоятельств. Но когда пять получили спартаковцы, то у нас рисуется тенденция. При Гусеве действительно появилось разнообразие в атаке, а футболисты явно раскрепостились, в чём они признаются в интервью. ЦСКА после поражения в Грозном приобрёл уверенность, победив в домашнем матче «Краснодар». Так что нас ждёт действительно классное противостояние, однако главная интрига – удивит ли снова общественность тренерский штаб «Динамо». Не исключено, что команда даже из середины таблицы сможет повлиять на борьбу за медали.

🏒 21:00: «Колорадо Эвеланш» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 08 марта 2026, воскресенье. 21:00 МСК Колорадо Эвеланш Денвер Не начался Миннесота Уайлд Сент-Пол Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто продолжит победную серию?

«Колорадо» добился волевой победы над «Далласом», отыгравшись на последних секундах, а затем дожав «звёзд» по буллитам, и продлил свою победную серию до пяти матчей. У «Миннесоты» удачная полоса покороче, но добыты победы над непростыми соперниками – «Тампой» и «Вегасом». Чья же серия прервётся?

⚽️ 21:00: «Бенфика» — «Порту», Примейра, 25-й тур

Интрига: «Порту» отцепит Моуринью от чемпионской гонки?

Между «Порту» и «Бенфикой» расстояние в семь очков после 24 туров. «Драконы» занимают первое место в чемпионате Португалии, команда Жозе Моуринью — третья. И в случае поражения в предстоящей встрече «Бенфика» уже вряд ли вернётся в гонку за золото. А у «Порту» есть шанс отцепить конкурента, после чего разобраться и со «Спортингом».

🏀 22:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Нью-Йорк Никс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: битва двух суперклубов

«Лейкерс» за последние шесть лет проиграл «Никс» лишь два из пяти матчей на домашнем паркете. Леброн, Дончич и Ривз в строю и постепенно уже думают о битвах в плей-офф. Правда, у «Нью-Йорка» тоже очень солидные звёзды в составе. Чем завершится встреча двух суперклубов в НБА?

⚽️ 22:45: «Милан» — «Интер», Серия А, 28-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: интрига в борьбе за золото Серии А окончательно умрёт?

«Интер» оказался самым стабильным клубом Серии А. После 27 туров миланцы оторвались от всех, расстояние между ними и «Миланом» — 10 очков. И в случае победы в дерби команда Кристиана Киву де-факто может праздновать чемпионство. Добраться до «Интера» будет почти нереально. Но, конечно, «Милан» планирует не только отсрочить празднования конкурента, а ещё и постараться догнать их. Отыграть семь очков за 10 туров до финиша ещё реально.