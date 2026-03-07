Топ-события в Женский день: дерби ЦСКА — «Динамо», гонка Формулы-1, хоккей, теннис и UFC

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».
Посмотреть все события 8 марта в Матч-центре
- ⚽️ 0:30: «Ди-Си Юнайтед» — «Интер Майами», МЛС
- 🏒 1:30: «Питтсбург Пингвинз» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ
- 🎾 1:30*: Мирра Андреева (Россия, 8) — Солана Сьерра (Аргентина), Индиан-Уэллс, второй круг
- 🏒 3:00: «Лос-Анджелес Кингз» — «Монреаль Канадиенс», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏒 3:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏀 4:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА
- 🎾 6:30*: Даниил Медведев (Россия, 11) — Алехандро Табило (Чили), Индиан-Уэллс, второй круг
- 🏎 7:00: Формула-1, Гран-при Австралии, этап 1, гонка
- 👊 7:00*: Макс Холлоуэй (США) — Чарльз Оливейра (Бразилия), UFC 326
- 🎿 7:30: Лыжные гонки, чемпионат России, масс-старт, мужчины, 50 км
- ⚽️ 12:00: «Оренбург» — «Зенит», РПЛ, 20-й тур
- 🎿 12:30: Лыжные гонки, Кубок мира, этап 9, классический стиль, женщины и мужчины, 10 км
- 🥇⛸️ 13:00: Фигурное катание, Гран-при России, финал
- 🏒 14:30: «Металлург» Магнитогорск — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ
- ⚽️ 14:30: «Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала, РПЛ, 20-й тур
- 🎯🎦 15:30: Биатлон, Кубок мира, этап 7, эстафета, женщины, 4x6 км
- ⚽️ 17:00: «Рубин» — «Краснодар», РПЛ, 20-й тур
- 🎯 18:55: Биатлон, Кубок мира, этап 7, масс-старт, мужчины, 15 км
- ⚽️ 19:30: ЦСКА — «Динамо» Москва, РПЛ, 20-й тур
- 🏒 21:00: «Колорадо Эвеланш» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ
- ⚽️ 21:00: «Бенфика» — «Порту», Примейра, 25-й тур
- 🏀 22:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Нью-Йорк Никс», регулярный чемпионат НБА
- ⚽️ 22:45: «Милан» — «Интер», Серия А, 28-й тур
Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.
Время в материале указано по Москве.
⚽️ 0:30: «Ди-Си Юнайтед» — «Интер Майами», МЛС
Интрига: «Интер Майами» одержит вторую победу в сезоне?
«Интер Майами» одержал одну победу и потерпел одно поражение на старте сезона МЛС. Впереди — выезд в Вашингтон. «Ди-Си Юнайтед» также набрал три очка в двух турах. Однако с июня 2023-го команда ни разу не обыгрывала «Интер Майами». Продолжится ли удачная серия для клуба из Флориды?
🏒 1:30: «Питтсбург Пингвинз» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: что покажет «Питтсбург» без Малкина и Кросби?
Сидни Кросби на травме ещё несколько недель, а Евгений Малкин получил дисквалификацию на пять матчей за удар по горлу Расмусу Далину. Всё это очень невовремя для «Питтсбурга», который и так проиграл последние две встречи, а теперь рискует ухудшить своё турнирное положение. Справится ли команда с таким ударом, как потеря сразу двух главных звёзд?
🎾 1:30*: Мирра Андреева (Россия, 8) — Солана Сьерра (Аргентина), Индиан-Уэллс, второй круг
💬 Матч с текстовой трансляцией
*Время матча может измениться и будет уточнено
Интрига: как Мирра Андреева начнёт защиту титула в Индиан-Уэллсе?
Первая ракетка России Мирра Андреева приступает к защите прошлогоднего титула в Индиан-Уэллсе. На старте розыгрыша-2026 ей в соперницы досталась 65-я ракетка мира — аргентинка Солана Сьерра, которая на три года её старше. Девушки ранее друг с другом не играли. Будущая победительница матча сразится в третьем круге с кем-то из пары Катержина Синякова — Лейла Фернандес.
🏒 3:00: «Лос-Анджелес Кингз» — «Монреаль Канадиенс», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: будет ли «Лос-Анджелес» биться за плей-офф?
«Лос-Анджелес» месяц назад выменял из «Рейнджерс» Артемия Панарина, но потом уволил главного тренера за неудовлетворительные результаты, в дедлайн расстался с Кори Перри, а Андрей Кузьменко перенёс операцию и пропустит остаток сезона. Продолжит ли команда борьбу за место в восьмёрке, от которой её отделяют всего три очка?
🏒 3:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: возобновит ли Кучеров борьбу за «Арт Росс»?
В феврале Никита Кучеров набрал такой мощный ход, что всерьёз угрожал лидерству Коннора Макдэвида в гонке бомбардиров и подвинул на третье место Натана Маккиннона. Но в последнее время сбавил обороты, за четыре матча он сделал только две передачи и уже отстаёт от капитана «Эдмонтона» на 10 очков. Начнёт ли Никита возрождать интригу?
🏀 4:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА
Интрига: серия Гилджес-Александера продолжится?
Со 2 ноября 2024 года лидер «Оклахомы» Гилджес-Александер набирал как минимум 20 очков в каждой из игр НБА. 124 матча кряду! Шею осталось провести всего две такие встречи, чтобы догнать легендарного Уилта Чемберлена, который удерживает данный рекорд в лиге. Удастся ли действующему MVP продлить свою серию в игре с «Голден Стэйт»?
🎾 6:30*: Даниил Медведев (Россия, 11) — Алехандро Табило (Чили), Индиан-Уэллс, второй круг
💬 Матч с текстовой трансляцией
*Время матча может измениться и будет уточнено
Интрига: получится ли у Медведева удачно стартовать в Индиан-Уэллсе после приключений в Дубае?
Даниил Медведев на прошлой неделе завоевал титул в Дубае, но добираться до Калифорнии ему и товарищам по сборной России Карену Хачанову и Андрею Рублёву пришлось с приключениями. В итоге теннисисты всё же добрались до Калифорнии, но как это скажется на стартовом матче — вопрос. Тем более Даниилу в соперники достался непростой чилиец Алехандро Табило. Теннисисты ранее друг с другом не играли, однако отметим, что Табило — левша, а с ними у Медведева в матчах не всегда всё бывает гладко. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Себастьян Баэс — Иржи Легечка.
🏎 7:00: Формула-1, Гран-при Австралии, этап 1, гонка
Интрига: умчится ли Расселл в сторону чемпионского доминирования?
По итогам квалификации Гран-при Австралии определён фаворит как гонки в Мельбурне, так и всей стартовой части сезона. Лидер «Мерседеса» Джордж Расселл убедительно завоевал поул-позишен и теперь уже официально стал главным претендентом на чемпионское звание. Сможет ли с ним как следует побороться молодой напарник Андреа Кими Антонелли? Как далеко окажутся «Ред Булл», «Феррари» и «Макларен»? Что у всех будет с надёжностью? И самое главное: насколько адекватно будут смотреться гонки, в которых нужно постоянно, даже на прямых, подзаряжать батарею силовой установки? С нетерпением ждём старта и первых кругов.
👊 7:00*: Макс Холлоуэй (США) — Чарльз Оливейра (Бразилия), UFC 326
*Время боя может измениться и будет уточнено
Интрига: бой за пояс BMF
Конечно, у пояса BMF и близко нет того же статуса, что у полноценных титулов UFC. Но это всегда интересные бои, и новый титульник BMF вряд ли станет исключением: ведь в нём будут выступать Макс Холлоуэй, который давно ассоциируется с максимальной зрелищностью, и Чарльз Оливейра, удерживающий рекорд лиги по бонусам. Оба бойца максимально мотивированы, ведь в случае победы теоретически можно будет претендовать и на полноценный титул. В любом случае нас ждёт яркий поединок, который вряд ли дойдёт до судейского решения.
🎿 7:30: Лыжные гонки, чемпионат России, масс-старт, мужчины, 50 км
Интрига: кто выскочит на трассу под ноги лыжникам?
Женский «полтинник» в Южно-Сахалинске превратился в гонку на выживание: спортсменки пытались по сугробам убежать от соперниц, собак и бились с неработающими креплениями. Во время мужского «полтинника» обещают ещё более сильный снегопад, крепления могут так же подмерзать, но предсказать появление животных на трассе просто невозможно. Если без форс-мажоров, то до финиша должны дотерпеть пять-шесть лыжников, а там уж – кто окажется резче.
⚽️ 12:00: «Оренбург» — «Зенит», РПЛ, 20-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: отберёт ли «Оренбург» очки у претендентов на чемпионство?
«Оренбург» и «Зенит» 15 раз встречались во всех турнирах, и всего дважды будущие хозяева отбирали очки у соперника. В последний раз это случилось в 2023 году, когда команда Давида Деограсии победила со счётом 3:1. В этот раз у всех достаточно мотивации – вице-чемпионам нельзя терять очки, учитывая интенсивную гонку с «Краснодаром», как и оренбуржцам, которые толкаются в нижней части таблицы и стремятся сохраниться в элите. Всего раз при Ильдаре Ахметзянове команда пропустила два мяча. Так что петербуржцам точно не будет просто.
🎿 12:30: Лыжные гонки, Кубок мира, этап 9, классический стиль, женщины и мужчины, 10 км
Интрига: смогут ли Непряева и Коростелёв побороться за медали?
Пожалуй, классические разделки в Лахти будут последним шансом для россиян Дарьи Непряевой и Савелия Коростелёва побороться за медали в текущем сезоне Кубка мира. В Драммене будут только спринты, в Хольменколлене — коньковые «полтинники», а в Лейк-Плэсид они не поедут. Так что либо сейчас, либо до следующего сезона. Соперницы и соперники — очень серьёзные, но так и во всех предыдущих гонках было. Вперёд. ребята!
🥇⛸️ 13:00: Фигурное катание, Гран-при России, финал
Интрига: будет ли битва квад-выбросов?
Самая захватывающая борьба в российской фигурке выходит на новый уровень. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский стабильно на каждом старте заходят на четверной выброс. На чемпионате России именно он принёс подопечным Станислава Морозова титул. Но и Анастасия Мишина/Александр Галлямов не отстают — и тоже, кажется, готовы, удивить публику ультра-си.
В танцах на льду также заранее можно предугадать победителей и серебряных призёров — Александра Степанова/Иван Букин и Василиса Кагановская/Максим Некрасов свои лидирующие позиции вряд ли готовы отдать. Так что основная борьба будет за бронзу, на которую претендуют как минимум три пары.
🏒 14:30: «Металлург» Магнитогорск — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: сможет ли «Трактор» впервые в сезоне обыграть «Магнитку»?
Тяжело даётся «Магнитке» финиш регулярного сезона. Задачу по выходу в плей-офф они давно выполнили, возглавляют турнирную таблицу и теперь маются в ожидании кубковых заруб. Могут себе позволить расслабиться и не слишком стараться. У «Трактора» же другая ситуация – шестое место ещё не гарантировано, а в последних четырёх матчах было четыре поражения, включая два с сухим счётом. Может, хотя бы «Магнитка» станет хорошим раздражителем, которую челябинцы в этом сезоне ещё ни разу не обыгрывали?
⚽️ 14:30: «Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала, РПЛ, 20-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: Евсеев идёт к третьей победе подряд?
У Махачкалы всё слишком здорово после возобновления сезона. Сначала на своём поле победили «Рубин» и выскочили из зоны переходных матчей, а потом хлопнули «Ростов» в Кубке России и теперь сыграют с «Зенитом». Дальше выезд в Самару, где их ждёт матч с «Крыльями». У команды Магомеда Адиева не всё так здорово: разгром от «Динамо» наверняка в памяти до сих пор. Да, в середине недели удалось реабилитироваться в Кубке, однако форма команды всё ещё вызывает вопросы. И Махачкала в этом противостоянии точно не аутсайдер.
🎯🎦 15:30: Биатлон, Кубок мира, этап 7, эстафета, женщины, 4x6 км
📺 Гонка с бесплатной видеотрансляцией
Интрига: Швеция борется за Кубок наций
Шведские биатлонистки следуют по пятам за француженками — они уступают Франции в Кубке наций 250 очков. Это немного. И женская эстафета в Контиолахти может помочь шведкам догнать соперниц и впервые в истории выиграть командный трофей. Сейчас для этого сёстрам Эберг и Ко нужно быть рядом или выше звёздной французской сборной. Справятся ли они с этой задачей? Покажет гонка!
⚽️ 17:00: «Рубин» — «Краснодар», РПЛ, 20-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: кто лучше справится с морозом?
Накануне встречи появилась информация, что «Краснодар» не хочет лететь в Казань из-за аномальных морозов. Но до города они всё-таки добрались. А перед матчем главный арбитр будет принимать решение о целесообразности проведения встречи с учётом погоды. Температура может опуститься до -15℃. Понятно, что «Рубин» едва ли нацелен на перенос, так как мороз может помочь им в противостоянии с действующими чемпионами. У «Краснодара» же, помимо чемпионата, ещё и кубковые встречи. Так что график плотный. Однако едва ли они захотят рисковать своими лидерами в таких погодных условиях.
🎯 18:55: Биатлон, Кубок мира, этап 7, масс-старт, мужчины, 15 км
Интрига: кто помешает Эрику Перро?
Лидер мужской сборной Франции продолжает путь к «Большому хрустальному глобусу». Он — главный фаворит масс-старта в Контиолахти. Уверенная победа француза в индивидуальной гонке разбила предположения о спаде его формы после Олимпиады-2026. Эрик готов биться за каждую медаль. Вопрос лишь в том, кто сможет ему помешать в этом?
⚽️ 19:30: ЦСКА — «Динамо» Москва, РПЛ, 20-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: Гусев снова всех удивит?
Когда «Динамо» заколотило четыре «Крыльям» – это посчитали стечением обстоятельств. Но когда пять получили спартаковцы, то у нас рисуется тенденция. При Гусеве действительно появилось разнообразие в атаке, а футболисты явно раскрепостились, в чём они признаются в интервью. ЦСКА после поражения в Грозном приобрёл уверенность, победив в домашнем матче «Краснодар». Так что нас ждёт действительно классное противостояние, однако главная интрига – удивит ли снова общественность тренерский штаб «Динамо». Не исключено, что команда даже из середины таблицы сможет повлиять на борьбу за медали.
🏒 21:00: «Колорадо Эвеланш» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: кто продолжит победную серию?
«Колорадо» добился волевой победы над «Далласом», отыгравшись на последних секундах, а затем дожав «звёзд» по буллитам, и продлил свою победную серию до пяти матчей. У «Миннесоты» удачная полоса покороче, но добыты победы над непростыми соперниками – «Тампой» и «Вегасом». Чья же серия прервётся?
⚽️ 21:00: «Бенфика» — «Порту», Примейра, 25-й тур
Интрига: «Порту» отцепит Моуринью от чемпионской гонки?
Между «Порту» и «Бенфикой» расстояние в семь очков после 24 туров. «Драконы» занимают первое место в чемпионате Португалии, команда Жозе Моуринью — третья. И в случае поражения в предстоящей встрече «Бенфика» уже вряд ли вернётся в гонку за золото. А у «Порту» есть шанс отцепить конкурента, после чего разобраться и со «Спортингом».
🏀 22:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Нью-Йорк Никс», регулярный чемпионат НБА
Интрига: битва двух суперклубов
«Лейкерс» за последние шесть лет проиграл «Никс» лишь два из пяти матчей на домашнем паркете. Леброн, Дончич и Ривз в строю и постепенно уже думают о битвах в плей-офф. Правда, у «Нью-Йорка» тоже очень солидные звёзды в составе. Чем завершится встреча двух суперклубов в НБА?
⚽️ 22:45: «Милан» — «Интер», Серия А, 28-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: интрига в борьбе за золото Серии А окончательно умрёт?
«Интер» оказался самым стабильным клубом Серии А. После 27 туров миланцы оторвались от всех, расстояние между ними и «Миланом» — 10 очков. И в случае победы в дерби команда Кристиана Киву де-факто может праздновать чемпионство. Добраться до «Интера» будет почти нереально. Но, конечно, «Милан» планирует не только отсрочить празднования конкурента, а ещё и постараться догнать их. Отыграть семь очков за 10 туров до финиша ещё реально.