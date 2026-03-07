Как обидно «Балтика» упустила победу! «Ростов» снял сезонное проклятие и спасся. Видео

Команда Талалаева сравнялась по очкам с ЦСКА, но у москвичей — встреча в запасе. А дончане уже в топ-10 благодаря голу Роналдо на 90+4-й.

«Ростов» и «Балтика» начали 2026 год в Мир РПЛ неудачно. Южане уступили в 19-м туре «Краснодару» (1:2), а калининградцы в скандальной встрече проиграли «Зениту» (0:1). В очном матче оба клуба стремились к решению своих задач: для «Балтики» было бы неплохо обойти ЦСКА, для «Ростова» – оторваться от зоны стыков.

Старт первого тайма немного удивил. «Ростов» поджал «Балтику», хотя команда Джонатана Альбы в нынешнем сезоне не очень любит доминировать в своих встречах. Как и калининградцы, южане предпочитают вертикальный, контратакующий стиль. А тут «Ростов» помчался давить гостей. Удивительный контраст: в прошлом туре «Балтика» здорово смотрелась в Санкт-Петербурге с «Зенитом». Здесь же команда Андрея Талалаева (пропустил ещё один матч из-за дисквалификации) была робкой на старте.

Логичный итог – гол «Ростова». На 13-й минуте Умар Сако среагировал на отскок после углового и с близкой дистанции вогнал мяч в сетку ворот «Балтики». Но куда же без VAR? 20-й тур снова открылся с проверки. Ассистенты рассмотрели офсайд у форварда «Ростова» Егора Голенкова, закрывшего (как посчитали судьи) обзор последнему игроку «Балтики». Казарцев сам сбегал к монитору, изменил решение и лишил ростовчан первого забитого мяча после углового в сезоне-2025/2026. Нет сомнений, что эпизод станет обсуждаемым.

Проверка на офсайд Фото: кадр из трансляции

К середине тайма «Балтика» взяла контроль над матчем себе. Калининградцы действовали увереннее, рисовали комбинации и подбирались к воротам Рустама Ятимова. И один из эпизодов уже в концовке стал результативным. На 40-й минуте Максим Петров совершил классный заброс в штрафную на Мингияна Бевеева, тот в касание скинул мяч во вратарскую, а набежавший Брайан Хиль завершил атаку – 1:0. 11-й мяч для форварда в нынешнем сезоне. Он сравнялся по голам с лидирующим в гонке бомбардиров Алексеем Батраковым.

После перерыва «Балтика» не форсировала атаки. «Ростов» же пытался отыграться: основным оружием стали забросы и навесы. Однако гости успешно справлялись с угрозами. Естественно, не без помощи фолов. «Балтика» не стесняется срывать темп частыми нарушениями – это же произошло и в прошедшей встрече.

Иронично, что как раз фол почти привёл к проблемам для команды Талалаева. На 76-й минуте Кевин Андраде ударил по ноге в своей штрафной Виктора Мелёхина. Казарцев без раздумий указал на «точку». Вопросов к решению судьи на этот раз не может быть. Алексей Миронов в третьем туре подряд оказался у 11-метровой отметки. Но если «Рубину» и «Краснодару» он забил, то на этот раз… запустил мяч куда-то на второй ярус. Прямо в стиле Серхио Рамоса. Упущен отличный шанс сравнять счёт!

У «Ростова» оставалось ещё около 20 минут на камбэк. Время шло, на таймере была уже 90+3-я минута. Хозяева заработали угловой, с которых, как мы помним, они в нынешнем сезоне не забивали. Однако сегодня этой серии наступил конец. Если мяч Сако судья Казарцев отменил, то Роналдо забил чистейший гол после навеса с правого угла. 1:1!

«Балтика» осталась без важной победы. Хотя по набранным очкам калининградцы сравнялись с идущим четвёртым ЦСКА, у москвичей есть матч в запасе. «Ростов» же поднялся на 10-е место: ничья с «Балтикой» – вполне приемлемый результат для команды.