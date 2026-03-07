Фактурная битва аутсайдеров! «Пари НН» выиграл, а «Сочи» пора готовиться к Первой лиге?

«Пари НН» и «Сочи» перед стартом 20-го тура Мир РПЛ располагались в зоне прямого вылета. И если нижегородцы в случае победы выбирались выше 15-го места, то сочинцы при любых раскладах оставались последними. Однако потеря очков становилась для команды Игоря Осинькина почти катастрофической. Как рассчитывать на спасение, если не побеждать прямого конкурента?

На протяжении всего сезона эксперты ругают тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского. Претензия – чрезмерная вера в свой стиль и идеи. Мол, футбол нижегородцев «трудный» для клуба, борющегося за спасение. И подбора игроков в «Пари НН». Вопросы к Шпилевскому действительно есть (и их много). Однако в прошедшем матче эта критика была бы не оправданна.

На протяжении большей части встречи «Пари НН» полностью контролировал её ход. За первые полчаса хозяева создали моментов минимум на один забитый мяч. Но количество переросло в качество только на 34-й минуте. Новичок «Пари НН» Адриан Бальбоа нанёс классный удар головой после подачи от Луки Вешнера Тичича. 32-летний уругваец забил свой дебютный мяч в РПЛ.

Следом «Пари НН» отличился ещё. Правда, отправивший мяч в ворота «Сочи» Ренальдо Сефас сделал это из офсайда. Однако за команду Игоря Осинькина стало тревожно. Неужели не будет борьбы, а южане начнут думать о Первой лиге почти за три месяца до финиша сезона?

На второй тайм «Пари НН» снова вышел заряженным. Футболисты «Сочи» же действовали не так инициативно. Хотя именно гостям был нужен ответный мяч. Но второй гол во встрече снова забили нижегородцы. После быстрой атаки «Пари НН» Тичич оказался с мячом у чужой штрафной абсолютно один. После этого он приложился по воротам – небольшой рикошет – Дёгтев оказался бессилен. 2:0.

Интрига до конца встречи могла уже и не зажечься. Но веселее матч сделал Илья Кирш. Новичок «Пари НН» на 79-й минуте снёс в подкате форварда «Сочи» Захара Фёдорова. Мартин Крамарич подошёл к «точке» и переиграл Никиту Медведева.

В концовке гости пытались найти ещё один шанс. Однако настоящего штурма у «Сочи» не вышло. Грусть. Сочинцы разгромно уступили «Пари НН» по голевым моментам – 1:7 (и тот единственный – пенальти). Поражение получилось закономерным. Нижегородцы после важнейшей победы поднялись на 14-е место и покинули зону вылета. «Сочи» же теперь отстаёт от спасительной строчки уже на восемь очков. Теперь остаться в РПЛ команде Осинькина поможет только чудо.