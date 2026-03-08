Тренер-герой ЧМ-2022 ушёл за 3 месяца до чемпионата мира! Реграги допёк скандальный финал

Из сборной Марокко – главной сенсации предыдущего чемпионата мира – ушёл Валид Реграги. Тот самый тренер, под руководством которого «атласские львы» потрясли мир победами над Испанией и Португалией и долетели до полуфинала ЧМ-2022. Реграги подал в отставку всего за три месяца до старта на ЧМ-2026. Редчайший случай! Последним для 50-летнего специалиста матчем во главе национальной команды стал скандальный январский финал Кубка Африки, в котором марокканцы уступили Сенегалу (0:1).

Сборная Марокко под руководством Реграги превратилась в топовую. К началу нынешнего года поднялась на восьмое место в рейтинге ФИФА – это лучший результат за всю её историю. Перед стартом на домашнем Кубке Африки у «атласских львов» была победная серия из 18 встреч. Это, между прочим, мировой рекорд. В октябре прошлого года команда Реграги превзошла достижения сборных Испании и Германии, выигрывавших 15 раз подряд. Серия марокканцев продлилась в 1-м туре Кубке Африки после того, как хозяева одолели Коморские острова (2:0). Прервала её только ничья с Мали (1:1) в следующем туре.

Сейчас уже как-то забылось, но и сам Реграги возглавил сборную Марокко всего за три месяца до начала ЧМ-2022, сменив Вахида Халилходжича. Тем не менее быстро поставил команде свой футбол. На том чемпионате мира марокканцы прошли групповой этап без поражений, выиграв сильную группу с Хорватией, Бельгией и Канадой, а затем пошумели в плей-офф. Только в полуфинале уступили сборной Франции со счётом 0:2.

После этого команда Реграги успешно прошла квалификацию к ЧМ-2026. Выиграла в своей отборочной группе все восемь матчей и получила прямую путёвку на чемпионат мира. Выдала рекордную победную серию. Стала сильнее, в том числе из-за натурализации Браима Диаса. Атакующий полузащитник «Реала» казался крутым усилением для Марокко перед домашним Кубком Африки. Собственно, он таковым и был до финала с Сенегалом. Диас – лучший бомбардир турнира с пятью голами.

Валид Реграги в финале Кубка Африки с Сенегалом Фото: DeFodi via Getty Images

Сборная Марокко на Кубке Африки и после ничьей с Мали продолжала ломать одного соперника за другим. Завершила групповой этап победой над Замбией (3:0), в 1/8 финала переиграла Танзанию (1:0), в четвертьфинале – Камерун (2:0), а в полуфинале – Нигерию (0:0, 4:2 пен.). Реграги шёл со своей командой к долгожданному трофею. Марокканцы единственный раз в истории завоевали Кубок Африки в 1976 году, и страна мечтала повторить тот успех на домашнем турнире.

Выдающееся выступление на ЧМ-2022 сделало Реграги (родившегося и выросшего во Франции) национальным героем, а победа на Кубке Африки, наверное, превратила бы его в самого популярного человека в Марокко. Сам Валид удивил ещё до старта турнира, пообещав, что покинет сборную, если она не возьмёт золото. В итоге тренера и его футболистов придавило ответственностью. В решающих встречах марокканцы не выглядели командой, которой принадлежит мировой рекорд по победам. А в финале хозяев не вытащил и судья Градел Мбилизи из ДР Конго. События той игры вы, скорее всего, ещё не забыли: назначенный в пользу хозяев пенальти в концовке второго тайма, уход сборной Сенегала в знак протеста и возвращение на поле, кошмарная «паненка» от Диаса и победный гол Папа Гейе на 94-й минуте.

Впрочем, комментарий Реграги после финала не выглядел как прощание.

«Если оглянуться на сегодняшний матч, то представленный нами образ Африки был позорным, – сказал Валид. – Когда тренер просит своих игроков покинуть поле… Как я уже говорил, нужно уметь и проигрывать, и побеждать. То, как сегодня повёл себя Пап Тиав, не делает чести Африке. Это не слишком достойно. Но ничего страшного, он – чемпион Африки, поэтому имеет право говорить всё, что хочет.

Футбол бывает жесток. Случившееся прискорбно для марокканского народа. Для некоторых из нас, в том числе и для меня, это была главная возможность в жизни. Мы поздравляем Сенегал, они молодцы. А мы продолжим работать. Марокко вернётся сильнее».

Марокканские журналисты писали, что Реграги попросил команду простить Диаса за промах с пенальти. Тренер понимал: если атмосферу не наладить, это отразится на выступлении сборной на ЧМ-2026. Тем не менее сам Валид если и поедет на чемпионат мира, то в качестве зрителя. Уже в начале февраля Foot Mercato сообщил: Реграги всё же решил подать в отставку. В марокканской федерации, очевидно, не хотели расставаться с ним и поначалу категорически опровергали опубликованную информацию. Но тренера, чувствовавшего себя измотанным после Кубка Африки, никто не переубедил. Хотя официально об уходе Валида объявили только сейчас, месяц спустя, когда отыскали ему замену.

Marca рассказывала, что руководители марокканской федерации вели переговоры с Хави. Однако экс-тренер «Барселоны» не хотел возглавлять команду перед ЧМ-2026, поскольку у него будет мало времени для подготовки и выстраивания игры. В то же время Хави не против обсудить сотрудничество после турнира. Он выразил готовность вести сборную к домашнему ЧМ-2030, который, помимо Марокко, примут Испания и Португалия. Назывались также другие кандидатуры. В частности, экс-игрок «Порту» и «Осера» Тарик Сектиуи. Как тренер он взял с национальной командой бронзу на Олимпиаде-2024, а кроме того, выиграл чемпионат африканских наций (турнир, на котором сборные составлены только из игроков, выступающих в своих лигах) и Кубок арабских наций – 2025.

Тем не менее на ЧМ-2026 сборную Марокко повезёт не Сектиуи, а Мохамед Уаби. Для большинства болельщиков этот 49-летний специалист – абсолютный ноунейм. Уаби, как и Реграги, – марокканец только по корням. Он родился в Бельгии, вырос и получил образование в Брюсселе. Учился на педагога. Сам Мохамед не играл, но любовь к футболу привела его в профессию. Уаби начал тренировать ещё в 1997-м в возрасте 20 лет в любительской команде «Маккаби Брюссель». А в начале 2000-х попал в академию топ-клуба страны – «Андерлехта».

Представление Мохамеда Уаби Фото: Королевская футбольная федерация Марокко

Уаби постепенно поднимался вверх по карьерной лестнице. Работал с юношами «Андерлехта», потом тренировал молодёжку. Некоторое время был ассистентом Бесника Хаси в первой команде брюссельского клуба. А в марте 2022-го Мохамеда позвали в сборную Марокко U20. В прошлом году на молодёжном чемпионате мира Уаби сотворил с марокканцами настоящую сенсацию. Сначала его команда выиграла группу с Мексикой, Испанией и Бразилией, а в плей-офф победила Южную Корею (2:1), США (3:1), в полуфинале – Францию (1:1, 5:4 пен.) и в финале – Аргентину (2:0). Сборная Марокко взяла золото, так что Мохамед в какой-то степени даже переплюнул Реграги.

«Это назначение – не просто изменение, а стратегический подход. Благодаря назначению Мохамеда Уаби и найму высококлассных специалистов мы ежедневно повышаем наши стандарты и уровень в рамках проекта «Марокко-2030». Это мотивирующий горизонт для нас. Наша цель – закрепить свои позиции среди лучших команд мира и добиться ожидаемых результатов с лета нынешнего года по 2030-й», – объяснил выбор федерации в пользу Уаби её президент Фаузи Лекьи.

Единственный заметный недостаток нового главного тренера сборной Марокко – отсутствие опыта самостоятельной работы на высоком уровне. Готов ли Уаби управлять Диасом и другими звёздами команды? ЧМ-2026 покажет. А что касается будущего Реграги, то, по данным Foot Mercato, он планирует продолжить карьеру в Европе и ведёт переговоры с клубами из Англии и Испании. По этой причине Валид уже отклонил предложения из Саудовской Аравии.

Герой ЧМ-2022 не был известен как клубный тренер, но он выигрывал чемпионские титулы в Марокко с ФЮС и «Видадом», а также чемпионат Катара с «Аль-Духаилем». Более того, тот же «Видад» под его руководством победил в африканской Лиге чемпионов. С таким профайлом Реграги наверняка найдёт себе работу в топ-лиге Европы.