Самый запутанный трансфер зимы в РПЛ. Игрок застрял между Россией и Колумбией!

В заявке «Ахмата» на вторую часть сезона в графе «нападающие» значатся пять человек на официальном сайте РПЛ – Георгий Мелкадзе, Мохамед Конате, Йошан Валойс, Брайан Мансилья и Максим Самородов. По факту только трое — классические центрфорварды, а аргентинец и казахстанец всё же вингеры. В первом для команды Станислава Черчесова официальном матче 2026 года на позиции нападающего вышел в основе Мелкадзе. В компенсированное время его заменил Конате. А вот зимнего новичка Валойса вообще не оказалось в составе из 22 игроков, несмотря на то что 21-летний легионер выглядел многообещающим подписанием клуба из Грозного. Йошан – второй бомбардир чемпионата Колумбии прошедшего сезона, забивший 10 голов в 19 встречах. И сыграет ли вообще молодой талант за «Ахмат», пока непонятно.

Грозненский клуб объявил о переходе Валойса из «Депортиво Пасто» ещё 25 января. Было подтверждено, что контракт с нападающим подписан до лета 2029 года. Transfermarkt тоже внёс его фамилию в список состоявшихся трансферов – называлась сумма сделки между клубами в размере € 1 млн. Йошан, получив добро от «Депортиво Пасто», отправился на сборы «Ахмата» в Турцию. Более того, поучаствовал в середине февраля в двух спаррингах команды Черчесова на сборах – с «Барсом» из Кыргызстана и АГМК из Узбекистана. В первом сыграл тайм, а во втором – полчаса. Правда, отметить дебют в «Ахмате» голом или голевой передачей у Валойса не получилось.

Зато Йошан успел рассказать для «Чемпионата», почему решил продолжить карьеру в Грозном.

«Приехать в Россию было нашим совместным решением с агентом. Мы посчитали «Ахмат» подходящим местом для моего дальнейшего роста как футболиста. Всё-таки я ещё молод и продолжаю формироваться, а «Ахмат» – хороший клуб. Буду работать изо всех сил, чтобы оправдать его доверие. Мне хочется принести как можно больше пользы своей новой команде…

Я первый раз еду в Россию и до сих пор никогда не видел снега. Но меня это совсем не пугает. Уверен, что к снегу и холоду я тоже быстро привыкну. Буду постепенно осваиваться и в игровом, и в бытовом плане», – пообещал колумбиец.

Тем не менее уже через несколько дней «Депортиво Пасто» объявил об отмене перехода Валойса. Колумбийский клуб сделал официальное заявление, в котором сообщил о проблемах с переводом средств. «Ахмат» находится под санкциями США с 2020 года, поэтому любой зарубежный трансфер – непростая история для южан. Генеральный директор грозненцев Ахмед Айдамиров признавался, что клуб вынужден ориентироваться на свободных агентов из-за границы. Но в случае с бомбардиром из Колумбии, судя по всему, сделали исключение.

Йошан Валойс на тренировке «Ахмата» Фото: ФК «Ахмат»

«Депортиво Пасто» подчеркнул в своей публикации, что Валойс зарегистрирован для участия в турнирах в 2026 году.

«Клуб решил прекратить переговоры и отменить предварительное соглашение с «Ахматом», – написали колумбийцы. – Решение обусловлено непреодолимыми проблемами. Они связаны с невозможностью осуществления финансовой операции в связи со строгими нормативными и правовыми стандартами, которые регулируют мировую и колумбийскую банковскую систему.

Уважение к закону и прозрачность – неоспоримые ценности «Депортиво». Наш отдел по соблюдению нормативных требований и налоговая инспекция установили, что предлагаемые окончательные условия денежного перевода не соответствуют политике предотвращения рисков и действующим финансовым правилам. Учреждение ставит юридическую определённость и защиту своего доброго имени выше любого дохода».

Казалось бы, история на этом закончена, однако она внезапно получила продолжение. Вскоре инсайдер Иван Карпов поделился новостью: «Ахмат» всё же «дожал» трансфер Валойса! Согласно источнику, руководители грозненского клуба уговорили коллег из «Депортиво Пасто» оформить не полноценный переход, а аренду с правом выкупа. «Ахмат», в свою очередь, до конца сезона найдёт способ перевести деньги. Что ж, мы помним примеры трансферных сделок с участием ЦСКА, когда Виктор Давила и Алеррандро выкупали свои контракты у прежних клубов.

Однако 25 февраля гендиректор «Ахмата» Айдамиров дал «Чемпионату» иную информацию.

«Валойс заявлен за наш клуб в статусе свободного агента, – сказал Айдамиров. – Контракт с бывшим клубом расторг. Он действительно улетел в Колумбию из-за определённых причин, которые я озвучивать не буду».

Таким образом, уже за четыре дня до матча с ЦСКА было понятно, что Йошан не помощник «Ахмату» в этой игре. Оставалось дождаться его возвращения в команду из Грозного и дебюта в РПЛ. В Колумбии также писали, что Валойс разрывает контракт с «Депортиво Пасто».

Но спор за игрока продолжился! Сутки спустя «Депортиво Пасто» сделал очередную публикацию в соцсетях, связанную со своим нападающим. Колумбийский клуб сообщил: Йошан возвращается в команду после достижения взаимного соглашения. Отмечалось, что руководство провело с игроком и его представителями «продуктивную встречу» и «полностью урегулировало вопрос». Сам Валойс, как утверждалось, подтвердил своё желание носить футболку «Депортиво Пасто» в нынешнем сезоне и после нескольких дней отдыха вернётся к тренировкам.

«Мы приветствуем возвращение Йошана Валойса домой и уверены, что его талант и профессионализм будут и впредь способствовать росту команды», – говорилось в заявлении.

Тренерский штаб «Депортиво Пасто» стал готовить тактические схемы с учётом того, что в атаке будет играть Валойс. Для этой команды, не относящейся к числу ведущих в стране, но занимающей сейчас четвёртое место после девяти туров Апертуры, возвращение нападающего было бы серьёзным усилением. Парень забивал в Колумбии как машина – любой кросс на Йошана превращался в реальную опасность для соперника. Тем не менее Валойс до сих пор в заявке «Ахмата» в РПЛ. Значит, история ещё не закончена?