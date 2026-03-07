Скидки
Рексем — Челси — 2:4, обзор матча 1/8 финала Кубка Англии, 7 марта 2026, голы: Смит, Оконкво, Педро, Ачимпонг, Гарначо

«Челси» намучился в Кубке Англии с клубом голливудских звёзд. 120 минут бегали перед ЛЧ
Григорий Телингатер
Отчёт «Рексем» — «Челси» — 2:4
«Рексем» дважды вёл в счёте, но после удаления не устоял в овертайме.

«Челси» вслед за «Арсеналом» провёл ротацию и выпустил в Кубке Англии ряд запасных. При этом команде Лиама Росеньора попался более серьёзный соперник, нежели соседям. «Рексем» – шестая команда Чемпионшипа, которая выбила из турнира в том числе «Ноттингем Форест».

Кубок Англии . 1/8 финала
07 марта 2026, суббота. 20:45 МСК
Рексем
Рексем
Окончен
2 : 4
ДВ
Челси
Лондон
1:0 Смит – 18'     1:1 Оконкво – 40'     2:1 Дойл – 79'     2:2 Ачимпонг – 82'     2:3 Гарначо – 96'     2:4 Педро – 120+5'    
Удаления: Добсон – 90+3' / нет

Интересно, что «Челси» вышел на матч с пятёркой защитников – Ачимпонг, Сарр, Адарабиойо, Бадьяшиль, Хато. Это не помешало гостям забрать инициативу (владение «Рексема» в первом тайме – меньше 30%). Правда, действительно моментов в первом тайме возникало не так много с обеих сторон.

На 19-й минуте счёт внезапно открыли хозяева. Заброс за спину защитникам «Челси» позволил Сэму Смиту выйти один на один с Санчесом и аккуратно покатить мяч в угол мимо голкипера. Голливудские звёзды Роб Макэлхенни и Райан Рейнольдс, владеющие «Рексемом», не скрывали эмоций на трибуне. Их, кстати, снимал на камеру отдельный оператор, находящийся на соседнем сиденье.

Совладельцы «Рексема» Роб Макэлхенни и Райан Рейнольдс празднуют гол

Совладельцы «Рексема» Роб Макэлхенни и Райан Рейнольдс празднуют гол

Фото: James Gill — Danehouse/Getty Images

Правда, радость хозяев не была долгой. Ещё в первом тайме «Челси» отыгрался. Делап поставил корпус, протащил мяч в центре поля и отдал на Гарначо, а аргентинец пробил с острого угла. Защитник Томасон вынес с лицевой линии, но попал в своего же вратаря, от которого мяч отлетел в ворота – 1:1.

Команды нанесли за первый тайм по одному точному удару, и это оказались голы. Первого сейва пришлось ждать до 50-й минуты. Нападающий «Рексема» О'Брайен набежал из глубины под навес и бил с восьми метров без помех, однако удар по воротам «Челси» получился слабым. А вскоре хозяева ещё претендовали на пенальти за попадание мяча в руку вышедшему на замену Гиу. Английские судьи традиционно не считают такое за фол, даже когда мяч шёл в створ. Однако гол «Рексема» назревал и в итоге случился!

Гол Каллума Дойла

Гол Каллума Дойла

Фото: Кадр из трансляции

После розыгрыша углового Уиндасс бил из-за штрафной, а Дойл подправил мяч в другой угол. Получилось без шансов для вратаря. Правда, на этот раз хозяева вели в счёте ещё меньше времени. Буквально следующая атака «Челси» завершилась ударом Ачимпонга из центра штрафной – мяч зашёл в ворота от перекладины. Счёт снова стал равным.

После этого игра по-настоящему раскрылась, и моментов стало возникать много с обеих сторон. Несколько крайне опасных атак выдал «Рексем», а на 89-й минуте уже Нету зарядил в перекладину. В компенсированное время случилось ещё одно важное событие. Благодаря VAR судья показал прямую красную – и даже не игроку «Челси», как можно было подумать. Добсон агрессивно полетел высоко поднятыми шипами и попал по ногам Гарначо.

Алехандро Гарначо и Джордж Добсон

Алехандро Гарначо и Джордж Добсон

Фото: Chelsea FC via Getty Images

В овертаймах уже преимущество «Челси» не вызывало вопросов. В одном из эпизодов Гиу бил с линии вратарской, однако вратарь справился. И практически следом Гарначо отличился, оказавшись в преступном одиночестве на дальней штанге после навеса Эсугу, дебютировавшего за «Челси». Моментов у «Рексема» уже было немного – только удар Мура головой и дальний выстрел О'Брайена, А вот «Челси» ещё разок забил. Жоао Педро установил финальный счёт на 120+5-й минуте – 4:2. Лондонцы с трудом, но всё-таки прошли дальше.

