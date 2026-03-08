Натужная победа «Барсы» после вылета из Кубка. Ямаль вытащил команду в Бильбао

«Атлетик» и «Барселона» встретились в 27-м туре Примеры сразу после вылета в полуфинале Кубка Испании. Битву кубковых неудачников выиграла команда Ханс-Дитера Флика. Каталонцы сохранили отрыв в четыре очка от «Реала».

У «Барселоны» был лишний день отдыха по сравнению с «Атлетиком», тем не менее Флик пошёл на ротацию состава. На скамейке запасных остались Педри, Фермин Лопес и Рафинья. Всё же через три дня Лига чемпионов – первый матч с «Ньюкаслом» в Англии.

А у этой игры было ураганное начало. Атака на атаку! Вот как команды хотели реабилитироваться за вылет из Кубка Испании. Прошло меньше минуты, а действовавший на позиции левого защитника Канселу едва не сотворил автогол. Команда Эрнесто Вальверде поймала на ошибке высокую линию обороны «Барселоны», провела атаку через правый фланг защиты соперника (его, к слову, закрывал Эрик Гарсия), и оттуда последовал кросс на дальнюю штангу. Канселу прочитал эпизод, но срезал мяч в перекладину собственных ворот. Забавно, что вскоре и «Атлетик» мог соорудить автогол, когда Ямаль создал момент для Торреса, а у Феррана вместо удара получился пас вдоль ворот. Горосабель такого не ожидал – чуть не забил в свои.

Тем не менее весёлый старт не подарил голов. Более того, закончился грустным событием. Гомес получил травму на ровном месте, судя по всему, очень серьёзную. Хавбек «Атлетика» оступился и повредил колено. Самостоятельно уйти в раздевалку он не смог – Уная увели под руки представители медицинского штаба басков. После этого команда из Бильбао на какое-то время села поглубже, сосредоточилась на обороне средним или низким блоком. В этот отрезок «Барселона» много атаковала позиционно и довела преимущество по владению в первом тайме до 76% против 24%.

Впрочем, Флик вряд ли остался доволен тем, как наступала его команда. До перерыва каталонцы не нанесли ни одного удара в створ и наиграли всего на 0,05 по xG. Разумеется, с такой статистикой не забили. «Атлетик» тоже не феерил, однако был опаснее на контрвыпадах. Баски даже забили, вот только Уильямс залез в очевидный офсайд. Иньяки не радовался, поразив ворота сине-гранатовых, он сам понимал, что гол отменят.

Ханс-Дитер Флик Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

После перерыва Флик выпустил Педри (ушёл с поля Берналь), и «Барселона» в целом прибавила. Каталонцы поддавили, впервые пробили в створ ворот «Атлетика» – это сделал Рашфорд. Голкипер сборной Испании Симон совершил сейв. Тем не менее чемпион продолжал пропускать контратаки. Самая опасная из них в эти минуты завершилась случайным фолом Кубарси на Уильямсе, который выскакивал один на один с вратарём. Баски требовали красную карточку. Но судья Хосе Мунуэра Монтеро ограничился жёлтой, видимо, из-за того, что Жоан Гарсия первым был на мяче.

У «Барсы» не получалось развить преимущество, и по истечении часа встречи Флик опять вмешался в игру заменой. Причём сразу тройной. Немец поменял всю группу атаки, за исключением Ямаля – вышли и Рафинья, и Фермин Лопес, и Левандовски. Торрес в роли центрфорварда потерялся. Не создавал глубину атаки, нанёс лишь один удар (неточный) и совершил всего девять касаний. В середине второго тайма команда наконец порадовала Флика. Гол сине-гранатовых во многом создал своим движением и передачей Педри. А Ямаль великолепно исполнил эпизод – забил обводящим ударом в дальний верхний угол с рикошетом от штанги.

Потом каталонцы заставляли побегать за мячом менее свежего противника, а «Атлетик» прессинговал из последних сил. В отличие от двух предыдущих матчей этих команд в нынешнем сезоне, выигранных «Барселоной» с общим счётом 9:0, интрига на сей раз сохранялась до финального свистка. В итоге баски даже немного превзошли сине-гранатовых, как по ударам (10:7, в створ – 3:2), так и по показателю xG (0,86 против 0,44). Тем не менее концовка получилась относительно спокойной для чемпиона. Даже пяти минут компенсированного времени команде Вальверде не хватило, чтобы создать «100-процентный» голевой момент.