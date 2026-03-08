Это персональная вендетта! Статистика Мармуша с «Ньюкаслом» необъяснима

«Ньюкасл» вдесятером прихлопнул в АПЛ «Манчестер Юнайтед». Было страшно, что эти звери сделают в полном составе с ротационным «Манчестер Сити» в 1/8 финала Кубка Англии. Пеп Гвардиола оставил на лавке Доннарумму, Диаша, Гехи, Аит-Нури, Шерки, Родри, Фодена и Семеньо. А Холанд не попал даже в заявку. Эдди Хау, пусть и посадил Гордона, но сделал куда меньше изменений. Не сработало! Потому что против оказался Мармуш. Да, снова он.

Омар любит забивать «Ньюкаслу». Однако в начале матча выступил не завершителем, а ассистентом. Рейндерс с проникающего паса египтянина бил с линии штрафной и не попал в ближний угол. Дальше тем не менее солировать стал соперник. Траффорд сначала потащил выстрел Барнса, а чуть позже ошибся при угловом. Гонсалесу пришлось страховать вратаря на ленточке.

Немного погодя из убойной позиции промазал Тшау. А вот на 19-й минуте везение «Сити» закончилось. Перехват Ботмана Тонали конвертировал в тончайшую проникающую передачу на левый край штрафной, откуда Барнс без помех закрутил в дальний верхний угол. Появились подозрения на офсайд. Их развеяла графика: плечо Хусанова находилось ближе к воротам. Абдукодир непривычно для английских времён действовал левым центральным защитником. Возможно, это тоже повлияло.

Отсутствие офсайда у Барнса Фото: Кадр из трансляции

Только потом «Сити» проснулся и принялся за раскат. Именно голевых моментов, впрочем, поначалу не хватало. Доку такой сценарий не устроил. Триппьер с Элангой на 38-й минуте синхронно, будто в пародии на «Лебедином озере», пятились и заворожённо смотрели, как Жереми обходит их на дриблинге и простреливает. Одиноко стоявшему на дальней штанге Савио даже не нужно было наносить удар: бразилец слегка дёрнул ногой, и мяч отлетел в ворота.

«МС» ещё и должен был уходить с преимуществом на перерыв. «Ньюкасл» нервно вжался к воротам и терпел бедствие. Рейндерса снова подвёл прицел после шикарного прохода Савио. Рамсдейл психанул под прессингом и подарил мяч тому же Рейндерсу. Да только О'Райли замешкался и дал обокрасть себя Уиллоку.

Ничего страшного, всего пару минут второго тайма – и «Ньюкасл» всё-таки пропустил во второй раз. Рейндерс покатил мимо двоих на Нунеса, а тот дал Мармушу повторить за Савио и поразить пустой створ. Комментатор даже не успел зачитать составы.

Даже странно, что камеры чуть позже выхватили гневного Гвардиолу. Пеп отхватил жёлтую, хотя всё складывалось в его пользу. Кроме промахов Рейндерса, конечно. Рамсдейл нейтрализовал попытку Мармуша, и Тейани добивал в практически пустые ворота. Почему практически? Из-за Холла. Собственно, Льюис и остановил мяч на ленточке.

Рамсдейл делал что мог, заодно не дав О'Райли поразить головой девятку. Но как остановишь этот вихрь? Нунес отдал Мармушу на дугу штрафной, и Омар вколотил в левый угол. Занятно, что прямо перед этим Хау отправил добывать результат Бёрна, Жоэлинтона и Висса. А ещё то, что половину голов за «Сити» (7 из 14) египтянин положил «Ньюкаслу»! Может, у него личная вендетта, о которой никто не в курсе?

Шла 65-я минута. А дальше команды, по сути, доигрывали. Видимо, всё поняли и предпочли сэкономить силы перед ЛЧ. Там «Сити» и «Ньюкасл» смогут сойтись только в финале. Один человек от этого точно грустит.