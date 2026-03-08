Чумовой матч в Оренбурге! «Зенит» дважды не забил пенальти и проиграл аутсайдеру

Первый матч 8 марта – «Оренбург» против «Зенита». Игра была всячески приурочена к женскому дню. Гости даже вышли в форме женской команды «Зенита», а в трансляции репортёр перед встречей за полторы минуты эфира семь раз использовала слово «прекрасно», говоря о празднике. По-своему прекрасным оказался и состав «Зенита», потому что Семак выпустил его атакующую версию. На скамейке остался Барриос, который пропустил бы матч со «Спартаком», если бы получил жёлтую в Оренбурге, а центр получился легковесным – Вендел и Педро.

На первых минутах «Оренбург» смотрелся увереннее и получил пару угловых, но затем гости заработали пенальти за попадание мяча в руку, которую Муфи поднял на уровне головы. Где-то в АПЛ посмеялись бы над таким 11-метровым. В прошлые выходные в такой же ситуации судьи не назначали пенальти в ворота «Сити» и «Арсенала» за руки Нунеса и Райса. Однако в нашей лиге это фол и пенальти. Только вот Мантуан с «точки» не попал по воротам.

Но «Зенит» исправился уже в следующей атаке. На 11-й минуте Джон Джон навесил с правого фланга, а Соболев забил во второй встрече подряд, на этот раз – головой. Нападающий оказался неприлично одинок прямо перед воротами, потому что защитник «Оренбурга» Ценов опрометчиво дёрнулся на ближнюю штангу. Соболев отпраздновал скромно, по своим меркам – что-то дежурно крикнул то ли на камеру, то ли болельщикам «Оренбурга», и показал жест, будто дирижирует или что-то пишет в воздухе.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В середине второго тайма Ценов исправился – вынес мяч с лицевой линии, когда казалось, что второго гола «Зенита» не избежать. Что касается моментов «Оренбурга», то они тоже были. Если взглянуть на статистику первого тайма, то у хозяев было больше ударов в створ – 4:2. Да и в целом «Оренбург» старался смело проходить низом от ворот до ворот, однако действительно опасных моментов у ворот «Зенита» практически не было. Разве что удар Томпсона на 34-й минуте примерно с 10 метров.

Хотя полноценно Ценов исправился уже во втором тайме. В какой-то момент мяч заметался в штрафной «Зенита», и Педро попробовал вынести куда подальше. Однако удар бразильца заблокировал защитник «Оренбурга». Мяч из-за двух рикошетов зашёл в ворота. По стадиону объявили, что гол забил Ценов, но после повторов стало понятно, что мяч зашёл в ворота от Педро.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Зенит» освежил состав: выпустил сначала Барриоса, Кондакова и Мостового, а затем – и Ерохина с Дураном. Моменты появлялись с обеих сторон. Сначала опасно бил головой Гюрлюк, затем – Соболев. Тот случай, когда обе команды явно играли на победу. И гол пришёл к хозяевам.

Томпсон навесил на дальнюю штангу. Гюрлюк с трудом дотянулся до мяча, но всё-таки скинул его во вратарскую, а там Болотов в падении головой пробил по воротам. По лицам футболистов было видно, насколько это важный гол. Игроки «Оренбурга» праздновали, лёжа прямо во вратарской.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Уступая в счёте, у «Зенита» Дивеев отправился на позицию форварда. Ближе к концу встречи у вратаря «Оренбурга», конечно же, свело ногу и ему потребовалась помощь врачей. Ну а развязка наступила уже в компенсированные минуты. Судья назначил ещё один пенальти в пользу «Зенита», обнаружив наступ Муфи на ногу Кондакову. Защитник «Оренбурга» эмоционально доказывал, что это не фол, и даже указывал пальцами на небеса. Кажется, там услышали – удар Мостового пришёлся в перекладину. А вот другие жесты Муфи, видимо, будет рассматривать КДК. Например, жест «шелест купюр», за который раньше в РПЛ уже наказывали.

Жест Фахда Муфи Фото: Кадр из трансляции

Победа «Оренбурга» позволила команде вырваться из зоны вылета на 12-ю строчку, которая даже не подразумевает переходные матчи (правда, конкурентам ещё играть сегодня). В свою очередь, «Зенит» рискует по итогам тура отстать на четыре очка от «Краснодара», которому в этот же день играть в Казани.