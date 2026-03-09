Вы могли забыть, но у «Спартака» ещё есть Заболотный. Что происходит с его карьерой?

Вы могли забыть, но в «Спартаке» есть не только Манфред Угальде и Ливай Гарсия. Ещё в центре нападения способен сыграть Антон Заболотный, однако мы этого никак не увидим. В матче с «Сочи», когда на табло горели 1:1, Хуан Карседо не торопился делать замены. Хотя казалось, что момент располагает: соперник опустился вниз, не особо рвался за победой, чем не повод выпустить фактурного нападающего, который будет напрягать защиту? От идеи, если она вообще обсуждалась, Карседо отказался. «Спартак» затолкал второй, а сразу после выпустил Гарсию.

В игре с «Динамо», когда счёт увеличивался каждые пять-семь минут, у тренера тоже могла возникнуть мысль: может, поджать соперника в верховой борьбе? Однако Карседо отказался. При счёте 1:4 убрал Угальде и снова выпустил Гарсию. Принципиально это ничего не изменило. «Спартак» пропустил ещё, но и сам забил уже в добавленное время.

Оба этих матча Заболотный наблюдал со скамейки. И вряд ли стоит ожидать, что испанский тренер решит поменять концепцию в ближайшем будущем. Для себя он чётко расставил приоритеты. Первая опция – Угальде, тем более с «Сочи» он и правда был активен и полезен, а «Динамо» – забил. Вторая – Гарсия, который заменяет основного нападающего в конце и резвится против уставшей обороны. Концептуально Заболотный в такой конфигурации в принципе не нужен. Только на случай травм двух остальных. Или если Карседо решит попробовать классический «навал». Но пока в его идеях такого не просматривается.

Антон Заболотный в «Спартаке» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Антона жаль. Прошлый сезон в «Химках», где не платили зарплату, для него получился крутым. Он был лидером, основной опцией и сделал 6+5 в 29 играх. Сообщалось, что Андрей Талалаев звал его в «Балтику», говорилось об интересе «Краснодара», где он мог стать альтернативой Кордобе, однако в июне появился «Спартак». После того как в клубе не договорились с Комличенко, они позвали Заболотного. С понятной идеей – по Угальде в любой момент могло прийти выгодное предложение, Ливай вряд ли кого-то убедил, так что Антон приходил не очевидным третьим выбором. Скорее игроком, который поможет при любой ситуации.

А помните, как его объявили? В ролике появилось несколько «Золотых мячей» и слоган: «Всю карьеру мне говорят, а я делаю». Делать он начал с первого тура, когда оказался в стартовом составе. И это особо не удивляло. Ведь «Спартак» играл с Махачкалой, где лучшие качества нападающего как раз могли пригодиться. Хозяева победили, а на следующий матч с «Балтикой» он снова оказался в старте. Но на 11-й минуте удалился. Станкович не винил игрока, назвав это игровым эпизодом. Однако доверие было подорвано: до увольнения серба россиянин только четыре раза вышел на замену в Мир РПЛ. Потом дважды – при Вадиме Романове. А самая грустная цифра: за 208 минут на поле у нападающего всего три удара по воротам.

Зимой сообщалось, что россиянин интересен всё той же «Балтике» и «Сочи». Но реальных переговоров, судя по всему, не было. Тем более Карседо периодически использовал игрока в товарищеских встречах, он даже забивал. А многим запомнился зимой, конечно, по исполнению песни «Розовое вино», когда клуб организовал игрокам вечер караоке. В официальных же матчах шансов пока нет и, если все будут здоровы и в форме, вряд ли появятся.

Неизвестно, рефлексирует ли по этому поводу сам Антон. И может ли человек находиться в таком эмоциональном состоянии в 34 года, когда уже поиграл за разные топы, взял чемпионат и Кубок, а сейчас находится на хорошем контракте в московском клубе. Вряд ли. Другой момент – перспективы. Контракт нападающего заключён по схеме 1+1, и если всё так и продолжится, то вряд ли встанет вопрос о его продлении.