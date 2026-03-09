Скидки
Локомотив — Ахмат, 20-й тур РПЛ: прямая онлайн-трансляция матча, составы, где смотреть, Спартак — Акрон, 9 марта 2026

«Спартак» против Дзюбы, «Локо» встретится с Черчесовым. Онлайн матчей РПЛ
Кирилл Закатченко Никита Паглазов
Онлайн 20-го тура РПЛ
20-й тур завершается сегодня двумя встречами в Москве. Следите за ними вместе с «Чемпионатом».

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

РПЛ в 20-м туре радует – в футбол играют четыре дня подряд! Начали ещё в пятницу: «Балтика» сыграла вничью с «Ростовом». Потом – две встречи в субботу, четыре – в воскресенье, и вот сегодня – два последних матча. Очень хороших по вывеске!

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
Сначала – в Черкизове. «Локо» после сенсационных поражений «Зенита» в Оренбурге и «Краснодара» в Казани может выскочить на первое место! «Ахмат», который в прошлом туре удивил уверенной победой над ЦСКА, будет против. И «Локо», конечно, можно считать фаворитом, но не самым явным.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Акрон
Тольятти
Ну а дальше – в Тушине. Здесь «Спартак» будет стараться исправиться за унижение в кубковой встрече с «Динамо» на неделе (умудрились проиграть 2:5). Под руку может попасть «Акрон».

У гостей, кстати, старт весенней части получился тоже неважным – уступили «Оренбургу». Пока запаса очков, чтобы не свалиться в зону стыков, хватает. Однако календарь у Тольятти тяжелейший (впереди «Ахмат», «Локо», ЦСКА и «Динамо»), так что в Москве нужна хотя бы ничья.

Следите за матчами вместе с нами – в этой онлайн-трансляции.

