«Спартак» против Дзюбы, «Локо» встретится с Черчесовым. Онлайн матчей РПЛ

20-й тур завершается сегодня двумя встречами в Москве. Следите за ними вместе с «Чемпионатом».

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

РПЛ в 20-м туре радует – в футбол играют четыре дня подряд! Начали ещё в пятницу: «Балтика» сыграла вничью с «Ростовом». Потом – две встречи в субботу, четыре – в воскресенье, и вот сегодня – два последних матча. Очень хороших по вывеске!

Сначала – в Черкизове. «Локо» после сенсационных поражений «Зенита» в Оренбурге и «Краснодара» в Казани может выскочить на первое место! «Ахмат», который в прошлом туре удивил уверенной победой над ЦСКА, будет против. И «Локо», конечно, можно считать фаворитом, но не самым явным.

Ну а дальше – в Тушине. Здесь «Спартак» будет стараться исправиться за унижение в кубковой встрече с «Динамо» на неделе (умудрились проиграть 2:5). Под руку может попасть «Акрон».

У гостей, кстати, старт весенней части получился тоже неважным – уступили «Оренбургу». Пока запаса очков, чтобы не свалиться в зону стыков, хватает. Однако календарь у Тольятти тяжелейший (впереди «Ахмат», «Локо», ЦСКА и «Динамо»), так что в Москве нужна хотя бы ничья.

Следите за матчами вместе с нами – в этой онлайн-трансляции.