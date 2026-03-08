Новичок «Крыльев» разорвал команду Евсеева. Но судья случайно навредил Махачкале при голе

Уже мало кто вспоминает, что по итогам первых четырёх туров Мир РПЛ «Крылья Советов» шли в топ-3 и ни разу не уступили. Бодрый старт сменился длительной безнадёгой, и вот самарцы после побед «Оренбурга» над «Зенитом» и «Пари НН» над «Сочи» уже делили 14-е место с нижегородцами. Матч с махачкалинским «Динамо» с 13-й строчки был максимально важен. И в итоге позволил «Крыльям» взлететь.

«Динамо» в дебютной игре под руководством Вадима Евсеева сломило «Рубин» (2:1) и впервые за весь чемпионат набило больше двух ожидаемых голов – 2,81 xG. А вот проблемы с выездами в РПЛ никуда не исчезли: ранее в девяти матчах динамовцы собрали всего три ничьих и забили два раза. В Самаре тенденция сохранилась.

Агаларов сразу убежал между двоих защитников и проверил в ближнем углу Песьякова. Дальше у махачкалинцев впереди уже ничего не ладилось. Но не у самарцев. Фернандес из отличной позиции в касание зарядил мимо цели с прострела Печенина. Зато Чинеду действовал хладнокровнее, кивнув головой под навес Ахметова с углового и впервые отличившись в России. Обычно «Крылья» терпят бедствие со стандартов, а теперь сменили роль.

Далее самарцы и вовсе вполне могли исполнять пенальти. Курьёзный, но какой-никакой. Вернувшийся в раму Волк ввёл мяч в игру. А Аларкон не понял этого и коснулся его рукой, чтобы повторить удар от ворот. Футболисты «Крыльев» находились далеко и колумбийцу совсем не мешали. Арбитр Алексей Сухой тем не менее не наказал махачкалинцев.

«Что ж, ничего страшного, снова забьём и так», – подумали самарцы. И воплотили пожелания в реальность. Вот Ахметов отправился за пределы поля получать медпомощь. А вот Сухой разрешил ему вернуться в игру, пока «Динамо» разыгрывало мяч в центре поля. Аларкон, отдавая передачу, не видел этого. И Ильзат резко выскочил из-за спины Мрезига! Перехват, закидушка вперёд, дубль Чинеду. Вот так просто! Волк коснулся мяча, однако тот всё равно приземлился в сетку. Претензии гостей тут понятны: гол получился хитрым, и арбитр, разрешив Ахметову войти в матч именно в этот момент и в этой зоне, случайно помог самарцам.

5:1 по ударам и ровно 1,00 на 0,11 по xG к перерыву – преимущество «Крыльев» не вызывало вопросов и статистически. Евсеев вместо Джавада на второй тайм отправил исправлять положение Миро. Песьяков останавливал и ангольца, и Мрезига, и всех остальных. Соотношение ударов изменилось на 8:9.

«Динамо» стало смотреться в атаке гораздо ярче и здорово напрягало самарскую оборону. Та всё же выстояла и сыграла «на ноль» в третий раз за сезон с идентичными 2:0. Ранее так пригвоздили «Сочи» в сентябре и «Ростов» – в ноябре.

«Крылья» теперь 12-е, а вот «Динамо» опережает зону прямого вылета всего на одно очко. Дальше – ещё одна битва за выживание, только с «Оренбургом». И включаться в неё нужно будет сразу – не как сегодня.