Первое поражение «Краснодара» в РПЛ за полгода! Казань просто заморозила чемпиона

Проведение матча между «Рубином» и «Краснодаром» до последнего было под вопросом из-за холодов. Зима никак не хочет уходить из Казани. За час до запланированного старта встречи градусник показал при контрольном замере -12°С – при такой температуре в Мир Российской Премьер-Лиге играть можно, хотя идея так себе.

С самого начала у встречи была высокая интенсивность – мороз подгонял футболистов. Однако, несмотря на хороший темп, качество работы с мячом оставляло желать лучшего. И казанцы, и особенно краснодарцы допускали большое количество брака. Мяч просто застрял между штрафными. Правда, хозяева уже через 15 секунд после стартового свистка соорудили опасный момент (атаку завершал Безруков), но удар полузащитника «Рубина» оставался единственным до 13-й минуты. А касаний в чужой штрафной не было вообще ни у кого.

Команда Мурада Мусаева едва не потеряла сразу двух футболистов в дебюте встречи. Гонсалес столкнулся с Черниковым на правом фланге – оба улетели за бровку. «Краснодар» ненадолго остался вдевятером. Хотя если учесть, что у чемпиона совсем выпали из игры вингеры Батчи и Виктор Са, «быки», можно сказать, весь первый тайм провели без двух человек. «Рубин» же с каждой минутой выглядел всё увереннее, здорово возвращал себе мяч в центре поля и на своей половине.

Очень заметен был зимний новичок казанцев – самый результативный игрок чемпионата Казахстана сезона-2025 Грипши (набрал 16+7 в 26 матчах). Видно, что индивидуально албанец сильный футболист и должен быстро спеться со своим соотечественником Даку, когда звезда «Рубина» вернётся на поле. Пока же в отсутствие лучшего бомбардира и также выбывшего из-за травмы Шабанхаджая «Рубин» играл с Сиве на острие по схеме 3-4-3. Грипши с Безруковым действовали в роли инсайдов. Назми и забил на 24-й минуте. Этот гол «привёз» правый защитник Гонсалес безобразным пасом назад. Сиве преуспел на перехвате, а Грипши подхватил мяч, обыграл Диего Косту и покатил низом в сетку.

У чемпиона к тому времени не было ни ударов, ни касаний в чужой штрафной! Вскоре «Краснодар» едва не пропустил и второй, но Ходжа загубил отличный шанс. Только на исходе получаса Кордоба впервые затащил мяч в штрафную «Рубина», тем не менее потерял его и сфолил. Колумбиец и пробил первым в составе «быков» – на 34-й минуте. Единственный голевой момент команда Мусаева создала перед перерывом, когда Батчи получил возможность атаковать вторым темпом, оказавшись на убойной позиции. Однако исполнил эпизод анголец очень плохо – простил хозяев.

Перед второй половиной тренер «Краснодара» решил поменять Черникова на лучше продвигающего мяч Кривцова. И как раз с передачи Никиты первый удар «быков» в створ нанёс Виктор Са – Ставер потащил. Игра вообще поменялась после перерыва. «Рубин» сел глубже в оборону, стремясь сохранить добытое преимущество, реже прессинговал. Стал напоминать прежнюю команду Рашида Рахимова. Чемпион больше владел мячом на половине соперника, поддавливал, а его голкипер Агкацев мёрз в воротах без дела.

Стремясь усилить атаку, Мусаев выпустил и новичка Боселли, тем не менее вскоре после появления уругвайца «Краснодар» пропустил. Успешнее сработала замена, сделанная Артигой. Испанец хотел укрепить оборону за счёт Нижегородова, однако вышло так, что отыскал неожиданного бомбардира. «Рубин» заработал штрафной на правом фланге, а у Оласы вместо выноса получилась срезка – прямо на защитника хозяев. Нижегородов, оставшись без опеки, переправил мяч в сетку головой. Это был первый удар казанцев за тайм.

«Краснодар» до компенсированного времени не мог придумать, как вскрыть оборону «Рубина». Более того, в концовке, когда команда Артиги опять включила прессинг, чемпион долго не мог выбраться со своей половины. Слабый матч проводили и Сперцян, и Кордоба, который пока не в оптимальной форме после травмы и пропущенных сборов. До 90+3-й минуты в активе колумбийца был один-единственный удар, причём неточный. Однако Кордоба всё-таки забил после того, как незаметный Боселли наконец показал себя и сделал ему передачу во вратарскую на пустые ворота. Это, к слову, первое результативное действие уругвайского новичка.

Но победу «Рубин» не отдал. «Краснодар» упустил возможность оторваться от «Зенита» на четыре очка. Теперь самих «быков» может догнать в понедельник «Локомотив».