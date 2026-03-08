Теперь «Динамо» разнесло и ЦСКА! Гонду удалился — и Акинфеев получил четыре

Что творит «Динамо» под руководством нового главного тренера Ролана Гусева! Его команда продолжает побеждать и забивать много голов. В 20-м туре Мир Российской Премьер-Лиги бело-голубые выиграли дерби у ЦСКА.

В стартовом составе «Динамо» неожиданно не оказалось голкипера Лунёва. Место в воротах занял Расулов. Причина отсутствия первого номера – повреждение. По словам Гусева, Лунёв ещё в кубковом матче со «Спартаком» играл на уколах. Интриговало, как Расулов выдержит давление дерби, но довольно долго никакой работы у Курбана не было. Команда Фабио Челестини в первом тайме не нанесла ни одного удара в створ.

И ЦСКА, и «Динамо» сильны в переходных фазах. Поначалу по игре складывалось впечатление, что армейцы будут больше владеть мячом и атаковать позиционно, а бело-голубые – на скорости, в контрвыпадах. План Гусева работал лучше. К 13-й минуте динамовцы заработали три угловых и последний из них превратили в гол. Бителло, как обычно, здорово навесил со стандарта, а Маричаль во время подачи ловко отклеился от защитника. Уругвайца никто не перехватил – тот свободно пробил головой.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В равных составах, защищаясь, обе команды вставали в 4-4-2. У динамовцев первой линией обороны были Тюкавин и Бителло. У ЦСКА высокий прессинг начинался с Лусиано и подтягивавшегося к нему хавбека Облякова. Однако вскоре после пропущенного гола армейцы пережили ещё одну неприятность – потеряли аргентинца. Гонду перестарался в борьбе за мяч, въехал ногой в плечо Осипенко. Казалось, это фол, что называется, на «розовую» карточку. Рефери Сергей Иванов дал жёлтую. Тем не менее, изучив повтор после подсказки VAR, поменял её на красную.

Экс-судья РПЛ Игорь Федотов, разобрав эпизод для «Чемпионата», согласился с удалением Лусиано:

«Это красная карточка за серьёзное нарушение правил. Иванов со своей позиции должен был самостоятельно это определить. Гонду совершил безрассудное действие – высоко поднятой прямой ногой с открытыми шипами попал в плечо Осипенко. Иванов остался в центре и, возможно, смотрел Лусиано в спину. Он имел возможность спокойно сместиться в сторону и всё увидеть – но остался. Хорошо, что не пропустил фол и показал жёлтую, однако само нарушение заслуживает прямой красной. Было продавливание или нет – не имеет значения. Гонду начал убирать ногу уже после удара в плечо Осипенко».

После того как ЦСКА остался вдесятером, игра немного потеряла драйв. Команда Челестини вынуждена была наступать крупными силами даже в меньшинстве и без штатных нападающих на поле, чтобы спастись, а «Динамо» в основном оборонялось, встречало хозяев на своей половине поля и стремилось использовать свободное пространство на контратаках. Красно-синие едва не забили перед перерывом (Фомин заблокировал удар Кисляка), а вместо этого пропустили. Маричаль, которому несколькими минутами ранее повезло избежать удаления за второе предупреждение, оформил дубль! Гол «Динамо» принёс ещё один стандарт – уругваец забил вторым касанием с подбора. VAR проверял и этот эпизод на предмет офсайда или фола в атаке, тем не менее снова не порадовал Челестини и болельщиков ЦСКА.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Во втором тайме ЦСКА продолжал идти вперёд большими силами, однако по тому, как развивалась игра, с трудом верилось, что армейцы реанимируют интригу. Тем более Челестини и после перерыва не выпустил свежего центрфорварда. Но на исходе часа матча хозяева всё же отыграли один гол. В дерби самым страшным оружием стали стандарты – красно-синие тоже забили после углового! Мойзес сначала выиграл воздух и нанёс первый для ЦСКА удар в створ ворот Расулова (Курбан сделал яркий сейв), а затем преуспел на добивании.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

У ЦСКА появилась надежда на камбэк вдесятером – повторение недавнего подвига «Ювентуса» из матча Лиги чемпионов с «Галатасараем». Вот только её восемь минут спустя уничтожил своей ошибкой новичок Рейс, который, к слову, и необязательный штрафной «привёз» перед вторым голом бело-голубых. Гладышев перехватил пас бразильца, раскрутил стремительный контрвыпад. Тюкавин ассистировал Бителло, а хавбек «Динамо» решил эпизод двумя касаниями.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

ЦСКА играл уже с центрфорвардом Мусаевым, а тренерский штаб «Динамо» неожиданно поменял местами фланговых защитников – Касерес ушёл на левый фланг, а свежий Зайдензаль расположился справа. Видимо, тем самым Гусев хотел покрепче закрыть правый край. Впрочем, Леон отыграл менее получаса. Зайдензаль получил травму и уступил место на поле Кутицкому.

А за 10 минут до конца динамовцы сделали свою победу крупной. Раскрывшиеся, утомлённые армейцы перестали успевать в обороне. В четвёртой голевой атаке левый защитник Касерес разыграл «двоечку» с Бителло и покатил во вратарскую на Сергеева – форвард забивал фактически в пустые ворота. Акинфеев уже был бессилен.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

ЦСКА не сумел воспользоваться поражениями «Краснодара» и «Зенита» в этом туре (проиграв в третий раз подряд в чемпионате), и по-прежнему отстаёт от дуэта лидеров на шесть-семь очков.