Аллегри снова сделал это спустя 15 лет! Мхитарян простил — и «Милан» задушил «Интер»

Тот случай, когда скамейка «Интера» впечатляла по именам. Там нашлось место в том числе Лаутаро, Чалханоглу и Думфрису. В основе же вышла пара нападающих Эспозито — Бони. Тяжело избавиться от нарратива, что команда уже больше ни за что не борется в этом сезоне. Хотя дерби с «Миланом» — отдельная история сама по себе.

И уже на третьей минуте она могла начаться достаточно внезапно — на вратаря «Интера» нашло затмение. Зоммер в элементарной ситуации обрезался, отдав мяч низом точно в ноги Пулишичу. Тот поделился с Модричем, который пробил в сантиметрах от штанги.

Ошибка Зоммера Фото: кадр из трансляции

В целом «Интер» был не очень похож на себя, однако один великолепный момент в первом тайме у него всё-таки был. Мхитарян получил мяч в центре поля и побежал с ним вперёд. И так получилось, что он всё бежал и бежал. Ему позволили войти в штрафную, а он продолжал продвигаться прямо к воротам. В результате Мхитарян чуть не упёрся во вратаря, но в последний момент всё-таки пробил — прямо в Меньяна.

И сразу в ответной атаке «Милан» открыл счёт. Эступиньян нырнул в огромный карман между центральным и правым защитниками «Интера». С одной стороны, можно сказать, Энрике упустил своего игрока, а с другой — Биссекк слишком опустил линию офсайда. Так или иначе, Эступиньян вышел один на один и забил в ближний угол. Эквадорец, празднуя гол, продемонстрировал, насколько он целеустремлён.

Первис Эступиньян Фото: Image Photo Agency/Getty Images

Интересно, что «Милан», ведя в счёте, достаточно смело шёл вперёд. Будто это и не команда Аллегри вовсе. По статистике xG «Интер» создал больше в первом тайме, однако визуальное впечатление было другим. Традиционно много обострял Пулишич, а Димарко, который в последнее время великолепен в атаке, теперь был вынужден раз за разом подчищать в обороне.

И второй тайм начался именно с опасных ударов «Милана». Сначала бил Леау, а затем — Фофана. Впрочем, после «Интер» начал вспоминать, кто тут лидер Серии А с огромным отрывом. На 54-й минуте Мхитарян скинул мяч Димарко, который бил примерно с 11 метров, но получилось чуть выше ворот.

Удар Димарко Фото: кадр из трансляции

Если в первом тайме «Милан» владел мячом 48% времени, во втором — уже в два раза меньше (24%). А точность передач упала с 89% до 75%. Вполне можно сказать, что «Интер» вернул себе инициативу. Ну, или «Милан» сам осознанно её отдал. Киву делал замены, которые могли помочь в том числе атаке — впервые за четыре месяца Думфрис появился в матче Серии А. Однако явных моментов у «Интера» уже не возникало до самого конца встречи. Нужно было реализовывать то, что было у Мхитаряна и Димарко.

В компенсированное время «Интер» требовал пенальти сначала за фол на Эспозито, но судья нарушения правил не зафиксировал. А спустя пару минут — за попадание мяча в руку Риччи, однако и тут арбитр промолчал. Так «Интер» потерпел первое поражение в чемпионате с 12-го тура. Тогда команда уступила тому же самому сопернику. Впервые с сезона-2010/2011 «Милан» выиграл оба дерби в сезоне Серии А. Угадаете, кто тогда тренировал команду? Аллегри!

Массимилиано Аллегри Фото: Claudio Villa/Getty Images

Теперь отрыв лидера — уже не 10, а семь очков. В свою очередь, «Милан» сделал важный шаг, чтобы гарантировать себе место в топ-4 — отрыв от «Комо» составляет девять очков, но в следующем туре — непростой выезд к «Лацио», а там не сыграет Рабьо из-за перебора жёлтых.