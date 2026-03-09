Скидки
Главная Футбол Статьи

Европейский футбол, обзор матчей 7-8 марта 2026: Кубок Англии, Ла Лига, Серия А, Арсенал, Бавария, Барселона, Интер, Милан, Челси

Сказка в Кубке Англии, камбэчище Моуринью, во Франции ожила гонка. Главное в еврофутболе
Артём Никулин
Европейский футбол, обзор матчей 7-8 марта 2026
Комментарии
В Турции тоже произошёл жаркий матч, Ямаль забил 50-й гол во взрослой карьере, а в Италии теперь путаница.

В эти выходные зрителей порадовали не только матчами чемпионата, но и кубковыми баталиями в Англии (там вообще случилась мегасенсация). В Италии состоялось миланское дерби, в Испании «Атлетико» и «Реал Сосьедад» выдали чумовой матч, «Бавария» вновь порадовала разгромом, а во Франции состоялась дуэль Сафонова и Головина. Ах да, за пределами топ-5 тоже много чего интересного! Например, «Бенфика» против «Порту».

Англия: камбэк «Сити» против «Ньюкасла», сенсационная победа команды из третьего дивизиона

АПЛ в эти выходные уступила место 1/8 финала Кубка Англии. «Саутгемптон» выбил из турнира «Фулхэм», забив победный мяч с пенальти на 90-й минуте (1:0). «Лидс» разгромил «Норвич» (3:0).

Кубок Англии . 1/8 финала
06 марта 2026, пятница. 23:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
1 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Робертсон – 51'     0:2 Салах – 53'     0:3 Джонс – 74'     1:3 Чан – 90+1'    

Посреди недели «Ливерпуль» умудрился влететь «Вулверхэмптону» в АПЛ, но спустя три дня мерсисайдцы взяли реванш. Всё решилось во втором тайме: сначала Робертсон открыл счёт дальним ударом, затем ассистировал Салаху, а на 74-й Джонс дотащил мяч до опорной и занёс третий мяч. Хозяева размочили счёт в концовке: вратарь Джонстон со всей силы вынес мяч на чужую половину, Хван Хи Чан убежал за спины защитников и катнул в дальний угол ворот.

Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Фото: Alex Livesey/Getty Images

Кубок Англии . 1/8 финала
07 марта 2026, суббота. 15:15 МСК
Мэнсфилд Таун
Мэнсфилд
Окончен
1 : 2
Арсенал
Лондон
0:1 Мадуэке – 41'     1:1 Эванс – 50'     1:2 Эзе – 66'    

Артета выпустил в старте аж двух 16-летних футболистов: Макса Доумена и Марли Сэлмона. Вероятно, испанец не рассчитывал на серьёзное сопротивление от «Мэнсфилда», но хозяева нехило потрепали нервы лондонцам (пробили по воротам «Арсенала» 16 раз). Мадуэке открыл счёт, положив мяч в дальний в угол в касание (этот гол, кстати, стал 100-м для «Арсенала» в сезоне), а на 66-й минуте Эзе обыграл нескольких соперников в штрафной и забил в ближнюю девятку. Между делом Уилл Эванс наказал Сэлмона за привоз, но на второй гол «Мэнсфилду» не хватило сил и удачи. В концовке Стивен Маклафлин изящно упал в штрафной, выпрашивая пенальти, но судья не купился — так и вылетели.

Тяжелый матч для будущего чемпиона АПЛ:
Кубок Англии . 1/8 финала
07 марта 2026, суббота. 20:45 МСК
Рексем
Рексем
Окончен
2 : 4
ДВ
Челси
Лондон
1:0 Смит – 18'     1:1 Оконкво – 40'     2:1 Дойл – 79'     2:2 Ачимпонг – 82'     2:3 Гарначо – 96'     2:4 Педро – 120+5'    
Удаления: Добсон – 90+3' / нет

«Рексем» едва не сотворил сенсацию прямо на глазах у Райана Рейнольдса (актёр поддерживал свой клуб на трибунах). Хозяева дважды выходили вперёд, а «Челси» догонял: сначала им помог автогол чужого вратаря (защитник «Рексема» отразил удар Гарначо в угол, но выбил прямо в голкипера), а на 82-й Ачимпонг прорвался в штрафную и перевёл игру в овертайм. Там «Рексем» играл в меньшинстве (Добсона удалили за грубый фол), но даже в такой ситуации могли вырывать победу: гол Бранта отменили из-за офсайда, плюс создали несколько голевых моментов. «Челси» лучше реализовал шансы: на 96-й Гарначо в касание замкнул навес от Эсугу, на последней минуте Жоао Педро убежал в контратаку и закрыл все вопросы по победителю.

Будем ругать «Челси»?
Кубок Англии . 1/8 финала
07 марта 2026, суббота. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
1 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Барнс – 18'     1:1 Савио – 39'     1:2 Мармуш – 47'     1:3 Мармуш – 65'    

«Ньюкасл» ударно начал встречу: строили эффективные вертикальные атаки, одна из них завершилась голом Барнса. Потом «Сити» включился: на 39-й Савиньо стоял, никого не трогал на дальней штанге, как вдруг мяч прилетел к нему в ногу и самостоятельно отлетел в ворота. Через несколько минут «Сити» вообще мог выйти вперёд — Рамсдейл заигрался в Нойера и чуть не привёз. Во втором тайме Мармуш оформил дубль: забил с прострела, а потом отметился дальним ударом.

Египтянин набирает кондиции:
Кубок Англии . 1/8 финала
08 марта 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Порт Вейл
Сток-он-Трент
Окончен
1 : 0
Сандерленд
Сандерленд
1:0 Уэйн – 28'    

Без сенсаций нас тоже не оставили: «Порт Вейл» из третьего английского дивизиона выбил «Сандерленд»! Единственный гол — на счету Бена Уэйна. Сначала Даджон Браун попытался забить в падении, но не попал по мячу, а Уэйн подстраховал и пробил головой. У «Сандерленда» за матч накопилось 17 ударов по воротам, но их активность не привела к голам.

«Порт Вейл» — «Сандерленд»

«Порт Вейл» — «Сандерленд»

Фото: Carl Recine/Getty Images

Испания: тизер финала Кубка Испании, шедевр от Ямаля

«Жирона» избежала поражения от «Леванте», забив в компенсированное время (1:1). «Вильярреал» обыграл «Эльче» (2:1), «Севилья» сыграла вничью с «Райо Вальекано» (1:1), а «Бетис» вообще умудрился проиграть «Хетафе» (0:2).

Испания — Примера . 27-й тур
06 марта 2026, пятница. 23:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Тчуамени – 11'     1:1 Иглесиас – 25'     1:2 Вальверде – 90+4'    

«Реал» и «Сельта» были близки к первой ничьей за 12 очных матчей. На шикарный дальний удар Тчуамени хозяева почти сразу ответили голом Иглесиаса. Мадридцы больше владели мячом, но «Сельта» выглядела острее в контратаках. Тем не менее победа досталась «Реалу»: в концовке Вальверде оказался первым на подборе и классическим ударом из-за штрафной вонзил победный мяч.

В матче дебютировал один воспитанник «Реала»:
Испания — Примера . 27-й тур
07 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
3 : 2
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Сёрлот – 5'     1:1 Солер – 9'     2:1 Гонсалес – 67'     2:2 Оярсабаль – 68'     3:2 Гонсалес – 81'    

Команды провели репетицию предстоящего финала Кубка Испании. Уже на первых минутах мадридцы показали свою любовь к АПЛ, открыв счёт после длинного вброса из аута. Баски весьма быстро сравняли и во втором тайме повторили этот трюк. Сначала «Атлетико» забил второй (Гризманн отдал голевую передачу пяткой), а через минуту Оярсабаль вернул ничью. На третий раз «Сосьедад» не хватило: на 81-й минуте Нико Гонсалес оформил дубль, забив головой, и принёс победу Симеоне. Арсен Захарян появился на поле на 65-й минуте, но в голе не поучаствовал.

«Атлетико» — «Реал Сосьедад»

«Атлетико» — «Реал Сосьедад»

Фото: Angel Martinez/Getty Images

Испания — Примера . 27-й тур
07 марта 2026, суббота. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
0 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Ямаль – 68'    

Каталонцы, как всегда, насоздавали моментов на три гола, но ушли с минимальной победой. На 68-й минуте Ямаль забил обводящим ударом в девятку, принеся три очка Флику. Этот гол стал для испанца 50-м в карьере, тот же Месси достиг этого показателя только в 20 лет! У «Атлетика» тоже были интересные моменты, однако нападающие с трудом попадали в створ. Иньяки Уильямс однажды забил после контратаки, но перед этим забежал в офсайд.

Ямаль уже круче Месси?
«Атлетик» — мимо еврокубков? Таблица Ла Лиги

Италия: миланское дерби, Де Росси обыграл «Рому»

В Серии А грядёт мощная битва за четвёртое место. Сейчас три команды претендуют на последнюю путёвку в ЛЧ — среди них «Комо», который обыграл «Кальяри» (2:1). «Аталанта» избежала поражения от «Удинезе» благодаря дублю Скамакки за четыре минуты (2:2). «Фиорентина» потерялась с «Пармой» (0:0), но уже покинула зону вылета.

Италия — Серия А . 28-й тур
06 марта 2026, пятница. 22:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 1
Торино
Турин
1:0 Сантос – 7'     2:0 Элмас – 68'     2:1 Казадей – 87'    

«Наполи» не заметил потери Мактоминея, Ди Лоренцо и Нереса — относительно спокойно разобрались с кризисным «Торино». На седьмой минуте Алиссон Сантос открыл счёт снайперским ударом в ближний угол, а на 68-й Элмас, поставив корпус, забил свой первый мяч в сезоне. «Торино» на последних минутах основного времени заковырял гол и успокоился — даже не претендовали на ничью.

Италия — Серия А . 28-й тур
07 марта 2026, суббота. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
4 : 0
Пиза
Пиза
1:0 Камбьязо – 54'     2:0 Тюрам-Юльен – 65'     3:0 Йылдыз – 75'     4:0 Бога – 90+3'    

«Юве» снова показывает, что у них всё хорошо с атакой. После сонного первого тайма туринцы забили четыре мяча. Оборона «Пизы» стала обрезаться в простейших ситуациях, вратарь тоже искал свою минуту славы, заставляя болельщиков хвататься за сердце. Камбьязо запустил разгром, забив после навеса. Следом Кефрен Тюрам добил мяч после попадания в штангу, а Йылдыз отметился классным дальним ударом. На десерт оставили гол Жереми Бога: вингер побежал в контратаку, переиграл вратаря и забил с острого угла.

Италия — Серия А . 28-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
2 : 1
Рома
Рим
1:0 Мессьяс – 52'     1:1 Н'Дика – 55'     2:1 Оливейра – 80'    

Даниэле Де Росси очень «помог» любимой команде: его «Дженоа» по всем фронтам переиграл римлян и усложнил им задачу в борьбе за ЛЧ (остались в топ-4, но отрыв от конкурентов — минимальный). Экс-игрок «Милана» Жуниор Мессьяс запустил счёт голам, забив с пенальти, но через три минуты Н'Дика сравнял с углового. Генуэзцы продолжили искать шансы и на 80-й минуте подловили оборону «Ромы». Мазини прострелил в район дальней штанги, куда подбежал одинокий Витинья — португалец аккуратно занёс мяч в пустой створ.

«Дженоа» — «Рома»

«Дженоа» — «Рома»

Фото: Getty Images

Италия — Серия А . 28-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 0
Интер М
Милан
1:0 Эступиньян – 35'    

«Интер» снова испытывает трудности против топ-команд. Единственный гол на счету Эступиньяна — Фофана блестяще резрезал защиту соперника, направив мяч в штрафную. Защитники потеряли Первиса, тот спокойно уложил мяч в ближний верхний угол. У «Интера» были хорошие шансы, чтобы сравнять (например, удар Димарко выше ворот на 54-й), а в компенсированное время Эспозито не попал в створ из неплохой позиции. Впервые с сезона-2010/2011 «Милан» взял оба дерби в сезоне Серии А. Разумеется, команду тогда тренировал Аллегри. Кто же ещё!

Круг замкнулся:
Вряд ли что-то помешает чемпионству «Интера». Таблица Серии А

Германия: бенефис Николаса Джексона, 3:3 во Фрайбурге

«РБ Лейпциг» обыграл «Аугсбург» (2:1) и догнал «Штутгарт», который в свою очередь сыграл вничью с «Майнцем» (2:2). Теперь команды делят четвёртое место в Бундеслиге. «Вольфсбург» продолжает тонуть — проиграли «Гамбургу» (1:2). «Хоффенхайм» всё ещё удерживает третье место — обыграли «Хайденхайм» (4:2).

Германия — Бундеслига . 25-й тур
06 марта 2026, пятница. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
4 : 1
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1:0 Диас – 33'     2:0 Лаймер – 45+1'     3:0 Мусиала – 57'     4:0 Джексон – 79'     4:1 Мохиа – 89'    
Удаления: нет / Райц – 55'

В отсутствие Гарри Кейна «Баварию» охраняет Николас Джексон. Сенегалец запустил атаку перед вторым голом мюнхенцев, заработал пенальти для Мусиалы (и красную для Райца), а в концовке сам забил с прострела Карла. Но есть и плохие новости: во время матча Нойер надорвал икроножную мышцу. Вратарь пропустит две недели, а в 1/8 финала ЛЧ сыграет Йонас Урбиг.

Германия — Бундеслига . 25-й тур
07 марта 2026, суббота. 17:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
3 : 3
Байер
Леверкузен
1:0 Грифо – 34'     1:1 Кофане – 37'     2:1 Судзуки – 43'     2:2 Гримальдо – 45+3'     2:3 Терье – 52'     3:3 Гинтер – 86'    

Голевое безумие во Фрайбурге. Хозяева мощно стартовали в матче и нашли свой гол на 34-й — Грифо замкнул прострел. Спустя три минуты леверкузенцы сравняли: мяч неожиданно оказался в ногах Кофане перед штрафной — 19-летний камерунец одним, но очень сильным касанием пробил вратаря. Перед перерывом команды вновь обменялись голами (Гримальдо опять отличился со штрафного), а вот во втором тайме «Байер» наконец вышел вперёд, расчертив молниеносную контратаку. «Фрайбург» спасся на 86-й благодаря включению Гюнтера в чужую штрафную. Спустя пару минут хозяева снова забили, но из очевидного офсайда — так и разошлись миром.

Германия — Бундеслига . 25-й тур
07 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Кёльн
Кёльн
Окончен
1 : 2
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Гирасси – 16'     0:2 Байер – 60'     1:2 Каминьский – 88'    
Удаления: Симпсон-Пьюзи – 45+2' / нет

«Боруссия» открыла счёт внезапным голом. Неудачная подача с углового, потом оказавшийся на подборе Байер головой переправил мяч в штрафную, а там Гирасси магическим образом избежал офсайда и пробил кипера. В конце тайма Байер пожертвовал своим ахиллом и заработал красную для соперника. Максимилиан, к счастью, оказался здоров и позже отметился голом, разыграв гениальную стеночку с Брандтом. На 88-й Каминьский забил с рикошета и едва не вернул «Кёльн» в игру — на последних секундах хозяева всем составом ринулись к воротам Кобеля, чуть не заработав пенальти (не будь там офсайда).

«Кельн» — «Боруссия» Д

«Кельн» — «Боруссия» Д

Фото: Christof Koepsel/Getty Images

Прощаемся с «Вольфсбургом»? Таблица Бундеслиги

Франция: Головин нанёс поражение Сафонову, чемпионская гонка ожила

«Ланс» вплотную приблизился к лидирующему «ПСЖ»: обыграли «Метц» (3:0), отстают всего на одно очко. «Ренн» уничтожил «Ниццу» (4:0), а «Лилль» упустил победу над «Лорьяном» на последних минутах (1:1).

Франция — Лига 1 . 25-й тур
06 марта 2026, пятница. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 3
Монако
Монако
0:1 Аклиуш – 27'     0:2 Головин – 55'     1:2 Баркола – 71'     1:3 Балогун – 73'    

Заслуженное поражение «ПСЖ», у которого большие проблемы с обороной в этом году. Началось всё с привоза Заира-Эмери: пошёл финтить и потерял мяч в штрафной, после чего Аклиуш забил с паса Балогуна. А во втором тайме на замену вышел Головин. Он же и забил победный — практически первым касанием. На 71-й Баркола отличился с помощью рикошета, но спустя пару минут Балогун вонзил третий.

Головин мог и дубль оформлять:
Франция — Лига 1 . 25-й тур
07 марта 2026, суббота. 23:05 МСК
Тулуза
Тулуза
Окончен
0 : 1
Марсель
Марсель
0:1 Гринвуд – 18'    

Гринвуд удерживает «Марсель» в зоне Лиги чемпионов. Мэйсон забил единственный мяч на 18-й минуте: Пайшао отдал передачу в штрафную, англичанин забежал туда вторым темпом и в касание зарядил под перекладину. После гола «Марсель» успокоился, а «Тулуза» включилась на последних минутах — Рульи совершил несколько сейвов и сохранил три очка для команды.

Франция — Лига 1 . 25-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Лион
Лион
Окончен
1 : 1
Париж
Париж
0:1 Мунеци – 63'     1:1 Толиссо – 90+6'    

«Лион» мог выходить на чистое третье место в Лиге 1 в случае победы, но весь второй тайм команда Фонсеки пыталась избежать поражения от новичка турнира. Маршалл Мунеци открыл счёт на 63-й минуте, а «Лион» сумел сравнять только на 90+6-й. Игрок «Парижа» рукой остановил подачу от Хамдани в штрафной, а Толиссо мощнейшим ударом реализовал пенальти.

«Лион» — «Париж»

«Лион» — «Париж»

Фото: Mourad Allili/Zuma/ТАСС

Может, в топ-3 вообще залетит «Ренн»? Таблица Лиги 1

Одной строкой

  • Главный матч выходных за пределами топ-5 прошёл в Португалии — «Бенфика» принимала лидирующий «Порту». К 40-й минуте гости вели 2:0: сначала Фрохольдт добил мяч после спасения вратаря, а позже Петушевский накрутил Отаменди и вонзил в ближний. Лиссабонцы были близки к первому поражению в лиге за 39 матчей, но Жозе зарядился на камбэк: Шельдеруп добил мяч после попадания в штангу, а на 88-й Баррейро ударом с лёта принес очки хозяевам. Не обошлось и без скандала: Моуринью пошёл ругаться со скамейкой «Порту» и поймал красную. Конкуренты из «Спортинга» тоже допустили потерю с «Брагой» (2:2) и отстают от первого места на четыре очка.
  • В Турции тоже весело. «Фенербахче» Тедеско обыграл «Самсунспор» (3:2), хотя проигрывал 1:2 к 88-й минуте. Помогли два ассиста от Марко Асенсио — на 89-й и 90+5-й минутах. А «Галатасарай» сыграл дерби с «Бешикташем» (1:0). Осимхен сотворил победный мяч на 39-й, а потом помогал удерживать победу в меньшинстве после удаления Зане (чуть не оторвал ногу сопернику).
  • «Селтик» и «Рейнджерс» встретились друг с другом в четвертьфинале Кубка Шотландии. В основное время обошлись без голов, а в серии пенальти «Рейнджерс» допустил две осечки — 4:2 в пользу «Селтика».
  • ПАОК сыграл вничью с конкурирующим «Олимпиакосом» (0:0) и теперь отстаёт от АЕКа на два очка. Оздоев появился в старте и сыграл 76 минут.
Комментарии
