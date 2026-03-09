Сказка в Кубке Англии, камбэчище Моуринью, во Франции ожила гонка. Главное в еврофутболе

В Турции тоже произошёл жаркий матч, Ямаль забил 50-й гол во взрослой карьере, а в Италии теперь путаница.

В эти выходные зрителей порадовали не только матчами чемпионата, но и кубковыми баталиями в Англии (там вообще случилась мегасенсация). В Италии состоялось миланское дерби, в Испании «Атлетико» и «Реал Сосьедад» выдали чумовой матч, «Бавария» вновь порадовала разгромом, а во Франции состоялась дуэль Сафонова и Головина. Ах да, за пределами топ-5 тоже много чего интересного! Например, «Бенфика» против «Порту».

Англия: камбэк «Сити» против «Ньюкасла», сенсационная победа команды из третьего дивизиона

АПЛ в эти выходные уступила место 1/8 финала Кубка Англии. «Саутгемптон» выбил из турнира «Фулхэм», забив победный мяч с пенальти на 90-й минуте (1:0). «Лидс» разгромил «Норвич» (3:0).

Посреди недели «Ливерпуль» умудрился влететь «Вулверхэмптону» в АПЛ, но спустя три дня мерсисайдцы взяли реванш. Всё решилось во втором тайме: сначала Робертсон открыл счёт дальним ударом, затем ассистировал Салаху, а на 74-й Джонс дотащил мяч до опорной и занёс третий мяч. Хозяева размочили счёт в концовке: вратарь Джонстон со всей силы вынес мяч на чужую половину, Хван Хи Чан убежал за спины защитников и катнул в дальний угол ворот.

Эндрю Робертсон Фото: Alex Livesey/Getty Images

Артета выпустил в старте аж двух 16-летних футболистов: Макса Доумена и Марли Сэлмона. Вероятно, испанец не рассчитывал на серьёзное сопротивление от «Мэнсфилда», но хозяева нехило потрепали нервы лондонцам (пробили по воротам «Арсенала» 16 раз). Мадуэке открыл счёт, положив мяч в дальний в угол в касание (этот гол, кстати, стал 100-м для «Арсенала» в сезоне), а на 66-й минуте Эзе обыграл нескольких соперников в штрафной и забил в ближнюю девятку. Между делом Уилл Эванс наказал Сэлмона за привоз, но на второй гол «Мэнсфилду» не хватило сил и удачи. В концовке Стивен Маклафлин изящно упал в штрафной, выпрашивая пенальти, но судья не купился — так и вылетели.

«Рексем» едва не сотворил сенсацию прямо на глазах у Райана Рейнольдса (актёр поддерживал свой клуб на трибунах). Хозяева дважды выходили вперёд, а «Челси» догонял: сначала им помог автогол чужого вратаря (защитник «Рексема» отразил удар Гарначо в угол, но выбил прямо в голкипера), а на 82-й Ачимпонг прорвался в штрафную и перевёл игру в овертайм. Там «Рексем» играл в меньшинстве (Добсона удалили за грубый фол), но даже в такой ситуации могли вырывать победу: гол Бранта отменили из-за офсайда, плюс создали несколько голевых моментов. «Челси» лучше реализовал шансы: на 96-й Гарначо в касание замкнул навес от Эсугу, на последней минуте Жоао Педро убежал в контратаку и закрыл все вопросы по победителю.

«Ньюкасл» ударно начал встречу: строили эффективные вертикальные атаки, одна из них завершилась голом Барнса. Потом «Сити» включился: на 39-й Савиньо стоял, никого не трогал на дальней штанге, как вдруг мяч прилетел к нему в ногу и самостоятельно отлетел в ворота. Через несколько минут «Сити» вообще мог выйти вперёд — Рамсдейл заигрался в Нойера и чуть не привёз. Во втором тайме Мармуш оформил дубль: забил с прострела, а потом отметился дальним ударом.

Без сенсаций нас тоже не оставили: «Порт Вейл» из третьего английского дивизиона выбил «Сандерленд»! Единственный гол — на счету Бена Уэйна. Сначала Даджон Браун попытался забить в падении, но не попал по мячу, а Уэйн подстраховал и пробил головой. У «Сандерленда» за матч накопилось 17 ударов по воротам, но их активность не привела к голам.

«Порт Вейл» — «Сандерленд» Фото: Carl Recine/Getty Images

Испания: тизер финала Кубка Испании, шедевр от Ямаля

«Жирона» избежала поражения от «Леванте», забив в компенсированное время (1:1). «Вильярреал» обыграл «Эльче» (2:1), «Севилья» сыграла вничью с «Райо Вальекано» (1:1), а «Бетис» вообще умудрился проиграть «Хетафе» (0:2).

«Реал» и «Сельта» были близки к первой ничьей за 12 очных матчей. На шикарный дальний удар Тчуамени хозяева почти сразу ответили голом Иглесиаса. Мадридцы больше владели мячом, но «Сельта» выглядела острее в контратаках. Тем не менее победа досталась «Реалу»: в концовке Вальверде оказался первым на подборе и классическим ударом из-за штрафной вонзил победный мяч.

Команды провели репетицию предстоящего финала Кубка Испании. Уже на первых минутах мадридцы показали свою любовь к АПЛ, открыв счёт после длинного вброса из аута. Баски весьма быстро сравняли и во втором тайме повторили этот трюк. Сначала «Атлетико» забил второй (Гризманн отдал голевую передачу пяткой), а через минуту Оярсабаль вернул ничью. На третий раз «Сосьедад» не хватило: на 81-й минуте Нико Гонсалес оформил дубль, забив головой, и принёс победу Симеоне. Арсен Захарян появился на поле на 65-й минуте, но в голе не поучаствовал.

«Атлетико» — «Реал Сосьедад» Фото: Angel Martinez/Getty Images

Каталонцы, как всегда, насоздавали моментов на три гола, но ушли с минимальной победой. На 68-й минуте Ямаль забил обводящим ударом в девятку, принеся три очка Флику. Этот гол стал для испанца 50-м в карьере, тот же Месси достиг этого показателя только в 20 лет! У «Атлетика» тоже были интересные моменты, однако нападающие с трудом попадали в створ. Иньяки Уильямс однажды забил после контратаки, но перед этим забежал в офсайд.

Италия: миланское дерби, Де Росси обыграл «Рому»

В Серии А грядёт мощная битва за четвёртое место. Сейчас три команды претендуют на последнюю путёвку в ЛЧ — среди них «Комо», который обыграл «Кальяри» (2:1). «Аталанта» избежала поражения от «Удинезе» благодаря дублю Скамакки за четыре минуты (2:2). «Фиорентина» потерялась с «Пармой» (0:0), но уже покинула зону вылета.

«Наполи» не заметил потери Мактоминея, Ди Лоренцо и Нереса — относительно спокойно разобрались с кризисным «Торино». На седьмой минуте Алиссон Сантос открыл счёт снайперским ударом в ближний угол, а на 68-й Элмас, поставив корпус, забил свой первый мяч в сезоне. «Торино» на последних минутах основного времени заковырял гол и успокоился — даже не претендовали на ничью.

«Юве» снова показывает, что у них всё хорошо с атакой. После сонного первого тайма туринцы забили четыре мяча. Оборона «Пизы» стала обрезаться в простейших ситуациях, вратарь тоже искал свою минуту славы, заставляя болельщиков хвататься за сердце. Камбьязо запустил разгром, забив после навеса. Следом Кефрен Тюрам добил мяч после попадания в штангу, а Йылдыз отметился классным дальним ударом. На десерт оставили гол Жереми Бога: вингер побежал в контратаку, переиграл вратаря и забил с острого угла.

Даниэле Де Росси очень «помог» любимой команде: его «Дженоа» по всем фронтам переиграл римлян и усложнил им задачу в борьбе за ЛЧ (остались в топ-4, но отрыв от конкурентов — минимальный). Экс-игрок «Милана» Жуниор Мессьяс запустил счёт голам, забив с пенальти, но через три минуты Н'Дика сравнял с углового. Генуэзцы продолжили искать шансы и на 80-й минуте подловили оборону «Ромы». Мазини прострелил в район дальней штанги, куда подбежал одинокий Витинья — португалец аккуратно занёс мяч в пустой створ.

«Дженоа» — «Рома» Фото: Getty Images

«Интер» снова испытывает трудности против топ-команд. Единственный гол на счету Эступиньяна — Фофана блестяще резрезал защиту соперника, направив мяч в штрафную. Защитники потеряли Первиса, тот спокойно уложил мяч в ближний верхний угол. У «Интера» были хорошие шансы, чтобы сравнять (например, удар Димарко выше ворот на 54-й), а в компенсированное время Эспозито не попал в створ из неплохой позиции. Впервые с сезона-2010/2011 «Милан» взял оба дерби в сезоне Серии А. Разумеется, команду тогда тренировал Аллегри. Кто же ещё!

Германия: бенефис Николаса Джексона, 3:3 во Фрайбурге

«РБ Лейпциг» обыграл «Аугсбург» (2:1) и догнал «Штутгарт», который в свою очередь сыграл вничью с «Майнцем» (2:2). Теперь команды делят четвёртое место в Бундеслиге. «Вольфсбург» продолжает тонуть — проиграли «Гамбургу» (1:2). «Хоффенхайм» всё ещё удерживает третье место — обыграли «Хайденхайм» (4:2).

В отсутствие Гарри Кейна «Баварию» охраняет Николас Джексон. Сенегалец запустил атаку перед вторым голом мюнхенцев, заработал пенальти для Мусиалы (и красную для Райца), а в концовке сам забил с прострела Карла. Но есть и плохие новости: во время матча Нойер надорвал икроножную мышцу. Вратарь пропустит две недели, а в 1/8 финала ЛЧ сыграет Йонас Урбиг.

Голевое безумие во Фрайбурге. Хозяева мощно стартовали в матче и нашли свой гол на 34-й — Грифо замкнул прострел. Спустя три минуты леверкузенцы сравняли: мяч неожиданно оказался в ногах Кофане перед штрафной — 19-летний камерунец одним, но очень сильным касанием пробил вратаря. Перед перерывом команды вновь обменялись голами (Гримальдо опять отличился со штрафного), а вот во втором тайме «Байер» наконец вышел вперёд, расчертив молниеносную контратаку. «Фрайбург» спасся на 86-й благодаря включению Гюнтера в чужую штрафную. Спустя пару минут хозяева снова забили, но из очевидного офсайда — так и разошлись миром.

«Боруссия» открыла счёт внезапным голом. Неудачная подача с углового, потом оказавшийся на подборе Байер головой переправил мяч в штрафную, а там Гирасси магическим образом избежал офсайда и пробил кипера. В конце тайма Байер пожертвовал своим ахиллом и заработал красную для соперника. Максимилиан, к счастью, оказался здоров и позже отметился голом, разыграв гениальную стеночку с Брандтом. На 88-й Каминьский забил с рикошета и едва не вернул «Кёльн» в игру — на последних секундах хозяева всем составом ринулись к воротам Кобеля, чуть не заработав пенальти (не будь там офсайда).

«Кельн» — «Боруссия» Д Фото: Christof Koepsel/Getty Images

Франция: Головин нанёс поражение Сафонову, чемпионская гонка ожила

«Ланс» вплотную приблизился к лидирующему «ПСЖ»: обыграли «Метц» (3:0), отстают всего на одно очко. «Ренн» уничтожил «Ниццу» (4:0), а «Лилль» упустил победу над «Лорьяном» на последних минутах (1:1).

Заслуженное поражение «ПСЖ», у которого большие проблемы с обороной в этом году. Началось всё с привоза Заира-Эмери: пошёл финтить и потерял мяч в штрафной, после чего Аклиуш забил с паса Балогуна. А во втором тайме на замену вышел Головин. Он же и забил победный — практически первым касанием. На 71-й Баркола отличился с помощью рикошета, но спустя пару минут Балогун вонзил третий.

Гринвуд удерживает «Марсель» в зоне Лиги чемпионов. Мэйсон забил единственный мяч на 18-й минуте: Пайшао отдал передачу в штрафную, англичанин забежал туда вторым темпом и в касание зарядил под перекладину. После гола «Марсель» успокоился, а «Тулуза» включилась на последних минутах — Рульи совершил несколько сейвов и сохранил три очка для команды.

«Лион» мог выходить на чистое третье место в Лиге 1 в случае победы, но весь второй тайм команда Фонсеки пыталась избежать поражения от новичка турнира. Маршалл Мунеци открыл счёт на 63-й минуте, а «Лион» сумел сравнять только на 90+6-й. Игрок «Парижа» рукой остановил подачу от Хамдани в штрафной, а Толиссо мощнейшим ударом реализовал пенальти.

«Лион» — «Париж» Фото: Mourad Allili/Zuma/ТАСС

Одной строкой