Мистика в самом российском клубе Турции. Чалову и Макарову тотально не везёт

С Фёдором и Денисом в «Кайсериспоре» меньше чем за полтора месяца поработали уже три тренера. А отличиться постоянно что-то мешает.

Денис Макаров и Фёдор Чалов потихоньку обживаются в Турции. Оба провели по несколько игр за «Кайсериспор», у которого как раз недавно сменился главный тренер. Голевых действий у россиян пока нет. По крайней мере, засчитанных. Но как они справляются в целом?

Сегодня «Кайсериспору» предстоит большой матч с идущим в топ-3 «Трабзонспором». Предваряем его рассказом о делах Макарова с Чаловым. У Дениса они складываются получше. Ещё бы удачу подкрутить.

Чалова и Макарова теперь тренирует экс-помощник Сульшера

В конце января, когда «Кайсериспор» только готовился подписать Макарова, а инсайдов об аренде Чалова у ПАОКа даже ещё не появилось, мы написали текст-представление о клубе. Значительную его часть заняла визитная карточка тренера Радомира Джаловича. Какие он титулы брал и с кем работал, как в начале 2010-х бегал в нападении пермского «Амкара». Кто ж знал, что черногорца уволят уже 24 февраля.

«Я был рад поработать с Чаловым и Макаровым. Это топ-футболисты и топ-личности. Думаю, они могут сделать шаг вперёд и перейти в большие клубы Европы, если будут здоровы. А что касается моего увольнения из клуба – долгая история с советом директоров», – сказал Джалович «Чемпионату».

Ссылаться на разногласия с руководством Радомиру, конечно, никто не запрещает. Однако главная причина, скорее всего, всё-таки кроется в результатах. Начал-то в «Кайсериспоре» Джалович вполне бодро: прошёл в четвёртый раунд Кубка Турции сквозь соперника с красноречивым названием «Нигде», добыл четыре очка в трёх турах чемпионата. Только вот в следующих 10 собрал всего шесть. Плюс вылетел из Кубка от «Кечиоренгюджю» из местной ФНЛ.

На пару встреч роль тренера «Кайсериспора» подхватил… спортивный директор Мухаммед Тюркмен. Не удивляйтесь, раньше он работал ассистентом, и какой-никакой опыт у него есть. А с 25 февраля на должность заступил 55-летний Эрлинг Моэ. В его послужном списке по два чемпионства и Кубка Норвегии с «Мольде». В 2022 году Моэ признали в стране тренером года.

Эрлинг с «Мольде» обыгрывал в Лиге Европы – 2015/2016 «Фенербахче», а в ЛЕ-2020/2021 проходил в 1/8 финала «Хоффенхайм». Добирался он и до той же стадии Лиги конференций. В декабре 2024-го с ним попрощались. И уже через месяц его вновь взял ассистентом к себе, теперь в «Бешикташ», Уле-Гуннар Сульшер: ранее тандем трудился в Норвегии. С турецкой лигой Моэ притирку уже прошёл. Пусть и не самую удачную: норвежцев убрали в августе после вылета от «Лозанны» в квалификации ЛК.

Получилось забавно: Фёдором и Денисом меньше чем за полтора месяца руководили сразу трое специалистов, и все они предпочитают разные расстановки на поле. Пойдём по порядку.

Макаров отдал предлогевую. Незасчитанную. Заработал пенальти. Незабитый. Забил с паса Чалова. Гол отменили

С Джаловичем «Кайсериспор» играл по схеме 4-3-3. Макаров перебрался в Турцию раньше Чалова и успел зацепить матч со звёздным «Галатасараем». Виктор Осимхен, Мауро Икарди и их товарищи сделали аутсайдеру больно, забив четыре безответных мяча.

Только прибывший Макаров вышел спасать на 60-й минуте. И запустил голевую атаку перехватом возле своей штрафной: шикарно прочитал передачу экс-оренбуржца Казымджана Караташа и отдал партнёру, который вывел другого бывшего динамовца Мигела Кардозу один на один с вратарём. Тот шанс не упустил, да усилия перечеркнул боковой судья – офсайд.

Перехват Макарова в матче с «Галатасараем» Фото: Кадры из трансляции

Денис наиграл на оценку 6,3 от статистического портала Sofascore за шесть точных передач из семи, один удар в створ, три выноса и жёлтую карточку. В интервью «Чемпионату» правый вингер, несмотря на разгромный отлёт, положительно оценил новый опыт:

«Честно скажу: бегать без мяча 30 минут пришлось тяжело. Я же подготовку в «Кайсериспоре» пропустил – с корабля на бал фактически прыгнул. Сразу прочувствовал разницу. Со мной такое впервые в жизни. Прямо настоящий футбольный матч: идеальное поле, соперник из Лиги чемпионов, фанаты гонят своих с первой до последней минуты. Игра с такой командой в такой обстановке дорогого стоит. Я очень рад, что мой дебют выпал как раз на «Галатасарай». Сразу войти в топ-игру и прочувствовать атмосферу настоящего футбола – идеальное начало».

Домашняя встреча с середняком «Коджаэлиспором» стала приговором для Джаловича. Макаров её, как и следующую, пропустил из-за мышечного повреждения. Зато Чалов отбегал 68 минут и претендовал на пенальти, упав от столкновения с защитником. Арбитр артистизм россиянина не оценил.

Падение Чалова в матче с «Коджаэлиспором» Фото: Кадры из трансляции

Также Фёдор палил с лёта – попытку заблокировали. «Кайсериспор» забил уже без его участия. Только вот ранее пустил двушку от Даниэла Агьея. Sofascore отрейтинговал Чалова на 6,0 за два удара при общем весе в 0,22 ожидаемого гола и 64% точности передач (16 из 25). Что поделать, о хорошей сыгранности пока не шло и речи.

Официально Джаловича убрали 24 февраля. Тем не менее уже в разборке с «Гёзтепе» командой руководил Тюркмен. И опробовал более оборонительные 3-4-2-1. Единственным выдвинутым нападающим стал ещё один россиянин Герман Онугха, а Чалов на 67-й минуте вышел играть в оттяжке. Фёдору не дали ни разу пробить по воротам. Он сделал одну успешную обводку, однако вновь не отличался высокой точностью пасов (восемь успешных из 15) и удостоился рейтинга 6,3. Все остальные в «Кайсериспоре» получили больше. Что по общему результату? 0:0. Не так уж и плохо, когда соперник из топ-6 таблицы.

С «Антальяспором» Чалов и Макаров провели целиком второй тайм. Тюркмен продолжил экспериментировать и выбрал схему уже с четырьмя защитниками – 4-1-4-1. Денис на 67-й минуте как следует отметил возвращение: на дриблинге забрался в штрафную и заставил экс-игрока ПСВ и «КПР» Кеннета Пала прыгнуть ему в ноги.

Пенальти за нарушение на Макарове Фото: Кадр из трансляции

Всё бы ничего, да Ласло Бенеш промахнулся с 11-метрового. Ну просто комбо из невезений для Дениса! Отдал предголевой пас – отмена. Заработал пенальти – не забили. Забегая вперёд, это ещё не всё.

На 73-й минуте мог состояться чисто российский гол: Макаров забросил в центр штрафной, и замкнуть спешил Чалов. Увы, Фёдор не достал до мяча.

Уже под конец встречи Макаров снова ускользнул от Пала и опасно прострелил. Вратарю пришлось отражать мяч на угловой. С него-то «Кайсериспор» и забил! 1:0, первая победа аж с конца ноября. Вот что по статистике:

у Дениса: рейтинг 7,2 за заработанный пенальти, две передачи под удар и 0,14 ожидаемого ассиста, два личных удара с общим весом 0,11 xG, четыре успешные обводки из семи и жёлтую карточку;

у Фёдора: рейтинг 6,3 за два удара с общим весом 0,42 xG и 10 точных пасов из 14 (71%).

«Важные три очка. Все на месте спортсмены», – Чалов вспомнил крылатую фразу и отрецензировал итог матча в своём телеграм-канале, показав фото с Макаровым и Георгием Джикией. Экс-спартаковец, к слову, за последние три месяца сыграл лишь разок в Кубке Турции. Повлияли травмы и разное отношение тренеров, коих у «Антальяспора» набралось за сезон трое. Да, в Турции такое в порядке вещей.

Денис Макаров, Георгий Джикия и Фёдор Чалов Фото: Из личного архива Фёдора Чалова

Ну и, наконец, последний на данный момент матч «Кайсериспора». И дебютный для Моэ. Футболисты в гостях у конкурента за выживание «Генчлербирлиги» опять действовали по другой схеме – на сей раз 4-2-3-1. Но раз уж Моэ пришёл на постоянку, видимо, с ним должна прийти и стабильность. По крайней мере, в плане расстановки. Чалов и Макаров оказались в старте, и оба отправились отдыхать на 73-й минуте. Фёдор вновь действовал в оттяжке.

Макаров в начале встречи отобрал мяч на своей половине и забросом за спину обороне запустил вперёд Кардозу, после чего тот потревожил вратаря дальним ударом. Позже эта связка соорудила супермомент: Денис внешней стороной стопы вырезал прострел, и Мигел в касание заставил вратаря спасать. Карлуш Мане (экс-«Спортинг») подоспел на отскок и отправил мяч в штангу.

Отбор и заброс Макарова в матче с «Генчлербирлиги» Фото: Кадры из трансляции

На 56-й минуте Чалов хитрой передачей между двух защитников вывел Макарова один на один. И тот забил! Как же обидно, что Фёдор перед этим самую малость залез в офсайд плечом!

Пас Чалова перед отменённым голом Макарова в матче с «Генчлербирлиги» Фото: Кадры из трансляции

Закончили по нулям. Россиян наградили одинаковым рейтингом 6,5. Фёдору не засчитали один ключевой пас, но отдавал он под удар и в другом, менее опасном эпизоде. Пасовал уже на 68% точности (15/22). Выиграл обе воздушные дуэли и заработал один стандарт. Денис же сделал две ключевые передачи и установил точность пасов на отметке 71% (10/14), совершил по отбору и перехвату.

После ухода Джаловича «Кайсериспор» не проиграл трижды подряд. Понятно, что тут многое зависит от соперника: на этой дистанции удалось избежать встреч с грандами. Тем не менее во всех трёх матчах команда не пропустила, а такого с ней не было в чемпионате давненько – с апреля 2025 года.

Чалов и Макаров потихоньку сыгрываются с новыми партнёрами и эпизодически выдают высокий уровень. Новый тренер им доверят, а за оставшиеся 10 туров отставание в два очка от спасительной 15-й строчки вполне отыгрывается. Лишь бы дальше невезение прекратилось – Денис из них уже собрал покерный сет. Фёдор, в принципе, не отстаёт.