Топ-матчи вторника: Лига чемпионов, «Вашингтон» Овечкина в НХЛ, теннис и баскетбол

- 🏒 2:00: «Филадельфия Флайерз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏒 2:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Калгари Флэймз», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏀 2:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА
- 🎾 5:30*: Даниил Медведев (Россия, 11) — Себастьян Баэс (Аргентина), Индиан-Уэллс, третий круг
- 🏐 19:00: «Заречье-Одинцово» — «Локомотив» Калининград, Суперлига, женщины, 1/4 финала, первый матч
- 🏒 19:30: «Ак Барс» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ
- ⚽️ 20:45: «Галатасарай» — «Ливерпуль», Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
- ⚽️ 23:00: «Аталанта» — «Бавария», Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
- ⚽️ 23:00: «Атлетико» Мадрид — «Тоттенхэм Хотспур», Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
- ⚽️ 23:00: «Ньюкасл Юнайтед» — «Барселона», Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
Время в материале указано по Москве.
🏒 2:00: «Филадельфия Флайерз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: сколько очков наберёт Мичков?
Матвей Мичков во время предыдущего матча с «Рейнджерс» забил два гола, в том числе победный в овертайме. Сезон для молодого таланта пока складывается неудачно, Матвей пока до конца не может понять требования нового тренера. Шансов на плей-офф у «Филадельфии» катастрофически мало, обыграют ли «лётчики» аутсайдера лиги?
🏒 2:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Калгари Флэймз», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: «Вашингтон» продолжит цепляться за плей-офф?
«Вашингтон» хорошо вышел с паузы на Олимпиаду, одержал две победы кряду и даже приблизился к зоне плей-офф, однако далее потерпел три поражения. «Столичные» уже на семь очков отстают от зоны уайлд-кард, отыграть такое будет крайне тяжело. Александр Овечкин после дубля в ворота «Монреаля» две игры не забивал. Забьёт ли Ови «Калгари»?
🏀 2:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА
Интрига: увидим ли мы повторение исторического рекорда?
Гилджес-Александер не просто так является действующим MVP НБА. Шей провёл 125 матчей подряд с как минимум 20 очками. Если ему удастся оформить двадцатку в игре с «Денвером», он сравняется с рекордом Уилта Чемберлена. Когда-то это казалось невозможным, сейчас лидер «Оклахомы» у порога истории. Сумеет ли он это сделать во встрече со своим главным соперником за награду MVP в этом сезоне Йокичем?
🎾 5:30*: Даниил Медведев (Россия, 11) — Себастьян Баэс (Аргентина), Индиан-Уэллс, третий круг
💬 Матч с текстовой трансляцией
*Время матча может измениться и будет уточнено
Интрига: продолжит ли Медведев серию из пяти побед?
После титула в Дубае и непростого перелёта в Калифорнию Даниил Медведев стартовал на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, где успешно провёл стартовый матч с чилийцем Алехандро Табило. Причём серия победных встреч россиянина с учётом трофея в Дубае достигла уже пяти. Следующий соперник россиянина снова будет из Южной Америки — аргентинец Себастьян Баэс. Теннисисты ранее уже играли однажды — на US Open — 2023 сильнее в трёх сетах был Медведев. Победитель нового поединка далее померится силами с кем-то из пары Алекс Михельсен — Тейлор Фриц.
🏐 19:00: «Заречье-Одинцово» — «Локомотив» Калининград, Суперлига, женщины, 1/4 финала, первый матч
Интрига: кто сделает первый шаг в полуфинал?
«Заречье-Одинцово» и калининградский «Локомотив» — самая интригующая пара четвертьфиналистов. Потому что в этой серии встречаются действующий чемпион и бронзовый призёр прошлого сезона. На предварительном этапе команды обменялись домашними победами, поэтому остаётся гадать, как завершится очередное противостояние участников. В составе «Локо» два лучших игрока Суперлиги – диагональная Киси Насименто и блокирующая Дарья Киселёва. Зато у подмосковной команды более сбалансированный состав, которым дирижирует опытная словенская связующая — Ева Павлович Мори. Что в итоге окажется решающим фактором – мастерство отдельных игроков или командная игра?
🏒 19:30: «Ак Барс» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «Спартак» сделает всё, чтобы победить?
«Спартак» уверенно попал в плей-офф, однако находится в затруднительном положении. Красно-белые балансируют на седьмом-восьмом месте, а встречаться в первом раунде с действующим чемпионом никто не хочет – все пытаются избежать подобной встречи. Москвичи одержат шестую победу в семи последних матчах?
⚽️ 20:45: «Галатасарай» — «Ливерпуль», Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «Ливерпуль» возьмёт реванш за поражение на общем этапе?
«Галатасарай» и «Ливерпуль» уже встречались в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Тогда в Стамбуле хозяева одержали минимальную победу. Теперь же клубы зарубятся в 1/8 финала турнира. Конечно, «Ливерпуль» — фаворит пары. И даже домашняя победа не даст «Галатасараю» место в четвертьфинале. Позже турок и англичан ждёт ответный матч в Ливерпуле. Но чтобы рассчитывать на проход дальше, стамбульцам снова нужна победа над грандом на «РАМС Парк».
⚽️ 23:00: «Аталанта» — «Бавария», Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «Бавария» решит вопросы уже в первом матче?
«Баварии» относительно повезло с жеребьёвкой. «Аталанта» — неплохая команда, но всё же не уровня мюнхенцев. И немцы обязаны проходить дальше. «Бавария» наверняка хочет решить исход серии уже в первой встрече в Бергамо. Сможет ли «Аталанта» навязать борьбу сильнейшему клубу Германии?
⚽️ 23:00: «Атлетико» Мадрид — «Тоттенхэм Хотспур», Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «Атлетико» разберётся с кризисным «Тоттенхэмом»?
«Тоттенхэм» борется за выживание в АПЛ, но в Лиге чемпионов играет в плей-офф. В еврокубке лондонцы преображаются и выглядят солиднее. Поэтому «Атлетико» не стоит недооценивать соперника. Впрочем, команда Диего Симеоне всё равно остаётся фаворитом пары. И в первом домашнем матче испанцам необходима уверенная победа.
⚽️ 23:00: «Ньюкасл Юнайтед» — «Барселона», Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «Барса» снова справится с давлением «Сент-Джеймс Парка»?
«Барселона» в сентябре 2025 года уже обыграла в гостях «Ньюкасл» (2:1) в 1-м туре общего этапа. Теперь клубы пересекутся снова в 1/8 финала. Дома команда Эдди Хау опасна, ещё и домашние трибуны оказывают давление на гостей. Но один раз «Барса» уже справилась с этой непростой задачей. Получится ли повторить историю из прошлого года и увезти из холодной Англии победу?